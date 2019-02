Bokrecension: Haggans vrede drabbar med full kraft

Roman Aase Berg ”Haggan” Albert Bonniers förlag, 287 sidor Visa mer

Vem är Haggan? Hon är vreden, hon är den skoningslösa, hon är den dumpade älskarinnan och hämndens gudinna.

Aase Berg har skrivit en rasande, rolig, glimtvis skört skimrande men mestadels vilt svingande stridsskrift till roman, oavsett om där står saker som har hänt i författarens liv eller inte. Det är ingen avkomma till Carina Rydbergs ”Den högsta kasten” på det sättet, heller ingen konfrontativ spottloska i namngivna kulturmäns ansikten så som Maja Lundgrens ”Myggor och tigrar”, men den bär släktskap. En både mer intensivt känd, språkligt vass och teoretiskt mer tänkt spottloska i inte bara kulturmäns utan i hela den dumma, dumma på patriarkatet vilande tvåsamhetsdrömmens ansikte.

Det handlar alltså om en kvinna som hamnat i rollen som älskarinna åt en (olyckligt) gift kulturman ur de övre skikten. Berg kallar henne Thelma, när hon fortfarande är under passionens påverkan, jag när hon står på andra sidan sveket och iklär sig Haggans pansar. Hon rör sig mellan de två lägena boken igenom.

Redan från start finns Haggan med, men ändå, också mitt i det oresonliga raseriet, kan hon fiska upp glimrande minnen ur deras kärlekshistoria. Thelmas och Viktors. Hon som aldrig, aldrig skulle bli en älskarinna, den losigaste av alla losiga kvinnopositioner i könsmaktsordningen men som ändå trillade dit eftersom hans kärlek var så äkta. Vilket inte ens Haggan tvivlar på, det är just den orimliga paradoxen som eldar under hennes vrede: att han faktiskt älskade varje molekyl av hennes existens på djupet men ändå valde att krypa tillbaka in i tryggheten som liknar döden. In i det högborgerliga äktenskapet komplett med tjusiga fasader och stum förljugenhet.

Berättelsen är densamma som vi hört tusentals gånger. Kvinnan som offrar allt för kärleken (hon lämnar sin man som hon delar både barn och gård och hästar med). Mannen som fegar ur och lämnar henne med skammen, hon som var ett löfte om frihet och ett annat liv.

Aase Bergs språk har en sällsynt intensitet. Foto: Sara Mac Key

Just därför vill jag ändå att även Aase Berg berättar den. Att den berättas just så här sårigt, sårat och argt och samtidigt mellan de oresonliga, ibland tjatigt ältande, tiraderna, vila i en ögonblicksbild av det vackraste och sköra.

Aase Berg skriver nära den sorts lyriska essä som växt till en liten boom med amerikanska författare som Maggie Nelson, Kate Zambreno och Melissa Broder. Associativt med samtidskulturen som en arkipelag av referenspunkter, vidöppet inför vart texten tar tanken och sträng i sitt utforskande. Men med särpräglat Aase Bergskt sinne för det språk som krossar och omformar, en intensitet i ordmassorna som väller som ur en galnings mun, men är knivskarpa i sin exakthet.

Äktenskapshustrun kallar hon Viktors fru och alla som hon, kvinnor som med skuld och tystnad binder män till sig och långsamt förtvinar med dem i likstela äktenskap. ”Så uppfostras män och kvinnor i patriarkatet: små darrande nakenhundar i knät på varandra, skälvande av kärlek och hat.” Så kan det låta i boken som blivit full av hundöron och understrykningar av precisa och vassa formuleringar: ”I längden ville han bara suga ut mig för att sondmata det luftkippande äktenskapet”.

”Haggan” är träffsäker och skamlöst självupptagen, ibland klossig, ofta för mycket. Orättvis mot män, alla män, på det där bittra sätt som kvinnor lärt sig att de aldrig får vara om de ska behålla sin stolthet. Men just det över bräddarna flödet av känslor och tankar som liksom fermenterat sig svällande och illaluktande under tätt slutande lock är det härliga med boken.

Aase Bergs tänker jag, slåss och minns, inte minst slåss Haggan med minnena, med svårigheten i att behålla minnet av Viktor och kärleken så som den var utan att ljuga den ful för att det är så den känns efter sveket.

Hon varvar minnesarbetet med reflektion och med agitation och så kompromisslös är hennes uppgörelse med det heterosexuella äktenskapet att jag kommer mig på att snegla på min man över frukostbordet och undra – är jag bara lurad? Finns det inget sätt att leva heterosexuellt i denna värld utan att dum som ett spån frivilligt gå rakt in i kvinnofällan?

Jodå, som hagga menar Aase Berg och gör gängtecknet genom att kombinera ett fuck off-finger med ett djävulstecken så att händerna bildar ett H. Redan i diktsamlingen ”Hacker” från 2015, som hon själv refererar till i ”Haggan”, påbörjas motståndsstrategin. Ingen kan ensam brotta ned systemet utifrån, man måste hacka sönder det inifrån, som ett datavirus.

Aase Berg medarbetar i DN Kultur. Hennes roman recenseras därför av Jenny Aschenbrenner, kritiker i Svenska Dagbladet.