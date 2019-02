Roman Anita Goldman ”Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca” Natur & Kultur, 412 sidor Visa mer

De kallas xuetes på katalanska, de judiska familjer på Mallorca som under sken av att vara troende katoliker likväl upprätthöll sina judiska seder och sin judiska tro. Långt efter det att judendomen bannlysts i Spanien och merparten av landets judar fördrivits kunde dessa xuetes leva relativt ostört i de äldsta kvarteren intill den stora katedralen i Palma. I sin nya roman, ”Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca”, berättar Anita Goldman om en handfull av dessa familjer under några decennier mot slutet av 1600-talet då toleransens täckelse plötsligt faller och inkvisitionen beslutar sig för att inleda förföljelserna på nytt.

Varför där, och varför just då, frågar man sig. Svaret är inte entydigt. Det räcker inte med att hänvisa till de religiösa domstolarnas fanatism eller den tilltagande maktkampen mellan kyrka och stat. På Mallorca fanns också en bidragande lokal faktor. Palma var vid den här tiden en handelsstad i stark tillväxt, och eftersom även judar som konverterat var hänvisade till handel hade många av familjerna fått del av ett visst välstånd, vilket väckte avund och missunnsamhet hos dem som ansåg sig otadligt rättrogna.

Anita Goldman: Alla har åsikter men ingen tar ansvar för Jerusalem

Goldman är bra på att tydliggöra den sortens komplexa sammanhang. Hon gör det genom att hålla sig nära det vardagligt konkreta: kvinnors arbete i kök och med barn. I boken faller det också på kvinnornas lott att inför grannar och tjänstefolk dölja att de håller kosher och följer sabbatsbuden, liksom att upprätthålla banden familjerna emellan.

Flera av gestalterna i romanen har också verkliga förebilder, som Caterina Tarongí, den starka kvinnan i gruppen, den skriftlärde Raphael Valls och Pere Onofre Cortèz, kallad Moixina. Allt detta vet vi genom den nitiske jesuiten Francesc Garau. I en bok utgiven 1691 beskriver han hur ”kättarna” avslöjas, gör avbön men återfaller och efter ett misslyckat flyktförsök arresteras på nytt för att till sist, efter tre års rättegång, halshuggas eller brännas levande i de autodaféer som givit Garaus bok dess titel, ”La fée triunfante”.

Det är en på en gång fasansfull och fascinerande historia. Inte minst de protokoll som Goldman återger får det att krypa under huden på läsaren. Men romanen får efter hand svårt att hålla jämna steg med den verklighet den dokumenterar. Det som börjar detaljerat, inlevelsefullt, rentav innerligt, med förberedelserna för det lönnliga firandet av Jom kippur i en fruktträdgård utanför staden, blir småningom alltmer schematiskt och abstrakt utrett. Det är som om fiktionen (alltid en bräcklig konstruktion!) inte förmår motstå tyngden av detta massiva historiska stoff.

Anita Goldman: Lämna inte stadens centrum till nazisterna

Goldman börjar redovisa i stället för att berätta, förklara och lägga till rätta i stället för att gestalta, och det blir inte bättre av att språket, trots de många citaten på katalanska och latin, inte befinner sig i jämnhöjd med den tid och de människor som skildras. På 1600-talet sade man knappast att någon har en ”agenda”, att något är ”standard” eller resulterar i ”negativa situationer”. Goldman tror kanske att hon på detta vis bättre når fram till samtida läsare, men de människor hon skildrar anonymiseras samtidigt, avståndet till dem ökar.

Mot slutet av boken, då romanens huvudpersoner under förödmjukande former förs iväg för att avrättas, skriver Goldman att ”vi” omöjligt kan leva oss in i hur dessa människor kände när de stod inför döden. Hon framställer därigenom sin oförmåga att trovärdigt gestalta vad som sker, med och inom dem, som resultatet av ett etiskt övervägande. Denna reträtt från författarens sida ter sig än mer märklig eftersom romanen tidigare sagt sig veta precis allt vad karaktärerna tyckt och känt. Varför ägna sådan möda åt att forma levande romangestalter av ett stumt historiskt material bara för att överge dem på halva vägen?

Med desto större inlevelse och trovärdighet skildrar hon mekanismerna bakom utstötningen. Så, till exempel, berättas om en tjänsteflicka som efter många år i Moixinas hushåll under en biktsession inför en kunskapssökande präst plötsligt ”bekänner” allt. Inte för att hon hyser agg mot familjen hon tjänar hos, utan för att hon för första gången inte känner sig utesluten ur en gemenskap, att hennes tåligt burna kunskap räknas för något.

Bokrecension: Anita Goldmans ”Jerusalem och jag”

Vad man lätt glömmer om man bara ser till historiska fakta är att inkvisitionen i all sin manifesta ondska ändå bara var ett redskap. Utan misstron och girigheten hos de andra, de som efteråt bara sade sig vara oskyldiga vittnen, hade ingenting av detta kunnat ske. Inte kättarbålen på Mallorca 1691, som enligt Garau på läktarplats samlade inte mindre än 30 000 rättrogna kristna. Inte heller de pogromer och kristallnätter som föregick eller skulle följa senare.