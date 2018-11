Krönikesamling Björn Wiman ”Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet” Atlantis, 178 s Visa mer

Journalistik är en färskvara vars bäst före-datum ofta inte passerar ostens. Därför är det vågat att som Björn Wiman ge ut en samling krönikor där den äldsta är sex år. Undertiteln ger dock en fingervisning om hur vi ska se boken: ”33 tankar om världens största nyhet.” Inte teorier, insikter eller slutsatser. Utan tankar. Och världens största nyhet, det är klimatförändringen.

Formatet ska visa sig vara både bokens styrka och svaghet.

Krönikan är ju en termometer i samtidens röv. Med snabba associationer och penseldrag målas en bild av var det känns som att vi står just nu. Vi kan genom Björn Wimans bok alltså backa tillbaka och följa hur behandlingen av klimatkrisen har utvecklats över tid, med 2018 års ögon. Det är skrämmande. Dels för att det hinner hända så lite, dels för att det hinner hända så mycket.

Björn Wiman påpekar redan i den första krönikan, från 2012, att alla som vill kan se vad som är på väg att ske, men att oviljan att göra det är för stor. Några sidor, och månader, senare: ”vi ser vad som händer – och gör ingenting.”

Så fortsätter det. Boken igenom finns det anledning för Wiman att återkomma till den här konflikten, ända fram till den färskaste texten. På bokens avslutande rader står att läsa att vi inte längre kan vänta på att något ska hända. ”Det som ska hända är vi.” Slutsats: intet nytt sker under solen.

Men samtidigt som vi står och hackar på ruta ett, har det hänt desto mer runtomkring oss. Minns ni att det inte var länge sedan som man sade att klimatet måste räddas för våra barnbarns skull? I den sista krönikan är det inte snack om några ofödda ungars hypotetiska rättigheter utan om våra egna barns framtid. Vi vet inte ens vilka "ekologiska katastrofer som kommer att inträffa under de närmaste åren".

Framtidens snara uppdykande i nuet återspeglas i texterna. I de tidiga krönikorna är Wiman rätt svepande i sina beskrivningar av klimathotet och lutar sig ofta mot gammaltestamentliga referenser: mot undergångspredikanter, bibliska skyfall, syndafloden, Noa, urtidsmörkret och helvetesnedstigningar.

Om det låter mullrande hotfullt, är det ingenting mot vad som väntar. Allt eftersom åren går, fasar Björn Wiman ut sin något abstrakta apokalyps som retoriskt grepp för att i stället börja beskriva vad som faktiskt sker. Insektsdöden. Orkanen Harvey. Tyfoner. Översvämningar. Orkaner. Skogsbränder. Torkan. Wiman behöver inte längre anlägga ett profetiskt tonfall – verkligheten ger tillräckligt med konkreta exempel.

Textsamlingen ger alltså en rad intressanta snapshots av hur ämnet har och – inte har – utvecklats över tid. Men krönikeformatet är också något av en tvångströja. Björn Wiman associerar kors och tvärs – från Villaliv och Dante till Malena Ernman och Hannah Arendt. De mest skilda personer, rapporter, platser och konstverk sys ihop på ett par sidor.

Först känns det spänstigt, ja till och med viktigt. Det är helt avgörande att ”humflummarna” också tar sig an klimatfrågan. Visserligen har den, och ska ha, sina rötter i mätandets och vägandets värld. Men för att göra den begriplig och verklig bör den med massor av trådar vävas in i så många områden som möjligt. Björn Wiman skriver i förordet att han med boken vill bidra till ett ”hoppfullt meningsskapande”, och äkta mening uppstår i just förbindelser och samband.

Efter ett tag framstår dock alla dessa tankesprång som flåsiga. Termometern ger inte bara utslag på en zeitgeist utan också på en himla jätteduktig kulturchef som minsann hänger med i svängarna. Ta det lugnt! vill man utbrista. Stanna upp och våga bre ut dig, i stället för att klämma in ytterligare en långsökt samtidsmarkör.

Björn Wiman kan gott gräva där han står, i sitt engagemang och i sina iakttagelser. Man får lyfta på kepsen för att han i krönika efter krönika tjatar om hur avgörande klimatet är. Envis som en åsna, och utan minsta ansats att be om ursäkt för ännu en text på temat. Och detta, vilket är förundrande, utan att ha en egen stark relation till naturen som sådan. Det närmaste han kommer känslor för vår levande omvärld är förtvivlan inför en vissen björk.

Kan det vara skälet till hans enögdhet i frågan om vilka klimatförändringen drabbar? Hans svar är mänskligheten: samhället, demokratin och människors solidaritet med varandra. Det gör honom ”ömsom livrädd, ömsom förbannad, ömsom bedövad av sorg”. Men om han då och då gav sig ut i en skogsglänta skulle han upptäcka att den globala uppvärmningens första förlorare tillhör många av de andra arter som bebor planeten. Borde inte det som forskarna kallar den sjätte massdöden göra honom lika livrädd, förbannad och sorgsen?

Klimatförändringen är ju inte den enda ödesfråga vi står inför. Den är bara en del av den häxbrygd som vi har kokat åt oss, i vilken också ingår ett växande sopberg, avskogning, havsförsurning, utfiskning, och så vidare. Om Björn Wiman anlade ett vidare perspektiv skulle han inte, gång på gång, kunna hävda att "vi vet vad vi måste göra". Sanningen är att det gör vi tyvärr inte.

Å andra sidan kan det vara svårt att klämma in allt i en krönika.

Björn Wiman är kulturchef på DN och därför recenseras hans bok av Therese Uddenfeldt, författare till ”Gratislunchen. Eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut” (Albert Bonniers förlag, 2016).