Bokrecension: Lärd och livfull bok om Hitlers München

Två och ett halvt år efter krigsslutet reste poeten Bertil Malmberg till München. Han berättade om sina intryck i en artikel i Dagens Nyheter den 18 januari 1948. Rubriken var ”Hadesfärd”.

Malmberg hade bott i München under mellankrigstiden. Det München han nu återsåg var hans stad. Men de välkända fasaderna var förvandlade till bisarra kulisser, husen berövade allt innanmäte, reducerade till renbrända skelett. Allt liv borta.

”Och över ändlösa ruinfält fladdrade ett Wagnermotiv”.

Ragnarök. Adolf Hitler var besatt av Wagner. Det var också kung Ludwig II av Bayern, den galne operamonarken som lät uppföra sagoslottet Neuschwanstein.

Och det är just i skärningspunkten mellan det apokalyptiska och det teatrala som Svante Nordin, professor i idéhistoria, placerar den nationalsocialistiska rörelsens huvudstad, der Hauptstadt der Bewegung.

”München var nationalsocialismens födelseplats”, slår Nordin fast. ”Det var här, inte i Wien, som Hitler blev nationalsocialist. Till en början var han nästan enbart mottagande och receptiv. Han anammade idéer som sjöd i den omedelbara efterkrigstidens München /---/ De var inte enbart politiska, åtminstone inte i den trängre meningen av ordet. Det handlade om en världsåskådning, om en livshållning, om en estetik. Det handlade om Richard Wagner och Bayreuth, det handlade om opera, teater och karnevalsupptåg..."

”Hitlers München” skulle, som Svante Nordin mer än antyder i bokens prolog, lika gärna ha kunnat få titeln ”Münchens Hitler”. Adolf Hitler var 24 år när han i maj 1913 flyttade till den bayerska huvudstaden med ambitioner att skapa sig en framtid som konstnär. Han livnärde sig på att måla akvareller, var en av tusentals andra existenser med artistiska ambitioner i Münchens marginaler. Världskriget blev hans lycka. Kriget gav småhandlaren som levt ur hand i mun ordnade förhållanden, en plats i tillvaron, järnkors och så småningom ett uppdrag som arméanställd politisk agitator. Det var i den rollen han 1919 kom i kontakt med källarsekten DAP, Tyska arbetarpartiet. Det var inte större än att medlemmarna kunde samsas kring ett stambord. Hitler tog över partiet, gav det ett nytt namn (NSDAP) och gjorde det till en massrörelse. Hur gick det till? Det är den centrala frågan.

Svante Nordin närmar sig den genom att lägga en kultur- och idéhistorisk mosaik; han lyfter fram händelser och gestalter som präglade München under det tidiga 1900-talet. Staden var inte bara en sinnebild för småborgerligt ölskummande gemyt utan också en ”häxbrygd” där kulturellt och politiskt radikala rörelser och fenomen sjöd. Svante Nordin tar hjälp av en av stadens många ”bohemiska anarkister”, författaren Erich Mühsam, i en inventering av de typiska gästerna på ett typiskt kafé i bohemstadsdelen Schwabing: ”Världsförbättrare, målare, bildhuggare, modeller, dagdrivare, filosofer, religionsstiftare, omstörtare, psykoanalytiker, sexualetiker, arkitekter, konsthandlare, förlupna döttrar ur de högre klasserna, eviga studenter, livströtta och hungriga på livet”.

Där tänker Nordin sig också Adolf Hitler, sittande i ett hörn med öppna öron och en bakelse.

På ett drygt decennium tar han sig från hyresrummen och kasernerna till en stor paradvåning med tjänstefolk på prestigeadressen Prinzregentenplatz.

Elden under den kokande grytan var första världskriget och de dramatiska händelser som krigsnederlaget drev fram i Tyskland och München: kejsarrikets sammanbrott, rådsrepubliken i München 1919, krossandet av rådsrepubliken, de högernationella frikårernas terror, Hitlers misslyckade ölkällarkupp 1923, hyperinflationen...

Nordin har med all säkerhet rätt i att kriget, och det kaos som följde på Tysklands nederlag, var en nödvändig förutsättning för hitlerismen. Men var det en tillräcklig förutsättning?

Ju mer man tänker på det ju gåtfullare blir Hitlers förvandling från korpral till karismatisk ledare för en nationell rörelse. På några få år förflyttar han sig från anonymiteten till talarstolen i arenor som tar tusentals åhörare. På ett drygt decennium tar han sig från hyresrummen och kasernerna till en stor paradvåning med tjänstefolk på prestigeadressen Prinzregentenplatz. Långt dessförinnan har han blivit en över hela Tyskland känd och omtalad politisk gestalt.

Bertil Malmberg är en av Svante Nordins primärkällor. DN-artikeln från 1948 refereras i boken. Man kan också ta del av ett reportage från München som Malmberg 1923 publicerade i Svenska Dagbladet. Han beskrev där Hitlers ”personlighet” som ”utomordentligt fängslande”. Hitler var en ”talare av ovanliga kvaliteter, och ”hans välde över massorna” hade ”ett demoniskt tycke.”

En annan författare som vid den tiden var verksam i München gjorde en liknande karaktäristik, men i mindre smickrande ordalag. ”Han är lika tvärsäker som den som alltid sett teater från fjärde raden”, sa Bertold Brecht som hört Hitler tala på Zirkus Krone.

Hitler kombinerade bolsjevikernas brutalitet med bohemernas självberusade fantasteri. Adderade apokalyptisk antisemitism, rasbiologi, avsky för demokrati, nationalistisk kitsch, kvasireligiös kult av ”folket” och gjorde av detta politisk teater, dålig sådan om teatergeniet Brecht fick säga sin mening.

Svante Nordin påminner om att också en annan världskänd författare med München-anknytning, Thomas Mann, i essän ”Broder Hitler” (1938), beskrivit nazistledaren som en personifierad konstnärsparodi.

Civila nazister i München 1925. Adolf Hitler tillsammans med militären Franz von Epp som utnämndes till riksståthållare i Bayern 1933. Foto: Keystone/Zuma/IBL

Djävulen brukar ibland beskrivas som Guds apa. Han försöker härma den verklige skaparen, men förblir en ondskefull karikatyr. Varför jublade tyskarna när deras diktare och tänkare förföljdes och fördrevs av sin apa, av sin mr Hyde?

Svante Nordins bok är lika lärd som livfull, vilket inte förvånar den som läst honom tidigare. Detta är en professor som vet hur man berättar en historia. Men det finns ett glapp i berättelsen; en dramaturgisk lucka. Man får aldrig riktigt klart för sig hur Hitler tar språnget ut i rampljuset. Ormens ägg kläcks. Plötsligt, några år in på 20-talet, står han där fix och färdig, den ”fascinerande” och framgångsrike folkförföraren.

Men ägget måste ha ruvats. Vilka, eller vad, gjorde det? I Svante Nordins berättelse blir Hitler ett barn av revolutionerna, i första hand den ryska, som i sin tur fötts på första världskrigets slagfält. Det är begäret att schakta utan ruinerna av den borgerliga värld som blir konstanten i Hitlers politiska utveckling.

Därför gör Nordin ett stort nummer av ett för några år sedan upptäckt filmklipp från Kurt Eisners begravning vintern 1919. Eisner var en kort tid revolutionär ministerpresident i München. Han var socialist, litteratör, jude och mördades av en högernationalistisk greve. Hitler, då ännu uniformerad soldat, närvarade vid begravningsprocessionen med både en svart sorgbindel och en revolutionär röd bindel kring armen. Nordin tar det som indicium på att Hitlers judehat och våldsamma aversion mot ”vänstern” kom sent, att det var det revolutionära München, inte det antisemitiska förkrigs-Wien som gjorde honom till ”nationalsocialist”.

Andra historiker har fäst mindre avseende vid de två armbindlarna. För dem är Hitler snarast en kameleont, med förmåga att anpassa sig till den tillfälliga miljöns färgskalor.

Den tyske historikern och journalisten Volker Ulrich, författare till en uppmärksammad Hitlerbiografi, har till exempel framhållit att Hitler under Münchenåren gjorde sig hemmastadd inte bara i ölhallarna utan också i de storborgerliga salongerna (Die Zeit, 14/5 2015).

Det är här jag tycker att Svante Nordins framställning blir märkligt förenklad. Han nämner, men liksom i förbifarten, Hitlers förmögna tidiga fans, som Helene Bechstein (flygelfabriken), men ägnar sedan den tunga delen av av sitt förklarande slutkapitel åt den sovjetiska kommunismen. Han påpekar att Hitler genomförde ”sitt maktövertagande i förbund med mer konventionella borgerliga politiker”, men konstaterar samtidigt att dessa politiker blev ”snabbt avpolletterade”. Sant. Men när de behövdes utnyttjades de, och lät sig utnyttjas.

Om Hitler var en Lenin så var han en Lenin i lederhosen, inte bara en revolutionär utan också en leverantör av reaktionära fantasier om folkgemenskap, naturgivna auktoriteter och biologisk överlägsenhet som appellerade inte bara till massorna utan också till en nostalgisk aristokrati och en ängslig medelklass.