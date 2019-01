Bok Christopher R Browning ”Helt vanliga män” Övers. Inger Johansson Norstedts, 347 sidor Visa mer

Kära läsare. Om jag får lov att provocera: vad sägs om att svara på några korta frågor för att kolla din potential för att skjuta en obeväpnad man, kvinna eller ett barn till döds? Jag förstår att det kan verka obehagligt – och framför allt orimligt – att resultatet skulle bekräfta någon som helst tendens till att mörda men det hela är ganska enkelt:

Är du i 40-årsåldern eller äldre? Bor du i en stad med en stor del arbetarklass och lägre medelklass, eller tillhör du dessa skikt? Röstar du helst åt vänster: kommunistiskt, socialistiskt eller socialdemokratiskt? Ser du dig själv som god?

Den som svarar ja på dessa frågor är garanterat en helt vanlig människa, skulle man kunna säga. Den som svarar ja på frågorna hamnar också i gott sällskap med de helt vanliga männen i Reservpolisbataljon 101 – en grupp på några hundra män som kom att mörda över 40 000 människor i Polen 1942. Den som svarar ja på frågorna blir faktiskt själv en nyckel till de kärnfrågor som den amerikanske historikern Christopher R Browning försöker besvara i boken ”Helt vanliga män. Reservpolisbataljon 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen”, nämligen; vilka var de människor som utförde massmorden på judarna och vad var deras drivkraft?

Nu ges hans banbrytande forskning ut på nytt av Norstedts förlag. Jag återkommer till den. I dagarna utkommer nämligen ytterligare en bok med folkmordet på Europas judar som tema, också den mycket läsvärd. Det är den tyske historikern Peter Longerichs klartänkta och kunniga analys av nazikonferensen i Wannsee 1942: ”Hur förintelsen planerades”, som ges ut av Natur & Kultur i översättning av Viktor Englund.

Det är naturligtvis ingen slump att böckerna kommer nu i januari. Den 27 januari 1945 nådde sovjetiska trupper fram till koncentrationslägret Auschwitz i Polen och befriade de kvarvarande fångarna. Dagen har utnämnts till symbol för högtidlighållandet av Förintelsens offer. Det är bra. Människors minne är skrattretande kort. Dessutom är vi långt ifrån klara över vad som hände, omfattningen i död, grymhet, slumpmässighet och planering. Nazisterna hann förstöra många dokument i krigets slutskede. Framför allt undvek de att fästa avgörande beslut på pränt. Därför har det enda kvarvarande protokollet från Wannsee-konferensen tillmätts stor betydelse.

Strax utanför Berlin ligger den dyiga sjön Wannsee och där står det stiliga huset dit Reinhard Heydrich kallade ett antal högt uppsatta tjänstemän till konferens den 20 januari 1942.

I Peter Longerichs bok, där själva mötesprotokollet är tryckt i faksimil, analyseras mötets betydelse utifrån det pågående kriget, de beslut som fattades om en fullständig utrotning av Europas judar och hur det hela skulle gå till. Longerich ger en ny bild av konferensen som ett led i en maktkamp mellan Reinhard Heydrich och Heinrich Himmler – den ene chef för RSHA, säkerhetstjänsten där både Gestapo och Kriminalpolisen ingick, den andre chef för SS och blivande inrikesminister.

Massmorden på judar skedde på olika sätt och under olika omständigheter. Heydrich ville få kontroll över dödsmaskineriet. Han ville också stärka sin makt gentemot Himmler. Båda drevs av ambitionen att uppfylla Hitlers återkommande profetia om ett ”judefritt” rike, men hade skilda strategier. Heydrich antog att kriget först skulle vinnas och därefter skulle förintandet av 11 miljoner judar (siffran nämns i Wannsee-protokollet) ta vid. Det krävde samordning och planering. Under tiden kunde judarna användas som gisslan för att få deras ”rasfränder” i USA att hindra USA från att gå med i kriget.

Himmler å sin sida ville använda kriget för att åstadkomma själva folkmordet. Judarna skulle användas som slavar tills de dog, de skulle avrättas och svältas, allt samtidigt. Dödandet av judarna var en del av kriget, det var ett raskrig. Himmlers nära relation till Hitler (samt Heydrichs plötsliga död några månader senare) gjorde att Himmlers strategi blev den rådande och Wannsee-konferensen blev den plats då den ”slutgiltiga lösningen” omdefinierades. Resultatet blev en eskalering av utrotningspolitiken. Alla judar inom tysk räckvidd skulle mördas undantagslöst på kortast möjliga tid, helst före krigets slut.

Sex polska civila på väg att avrättas hösten 1939. Foto: Alamy

Peter Longerichs analys i ”Hur Förintelsen planerades” är gastkramande och kompletterar Christopher Brownings fascinerande utforskning av de helt vanliga män som var satta att utföra själva massmordet, ansikte mot ansikte med sina mordoffer, varje dag, månad efter månad.

Browning skrev boken ”Ordinary men: Reserve battalion 101 and the final solution in Poland” redan på 90-talet. Den kom på svenska 1998 men ges nu ut igen i en strålande nyöversättning av Inger Johansson. Och den handlar alltså om enkla frågor: vilka var de människor som utförde massmorden på judarna och vad var deras drivkraft? (Männen i Reservbataljon 101 skulle nämligen alla ha svarat ”ja” på de inledande frågorna i denna text.)

Brownings intresse väcktes av ett vittnesmål från en av männen om vad som hände i den polska byn Józefów sommaren 1942. En tidig morgon den 13 juli kördes bataljonens 500 man till byn och ställde upp runt sitt befäl för att få order.

Dessa män var inga starkt brinnande nazister. De flesta var nyinryckta och hade vistats i Polen i knappt tre veckor. De var familjefäder i fyrtioårsåldern ur Hamburgs arbetarklass och lägre medelklass. Nazisterna hade haft svårt att få fäste i Hamburg, som hade en stark fackföreningsrörelse och invånare som gärna röstade på kommunister eller socialister. Männen var för unga för att ha brutaliserats i det första världskriget men för gamla för att ha hjärntvättats av nazistisk propaganda. Av alla tyska män år 1942 var det alltså väldigt osannolikt att just dessa män skulle bli massmördare.

Major Wilhelm Trapp samlade bataljonen och höll ett anförande. Han var blek, nervös och hade tårar i ögonen. Bataljonen måste fullgöra en fruktansvärt obehaglig uppgift, sa han. Det var ett uppdrag som majoren ogillade men ordern kom från högsta ort. I byn Józefów levde 1 800 judar. De manliga judarna i arbetsför ålder skulle föras till arbetsläger, instruerade major Trapp, medan de återstående, det vill säga de gamla, sjuka, kvinnor och barn, skulle skjutas omedelbart. Detta var alltså bataljonens uppdrag.

Sedan skedde något oväntat. Major Trapp sa att om någon visste med sig att de inte skulle klara av uppgiften var det bara att kliva åt sidan. Efter en stunds tvekan klev en man åt sidan. Hans närmast överordnande började skälla ut honom men majoren gav mannen sitt skydd. Då klev ytterligare 10–12 man ut ur leden och ursäktades.

Polska män förs bort av tyska soldater. Många avrättades på plats. Foto: Sovfo/Universal Images Group/REX

Så tog sommardagen vid. Judarna drevs ut ur sina hem. 300 sändes till arbetsläger i Lublin, resten togs till skogen där de sköts en i taget.

Efteråt, berättar Browning, var männen traumatiserade och sa saker i stil med ”måste jag göra om det där blir jag galen”. Men det skulle bli många återkommande uppdrag av samma slag: att rensa polska byar från judar, tömma getton, att skjuta ihjäl barn, kvinnor och åldringar och skicka människor till Treblinka. Inte blev männen galna. I stället urskiljer Browning tre reaktioner.

En del av männen lärde sig att njuta av mördandet. De erbjöd sig att gå på "judejakt” för att finna rymlingar, de anmälde sig som frivilliga till exekutionspatruller och de skämtade om vad de hade gjort. En annan grupp gjorde som de var tillsagda. De antog inte erbjudandet från majoren om att slippa men de anmälde sig inte heller frivilligt till extra morduppdrag. En tredje grupp, 10–20 procent, antog majorens erbjudande om att slippa. De deltog inte i mördandet men utförde andra arbetsuppgifter. De omringade getton, de vaktade judarna som skulle tas till tågen eller skogen för att mördas men de höll inte i själva avtryckaren.

Sammantaget kom dessa 500 män att mörda minst 38 000 judar. Dessutom medverkade de till att 45 000 judar tvingades på tåg till Treblinka, där de gasades. Totalt var Reservpolisbataljon 101 delaktiga i mord på över 83 000 människor.

Handlingar rörande männen i bataljonen överlevde kriget, de flesta återvände till sina vanliga liv och kunde spåras upp. På 60-talet genomförde två tyska åklagare intervjuer med 200 av dem om vad de sett och gjort, och detta material utgör grunden för Brownings bok.

När det inte gick att kalla mördarna abnorma blev nästa tes att den tyska kulturen var abnorm.

Efter kriget sa många att mördarna var tvungna, om de inte lydde skulle de lida svåra konsekvenser. Men inte bara erbjöd major Trapp dessa män att slippa, också Heinrich Himmler har konstaterat att alla inte är gjorda för den här sortens ”arbete” och därför skulle ges andra uppgifter. Det finns inte ett enda exempel på att någon blivit straffad eller avrättad för att han inte deltog i mord på obeväpnade kvinnor och barn.

Nästa förklaringsmodell gick ut på att vissa individer var mer benägna att mörda och våldta än andra, de hade en ”auktoritär personlighet”. Men männen från Hamburg hade levt normalt fram till kriget och levde helt vanligt efteråt. Inget i deras personlighet tydde på något abnormt. Då uppstod idén om en ”vilande auktoritär personlighet” som triggades under särskilda betingelser, som en Stalin-regim eller en Hitler-regim. Men, resonerar Browning, mördarna kom till sin roll som massmördare på alltför olika sätt för att tesen ska hålla. Där fanns ideologiskt drivna mördare, fyllda av judehat. Där fanns experter, som läkare och generaler, som ställde sin yrkeskunskap i mördandets tjänst. Där fanns byråkrater på mellannivå, borgmästare som tvingade stadens judar in i getton eller tågmästare som organiserade tågtrafiken mot Polen. Och så gräsrotsmördarna; de som sköt sina offer, misshandlade dem till döds eller knuffade in dem i gaskammaren.

När det inte gick att kalla mördarna abnorma blev nästa tes att den tyska kulturen var abnorm. Judehatet var inbäddat, sades det, Hitler avtäckte bara något som legat latent. Men inte heller detta håller, menar Browning. Redan innan massmorden på judarna hade andra tyskar massmördats: de homosexuella, de döva och blinda, patienterna på mentalsjukhus. Till det kom mord på två miljoner ryska krigsfångar. Dessutom utfördes massmorden inte bara av tyskar – folk från Ukraina, Lettland och Litauen var villiga exekutörer. Svaret låg inte i den tyska kulturen.

Heinrich Himmler ville använda kriget för att åstadkomma själva folkmordet på judarna. Hans strategi vann. Foto: str

Browning fokuserar i stället på gruppdynamik. Förintelsens massmord utgjordes av gruppaktiviteter: grupper av människor fick i uppgift att utföra mord tillsammans. Han stödjer sig på socialpsykologiska experiment som genomfördes efter kriget och som ger en nattsvart bild av vad en människa kan ta sig till för att tillfredsställa en auktoritet eller för att undgå att betraktas som mindre värd än de andra i gruppen. Konformitetens kraft är enorm.

Browning tar också upp människans oförmåga att stå ut med olust. När en människa måste utföra handlingar som strider mot hens grundvärderingar uppstår kraftig olust. För att slippa denna olust ändrar människan sina värderingar. En förödande kraft uppstår när en ideologi som nazismen framkallar vissa handlingar och dessa handlingar i sin tur framkallar ändrade värderingar.

Brownings arbete handlar om att söka förklaringar, inte ursäkter. Den enskilda individen bär alltid ansvar för sina handlingar. Och efter läsning står det klart: för att en helt vanlig människa ska bli en massmördare måste lojalitet gentemot gruppen bli viktigare än identifikation med offret. Det möjliggörs genom stark auktoritetstro, disciplin, en önskan om att lyda order och konformism.

Reinhard Heydrich ville först vinna kriget och därefter skulle förintandet ta vid. Hans linje förlorade. Foto: TT

Slutsatserna innehåller information om hur ett samhälle kan konstrueras för att minimera risken för att något liknande ska ske igen. Det är extremt viktigt att utveckla icke-auktoritära kulturer och en yttrandefrihetskultur som inrymmer många olika röster och idéer. Människor måste vänja sig vid att exponeras vid många olika hållningar och idéer – också sådana de avskyr – samt lära sig att argumentera mot dem, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för självständiga beslut.

Av alla böcker som skrivits om det andra världskriget - vare sig de handlat om militärstrategi, ideologi, enskilda individer eller skildrat Förintelsens olika aspekter – utgör ”Helt vanliga män” en av kanske tjugo böcker som är helt oundgängliga, unika och absolut nödvändiga för att försöka begripa det som inte går att begripa.

Elisabeth Åsbrink är författare och medarbetare i DN. Hon har skrivit ”Och i Wienerwald står träden kvar”, ”1947” och senast ”Orden som formade Sverige”.