Bokrecension: GW går in i kärnan av sig själv

I viss mån är åtminstone en del av den långa titeln på Leif GW Perssons andra självbiografi missvisande. Det här är alls inte bara en berättelse om hans yrkesliv, en inte så liten del ägnas barndomshemmet, skolåren, gymnasiet, framväxten av den unge Leif Gustav Willy Perssons väg mot professor, medieprofil, orakel i Marieberg, vad och vem vi nu ser allas vår ”GW” som.

Detta med uppväxten är inte bara något svårt tjatigt som lämnar en kall, som han själv skulle ha uttryckt det – för de som läst hans förra biografi ”Gustavs grabb” eller sett den två timmar långa SVT-dokumentären ”Min klassresa” – utan också tämligen ointressant. Visst har Professor Wille Vingmutter, som han kallades i småskolan, stor del i vem GW skulle bli som yrkesman. Han vidgår utan omsvep att han redan som helt ung pojke var ”en fullkomligt outhärdlig liten besserwisser”, men lärare, rektorer, klasskamrater som återigen sida upp och sida ner fladdrar förbi likt statister långt bak på scenen, i ännu en bok, får en inte precis att sätta sig rak i stolen och intensivläsa.

I viss mån, på vissa håll, gäller tyvärr detta också yrkeslivet.

Nog är delar av karriären tidvis högintressant, till och med riktigt spännande, exempelvis studiebesöken hos polisen i mordets huvudstad Chicago. Eller tiden för den så ödesdigra Geijer-affären från vilken de Perssonska såren fortfarande blöder. För att ta två exempel. Men även detta kan bli aningen för mångordigt, tekniskt, redovisande. Ideligen skriver han också, likt speakern i en överpedagogisk amerikansk dokumentärfilm, ”det ska jag återkomma till”. Åh, inte för vår skull, professorn.

Det är synd att han skriver lite långt, för han skriver ju så satans bra. Med samtidskulturens fokusförskjutningar tenderar estetiken att glömmas bort, det är inget nytt påpekande, med det blir extra tydligt när det kommer till en så mångbottnad författare, kolumnist, manusförfattare, kommentator, akademiker, kändis – återigen, välj vad klippdockan GW ska bära för kläder.

Kanske fäster inte den generella biografiläsaren någon särskild vikt vid de konstnärliga kvaliteterna, men de är värda att peka på inte minst för att Persson här själv uppehåller sig en hel del kring detta. Kring sitt författarskap, sin stil, sin litterära moral om man vill vara lite tjusig. Just det som bligar fram under all forensisk klokskap, det utredningstekniska eller juridiska docerandet, bokkontrakten, eller tillrättalägganden av oförätter – allt det som många av oss vant oss så vid. Leif GW Persson verkar ha nått in i kärnan av sig själv. Och nu förmår han stå för att han ganska ofta har ogillat hur det har luktat där. Det ska läsaren vara glad för.

Bland det lättaste som finns för en förslagen smilfink till manlig skribent är att raljera kring sitt riktigt unga jag; ”Hörni, titta, vilken löjlig liten fan jag var. Men charmig, visst?”” Att gå kortare tillbaka, och som Persson utan omsvep konstatera att han, åtminstone i perioder, ”är en dålig människa” som ”vill komma mig upp oavsett det pris min omgivning får vara med och betala", som beskriver sig som "högmodig” och ”har drag av den självgodhet som brukar inställa sig när det går bra för mig”. Det kräver en helt annan självrannsakan. Och en ärlighet som fler självbiografer borde försöka sig på. I de stycken där han söker bena ut sin person kan bli det bli rent sorgligt och så där tillgängligt vackert som Haydns 49 symfoni, eller något annat som klichédetektiven skulle lyssna på ensam och dyster på sin kammare. Till dels sentimentalt. Men som man bara kan låta svepa in i en.

Han har dåligt samvete för hur han behandlat människor i sin närhet; hustrur, barn, vissa kolleger. För supandet, positionsnavigerandet, pengakättjan. För hans massakrerande av mammans person i ”Gustavs grabb”. Men mer överraskande är att han också har dåligt samvete, till och med sörjer, delar av sitt författarskap. Och det är i den typen av stycken som hans hårt återhållna stil fungerar så bra, och ibland inte så lite påminner om hans avslutande Lars Martin Johansson-roman ”Den döende detektiven”: ”Nu är det för sent och under de senaste 25 åren har jag ägnat god tid åt att ångra det som jag gjorde för femtio år sedan och försöka bli en bättre människa, och om jag i dag använder listan på de sju dödssynderna för att pricka av hur väl jag lyckats med det så har jag väl i en enkel räknenissig mening blivit det.”

Han är lika säker på sin begåvning som ledsen över sin bristande ambition och fokuseringsförmåga – alla multibegåvades förbannelse – och uttrycker att om han bara hade tagit sig själv på allvar som författare så hade han kanske, kanske kunnat bli lika bra som hans svenska favoriter Delblanc, Gustafsson, Lindgren, Jersild, Enquist.