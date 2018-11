BIOGRAFI Henrik Sjögren Bergmans gengångare Carlsson Bokförlag, 150 sidor Visa mer

Vad vore det snart avslutade Bergmanåret utan en ny bok av Henrik Sjögren, teaterkritikern som såg sina första Bergmanföreställningar i Helsingborg på 40-talet? I jämförelse med standardverket ”Lek & Raseri” från 2002 är ”Bergmans gengångare” en tunn bok på 150 sidor. Men för den som behöver en snabbkurs i Bergmaniana kan Sjögrens strövtåg i minnet vara det som saknas i det växande utbudet av mer eller mindre specialiserad Bergmanlitteratur.

Teater, nota bene. ”Teater har ju allt”, som Bergman förklarade i en av de många intervjuer Sjögren gjorde med honom.

Till förtjänsterna med denna exposé är att den gör rättvisa åt flera av de tidiga produktionerna. På Dramatikerstudion – Brita von Horns experimentscen – regisserade den 25-årige Bergman 1943 Rudolf Värnlunds ”U 39”, vilket fick Johannes Edfeldt att i BLM ironisera över att Dramaten inte vågade spela detta pacifistiska ubåtsdrama; tongångar som upprepades när Bergman ett halvår senare trotsade de tyska protesterna och svarade för en kraftfull iscensättning av Kaj Munks antinazistiska ”Niels Ebbesen”, förbjuden i det sedan två år ockuperade Danmark.

Den inte alltid imponerade PGP skrev i Aftonbladet: ”Framför ens ögon skedde en rad trollkonster, utförda av den unge regissören Ingmar Bergman, en herre som har den gåvan att allt han rör vid blir stort och rymligt, från rollprestationerna och till scengolvet.”

Bergman upprepade med en dåres envishet att hans pjästolkningar var ”texttrogna”. Jag minns att Per Erik Wahlund, Svenska Dagbladets mångårige teaterkritiker, en gång skrev att tolkningar ofta kunde vara både svårare och intressantare att genomföra än omtolkningar. Vår tid har av dunkel anledning en annan uppfattning. När jag tänker på några av de djärvaste föreställningar jag sett – Peter Brooks ”En midsommarnattsdröm”, Giorgio Strehlers ”Oväder” (just det, Strindberg) – har de gått så djupt in i texterna att de rimligen måste kallas tolkningar. De har upptäckt någonting som funnits där hela tiden. Begrepp som tolkning och omtolkning fick för min del gärna byta plats.

Med Bergman som exempel: ”Vildanden”, ”Trettondagsafton”, ”Backanterna”…

Bristen på kronologi och det fragmentariska skrivsättet kan säkert verka förvirrande på den som kommer till Henrik Sjögrens bok utan förkunskaper. Men de blixtsnabba associationerna förmedlar ett lustfyllt förhållande till materialet. ”Gnistpunkt” är ett ord med speciell laddning i Bergmans vokabulär och syftar på mötet mellan människan i rollen och människan i salongen.

Sjögrens slutsats är att den ”internationell och nationellt hyllade Bergman i första hand var teaterman.” Det skriver man gärna under på efter läsningen av detta kärleksfulla minnesalbum.