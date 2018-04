Bokrecension: Isabella Nilssons ”Nonsensprinsessans dagbok”

LITTERATUR Isabella Nilsson ”Nonsensprinsessans dagbok. En sjukskrivning” Ellerströms,166 sidor

Bara ett år till, snälla. Det är mamma som vädjar. För Isabella Nilsson är så gott som död, med paranoida vanföreställningar, tvångstankar, sömnlöshet och en kropp som snart är bortkrympt från jordens yta. Hon har bestämt sig för att avsluta det hela, ”för att vara på den säkra sidan”. Men mamma vinner förhandlingen och får tolv månaders tidsfrist.

Författaren Isabella Nilsson debuterade 2011 med romanen ”Verklighetsprojektet”, gav 2013 ut den illustrerade allegorin ”Det hungriga slottet” (båda X Publishing) och har översatt bland annat Lewis Carroll och Mervyn Peake till svenska. Men sjukdomsvardagen hos den som svälter sig själv ihjäl består huvudsakligen av annat, av tvångsmässiga rigorösa dagsrutiner, som Nilsson skriver i förordet till ”Nonsensprinsessans dagbok”.

Det finns inget magiskt eller upphöjt med den här förbannade anorexian, den bara är – som stenens stenighet i naturen. Men vem kan acceptera ett mörker som saknar mening, som inte lär en någonting, som inte betyder något alls? Det är bortom smärtsamt att läsa hur författaren tvingar ut sin utmärglade lekamen i ett joggande tillstånd utan slut: ”Tricket är att liksom kasta sina kroppsdelar framför sig i en gungande rörelse som för tankarna till pendeln på en evighetsmaskin. Sedan är det bara att åka med, varv efter varv runt motionsspåret och in i evigheten.”

Hon konstaterar att det mest beroendeframkallande med självsvälten som sjukdom är att den ”krymper livet till något som språket kan få grepp om” – som att skriva en formstyrd sonett.

Nå, för att ta sig igenom ett år till i livet låter berättarjaget ett alter ego träda fram. Nonsensprinsessan är som ett slags avlägsen släkting till Lennart Hellsing och tröstar den otröstliga med trams, rim och ramsor i en fragmentarisk dagbok över årets dagar och månader. Som ett språkets infiltratör tar sig Nonsensprinsessan in och transformerar och korrumperar etablerade verser och uttryck, som ”Så skimrande var aldrig Hades”. Hon befinner sig i ”liljekonvalescens” och bygger ordflätor av typen ”Body mass/Body massförstörelsevapen/Body massförstörelsevapenindustri/Body massförstörelsevapenindustrispionage”.

Uttrycket är skenbart barnsligt och slumpartat, och i botten ligger en slående känsla för språkets byggstenar och deras valörer. I vissa passager liknar tilltalet närmast de verfremdungseffekter man ser på teatern; kom ihåg att jag bara leker med dig, det är bara nonsens! Dagboken varvas sedan med en rakare prosa från berättarjaget själv. Hon som sitter på Capio Anorexicenter och vägrar delta i behandlingshemmets tomma affirmationsövningar av typen: ”Idag väljer jag att känna mig älskad”.

”I’m still alive then. That may come in useful”, skriver Isabella Nilsson i ett av många citat från den absurdistiske vännen Samuel Beckett. Hon konstaterar att det mest beroendeframkallande med självsvälten som sjukdom är att den ”krymper livet till något som språket kan få grepp om” – som att skriva en formstyrd sonett. Det är säkert sant.

Samtidigt är det djupaste intrycket från ”Nonsensprinsessans dagbok” den lek som utspelar sig på gränsen mot döden, och hur stort och otämjt och avgörande det faktiskt är. Att vara vid liv.