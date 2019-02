Roman Hans Gunnarsson ”Nattsida” Albert Bonniers förlag, 414 sidor Visa mer

En medelålders man har somnat i en solsol. Obekvämt. Huvudet har glidit ned och åt sidan; solglasögonens ena skalm skaver mot solstolens kant. Det är tjugosju grader varmt i vattnet. Jovisst: det är författaren Hans Gunnarsson på omslagsbilden till hans roman ” All inclusive” från 2015.

Men det är också upptakten till Gunnarssons nya roman, som utkommer i dag. Den heter ”Nattsida” och tar oss alltså med tillbaka till det sjaskiga charter-Guadeloupe som skildrades i den tre år gamla romanen. Mannen i solstolen vaknar häftigt, uppryckt ur en dröm. Han heter Per och har, kan man säga, hamnat i den där solstolen på grund av händelserna i ”All inclusive”. Det var ju där som författaren C G fick uppdraget att skriva en roman som i reklamsyfte skulle skildra den kanske inte så paradisiska semesterorten. Det var där han träffade den märklige Boman Boris Boman från Bagarmossen som egentligen skulle visa sig heta Ronny Eklund.

I ”Nattsida” är Ronny död och hans halvbror Per reser ner från Norrland till Stockholm för att ta hand om dödsboet. Ronny har bott i en bostadsrätt i Vasastan, en tvåa. Han dog i hemmet. Hjärtat.

Om ”All inclusive” var en ovanligt dråplig och solljus roman för att vara av Gunnarssons hand, och den förra romanen ”Rum för resande” var en dovare berättelse från den mer etablerade Gunnarssonska glesbygdsdimman – så är ”Nattsida” en roman full av isolering och paranoia. Just paranoia är ett ord som återkommer mer än en handfull gånger i romanen. Och det är knappast en slump att berättarjaget Per stannar utanför bokhandeln Hedengrens på Stureplan och betraktar Thomas Pynchons senaste roman i skyltfönstret. Pynchon: den amerikanske författare som först och kanske mer än någon annan har etablerat just paranoian som tema för den västerländska efterkrigsromanen.

För övrigt hyllas en annan författare redan på de första sidorna i ”Nattsida”. Det är när Per beskriver sin döde halvbrors lägenhet som luguber. Luguber. Gunnarsson kursiverar, för att ingen skall missa hänvisningen till detta den svenska moderna romanens mest bevingade enskilda ord sedan det användes av Klas Östergren i ”Gentlemen” för att beskriva den romanens centrala våning på Hornsgatan.

Förmodligen har Gunnarsson kursiverat ordet också som en ironisk gest; en gest som redan från början vill göra klart att han här delvis träder in i någon annans territorium och är mycket väl medveten om det, tack så mycket.

Han gör det med bravur, måttfullt. Huset vid Vanadislunden får han att framstå som en Dakota building från ”Rosemary’s baby” översatt av John Ajvide Lindqvist – för att nämna en annan författare i samma prosaskola med smak för sinistra scenarier.

Frågetecknen hopar sig, som det heter, för Per. Verkar inte lägenheten vara ovanligt välstädad, bortsett från bröten och äggskalen i garderoben? Vem är tiggaren Money som nattetid uppenbarar sig utanför fönstret? Vad har hänt med GAN-tavlan som hängde i hallen? Hur ska man tolka halvbrodern Ronnys kryptiska dagboksanteckningar? Varför ser man aldrig några grannar förutom den obehaglige, ”citronlikt” leende ordföranden för bostadsrättsföreningen?

Den läsare som gärna hopas med sådana frågetecken – jag hör till dem – kommer att få ut mycket av denna mörka berättelse.

Hans Gunnarsson är lekfullare än någonsin, säker som få i branschen när det gäller att bygga upp förväntningar och säga bara så mycket som behövs. Till den här sortens ödesmättade romaner hör ju fraser som ”Men jag ska inte gå händelserna i förväg” och ”Idiotiskt nog, skulle det visa sig”. Gunnarsson ger intryck av att vilja driva inte bara läsaren obetvingligt framåt och nedåt, utan också sig själv och sin egen berättelse. Det skapar en utsökt dynamik och spänst i romanen.

Men den kräsne läsaren kräver något förutom blotta spänningen. I fallet ”Nattsida” är det främst Pers kontaktsvårigheter som framstår som ett genomgående, mer existentiellt tema. Hur många stängda dörrar, hopplöst pockande knackningar, avbrutna eller obesvarade samtal och överfulla röstbrevlådor som förekommer i romanen vet jag inte. Men de är många.

Även läsaren – den ivrige uträtaren av alla frågetecken – kommer att bli frustrerad, ty en hel del frågor återstår när romanen sätter punkt. Det är som om en tredje roman väntar på att få fylla i.

Om vi vänder åter till paranoians Thomas Pynchon så finns det uppenbara likheter mellan dennes ”Buden på nummer 49” (1966) och Gunnarssons ”Nattsida”. Bägge inleds med ett dödsbo som måste tas om hand av en tveksam huvudperson som leds allt djupare in i konspirationernas labyrinter. Därefter är det mest frågan om labyrinternas dimensioner. I Pers fall leder de honom under romanens lopp till Österlen, Venedig och rentav Flen.

Om Hans Gunnarsson har haft ambitionen att skriva en riktig bladvändare så har han lyckats. Hans författarskap är fortsatt oförutsägbart, det är alltid en positiv sak, och han verkar vilja överraska även sig själv. Han behärskar ytan till fullo. Nu borde han kunna börja sondera labyrintens djup.