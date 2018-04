Bokrecension: Feministikonens hårda systerskap

I den feministiska rörelse som växte fram efter andra världskriget var systerskap en grundbult. Om kvinnan alltid var ”det andra könet”, en kropp som kunde tillfredsställas med konsumtion när männen återtog arbetsmarknaden efter kriget, eller en kaffekokerska och banderollsömmerska i männens 68-rörelse, ja, då måste kvinnorna sluta sig samman och höja sina röster för att höras. Systerskapet skulle förena bortom alla skillnader i ålder, klass, språk och färg.

Så kunde en 20-årig fransk studentska, Claudine Monteil, få en systers förhållande till en 60-årig världsberömd filosof och författare, Simone de Beauvoir, och ta med henne på en film som handlade om hur kvinnor själva kunde undersöka sina inre könsorgan med hjälp av en spegel och en lampa. Den amerikanska instruktionsfilmen ”A new image of my self” visades för en fullsatt biosalong i Saint Germain des Prés 1974. Simone de Beauvoir, författare till den bok, ”Det andra könet” (1949), som ’alla’ hade läst och förändrats av, blundade varje gång filmen visade hur spegeln fördes in i vaginan.

Monteil återger episoden på biografen i sin bok ”Systrarna Beauvoir”. Hon har ägnat stor del av sitt författarskap åt Simone de Beauvoir och hennes ständige livsledsagare Jean-Paul Sartre. Hon disputerade på en avhandling om Beauvoirs litteratur och har skrivit flera böcker om henne, hennes feminism och hennes liv. Och nu kommer på svenska Monteils bok om systrarna Beauvoir, inte den stora kretsen av systrar, utan de två biologiska systrarna Simone och den två år yngre Hélène.

De två växte upp i en högborgerlig familj som kom på obestånd på grund av faderns spelberoende och otroheter. Simone hann dock med föräldrarnas stöd få en hög utbildning som gjorde henne självförsörjande, medan Hélène, som ville bli konstnär, fick mindre uppmuntran. Hon lyckades småningom med ekonomisk hjälp av sin syster ta sig in på olika konstnärliga utbildningar, kunde också ställa ut och erövrade kritikernas bevågenhet, men sålde inget. Hon träffade sin blivande man i kretsen kring Simone och Sartre och levde ett kringflackande liv innan hon efter många år bosatte sig utanför Strasbourg.

De två systrarna får med andra ord mycket olika liv. Simone bor många år på hotell innan hon skaffar sig en etta i Paris, hon äter alltid på restaurang, oftast med Sartre som bor i egen lägenhet. Hélène lever enligt Simone det slags borgerliga liv med villa, man och matlagning hon själv brutit med.

Alla syskonrelationer är komplicerade men här ges inblickar i ett förhållande där den äldre systern är en världsberömd frontgestalt medan den yngre är begåvad men obemärkt.

Claudine Monteil har ingen förstahandskunskap om systrarnas liv fram till 1968 och hennes försök att levandegöra det hon inte varit med om är till en början inte helt övertygande, men från det år då Monteil lär känna de båda systrarna ändrar historien karaktär, den berättas i första person, ibland även i pluralis (vi systrar!) och blir plötsligt engagerad och medryckande.

Monteil återuppväcker en tid som både är avlägsen och närvarande. Så mycket i början av 1970-talets kvinnokamp handlade om aborträtten, om kroppen, om menstruationen och sexualiteten, om hur kön görs. Väldigt lite handlade den – åtminstone i Paris intellektuella elit – om barntillsyn, om rätten till utbildning och arbete oavsett föräldrarnas eller makens ekonomi, sådant som jag själv minns som viktiga kvinnopolitiska mål.

Det som ger berättelsen nerv är också blandningen av närhet och avstånd i Simones relation till sin syster. Alla syskonrelationer är komplicerade men här ges inblickar i ett förhållande där den äldre systern är en världsberömd frontgestalt medan den yngre är begåvad men obemärkt. Den äldre lever i händelsernas centrum, den yngre har bosatt sig långt från Paris. Den äldre är en person i offentligheten och en annan privat, medan den yngre tycks mer gjuten i ett stycke.

Simone stöttar Hélène, ekonomiskt och känslomässigt, dedicerar sin bok om moderns död till henne, uppmuntrar hennes konst när de ses. Men när Hélène läser ”Det andra könet” såras hon av författarens negativa syn på skapande kvinnor, särskilt några namngivna kvinnliga konstnärer som Hélène själv (med all rätt) beundrar.

Det skulle bli värre. Efter Simones död gav hennes adoptivdotter och arvtagare Sylvie Le Bon ut hennes brevväxling med Sartre där hon uttrycker både förakt för Hélène och skarp kritik av hennes konst och livsval. Hélène blir förkrossad och ifrågasätter enligt Monteil hela förhållandet till Simone, men för den som vistats i olika slutna miljöer, kulturella, akademiska eller andra, är det inte så märkligt att en människa har många ansikten och att alla inte är vackra. Simone de Beauvoir anpassade sig uppenbarligen efter den hon skrev till eller talade med, var skoningslöst kritisk tillsammans med Sartre men kärleksfull med sin syster.

Claudine Monteil berättar att hon började skriva boken dagen efter Hélènes död och även om synvinkeln växlar mellan de två systrarna blir det allt tydligare att Monteil vill lyfta fram Hélènes konstnärskap och feministiska gärning ur Simones skugga. Med boken får Hélène de Beauvoir den plats hon förtjänar i det stora systerskapet; Simones egen plats där är sedan länge säkrad hur mycket skugga hennes brev än kastar över den.