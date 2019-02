Bokrecension: Martin Kylhammars ”Ett hemligt liv. Verner von Heidenstam och Kate Bang”

Biografi Martin Kylhammar ”Ett hemligt liv. Verner von Heidenstam och Kate Bang” Albert Bonniers förlag, 650 sidor Visa mer

Då och då dyker det upp en hemlig låda. Det sker i sagor och i forskning. Inte så sällan hittar någon en dammig, bortglömd förvaringsbox på en vind. Den öppnas och historien måste skrivas om.

Verner von Heidenstam och den 33 år yngre Kate Bang inleder 1916 en kärleksrelation på Mössebergs vattenkuranstalt utanför Falköping. Hon är 24 år, högborgerlig och gift med Otto Bang i Köpenhamn. De har två barn och hon har haft en förbindelse utanför äktenskapet, som håller på att lösas upp. Nu möter hon den 57-årige svenske skaldefursten, som samma år får Nobelpriset och är nyseparerad från sin tredje hustru Greta (senare Österling). De njuter av snön, åker skidor, umgås och blir förälskade.

De kallt skimrande dagarna i Mösseberg är inledningen på ett 20-årigt liv tillsammans. Ett hemligt liv, på många sätt. De gifter sig aldrig, hon friar två gånger (en gång till och med på knä) men han säger nej. Mot slutet friar han, då säger hon nej, det är för sent. I själva verket är kärlekshistorien över för hennes del och kränkt och rasande kör Heidenstam ut henne från hemmet på Övralid, som de byggt upp tillsammans. När han dör 1940 sätter den riktigt hårda striden om Heidenstams Övralid i gång.

Martin Kylhammar är litteraturvetare, professor i Linköping och gästprofessor vid Sorbonne. Han disputerade 1985 på en avhandling om Verner von Heidenstam och August Strindberg. Kylhammar sitter dessutom i styrelsen för Övralidsstiftelsen, som förvaltar Heidenstams kvarlåtenskap och som årligen delar ut pris till författare eller humanistiska forskare. På hans institution i Linköping finansierar stiftelsen en doktorandtjänst med namnet ”Heidenstam: hans tid, teman och texter”.

Martin Kylhammar är med andra ord tätt knuten till Heidenstam sedan många år och det är därför inte underligt att det var just han som fick ta hand om den hemliga lådan, som under spänning öppnas i boken. Trälådan innehöll från början tolv flaskor franskt slottsvin men förvandlades av Kate Bang under 20-talet och framåt till en hemlig gömma för alla hennes dagböcker, foton, brev och anteckningar. Lådan följer med henne livet ut, till hennes död 1976. Så glöms den bort på en vind i Köpenhamn.

Men 2014, i samband med utdelandet av Kate Bang-priset på Övralid, kom hennes barnbarn från Danmark med trälådan, som de hade hittat. Den skänktes till Övralid.

Det är ett storslaget arbete Martin Kylhammar utför när han på 650 sidor lägger detta 10 000-bitarspussel över Kate Bang i en historia full av lögner, svek och smutskastning. Utöver de böcker som redan finns, bland andra Fredrik Bööks Heidenstamsbiografi i två band (skriven tillsammans med Kate Bang), Kate Bangs egna skildringar ”Vägen till Övralid” och ”Övralid” och Per Gedins ”Verner von Heidenstam. Ett liv” ger Martin Kylhammar en ny bild av Kate och H, som han genomgående kallar dem. Boken är vackert formgiven av Annika Lyth som bygger den med hjälp av helsidor med fotografier oftast funna i trälådan.

Jag läser fascinerat och uppmärksamt, men måste ändå säga att boken, särskilt i de två första delarna, är alltför detaljerad. Här prickas det av besök, kalas, gästlistor, inköp, resor, hotell och promenader som kan göra vem som helst snurrig.

Kylhammar går loss som en Sherlock Holmes i sin kartläggning.

Av något skäl har Martin Kylhammar valt att redovisa hela forskningsinsatsen. Han tycks anse att ingen ska behöva gå till den där trälådan igen för att leta vidare. Jag kan förstå tanken, även om boken som bok hade tjänat på raskare tag genom åren. Martin Kylhammar sällar sig i det avseendet till en svensk tradition av långskrivande litteraturvetare, som vänder på alla stenar många gånger om.

Fredrik Böök väver i sin biografi ihop verk och liv. Det gör inte Kylhammar. Delvis beror det på att Heidenstam vid den tid som avhandlas hade slutat skriva. Det här handlar inte om ett diktarliv, utan om ett hemligt liv med en diktare, eller före detta diktare. Huvudpersonen är Kate Bang. Charmerande, okonventionell, kulturellt intresserad, sportig. Hon har känt det nödvändigt att dölja väldigt mycket i sitt liv. Och här går Kylhammar loss som en Sherlock Holmes i sin kartläggning. Han prövar hypoteser mot varandra, redovisar de olika versionerna (1. och 2.) som verifieras eller falsifieras med hjälp av brev och berättelser från olika håll. Han ser vad som sker ”på scenen” och går då och då ”bakom scenen” som han uttrycker det, och får andra perspektiv. Han skriver tydligt samtidigt som han är pratsam som berättare och gillar cliffhangers.

Politik är inget större ämne i boken, men Martin Kylhammar tar ändå upp den resa paret Heidenstam-Bang tillsammans gjorde i Europa i början av 20-talet, då stora strejker hindrade dem, jagade dem ur tåg och fick dem att hamna på enkla hotell utan mat och betjäning. Förfärligt, tycker de, och gläder sig vid nästa resa i Italien åt hur Mussolini rensat upp och skapat ordning. ”Unga svartskjortor höll vakt, och någon bättre och säkrare polisstyrka kunde ej tänkas. H gladde sig obeskrivligt över denna folkrörelse, hans tro på Mussolini växte för var dag, Italien var räddat, därpå tvivlade han inte. Han köpte en bild av Il Duce”, skriver Kate Bang i ”Vägen till Övralid”.

Adolf Hitler däremot, gav honom kluvna känslor. En nazistisk agent, Paul Grassman, nästlar sig enligt Kylhammars beskrivning in i Heidenstams liv och manipulerar honom att ge Hitlervänliga intervjuer. Heidenstam tar även emot Rudolf Hess och hans hustru på Övralid i maj 1935. Han såg Hitler som en motkraft till bolsjevismen, men var emot nazisternas antisemitism. Kate Bang var av judisk börd, liksom förläggaren Karl Otto Bonnier, som vid ett tillfälle skrev till Heidenstam om en intervju denne hade givit Grassman och menade att han ”borde ha markerat i ’judefrågan’”. Och 1935 protesterade Heidenstam offentligt mot den tyska förföljelsen av judar.

I Sverige umgås paret med kollegan i Svenska Akademien Sven Hedin (upptäcktsresanden som försvarade Hitler och nazismen), landshövdingeparet Alice och Eric Trolle, konstnärsparet Oscar och Sass Björck, författaren Albert Engström, skulptören Carl Milles och författaren Ellen Key, som under en tid blir deras granne på Strand. Prins Eugen tillhör också den nära vänkretsen.

Kate Bang har egna vänner framför allt i Danmark, där hon har bostad (ordnad av en vän och tidigare älskare) och där hon träffar sina barn, även om de periodvis tillbringar sina lov på Övralid och kallar Heidenstam för ”bedstefar”.

Efter det att Kate Bang drivits på porten av Heidenstam – som länge hade varit klagande, sjuklig, känt sig ensam och övergiven och nu var tämligen dement – utbryter en strid om testamentet, där det står att Kate Bang till sin död skulle förvalta Övralid och sedan låta egendomen och kvarlåtenskapen gå över till stiftelsen. Heidenstams vän, arkeologen Otto Frödin, mobiliserar för att göra Övralid till något som stämde med Frödins eget grovhuggna nationalistiska patos, och Kate Bang skrivs bort ur testamentet. Frödin var uppfinningsrik i sin ambition att utplåna minnet av Kate Bang. Bland annat ordnade han så att Emilia Uggla, första hustrun, hamnade i samma grav som Heidenstam och han tillsatte en privatdetektiv för att gräva fram skvaller och skandaler om Kate Bang. ”Danskan på Övralid” skulle släpas i smutsen.

Bang finner en allierad i form av litteraturprofessorn, akademiledamoten, kulturredaktören på Svenska Dagbladet och tyskvännen Fredrik Böök, ordförande i Övralidsstiftelsen. De blir passionerat förälskade, Kate Bang hyr en lägenhet i Lund, de båda arbetar tillsammans med biografin. Fredriks och hustrun Toras äktenskap håller på att rämna. Samma sak hade hänt några år tidigare med en nära vän som velat lämna sin hustru för Kate. Den skandalen kunde ha skapat stora problem för henne, eftersom relationen med familjevännen Vagn Aagesen några år pågick parallellt med förhållandet med Heidenstam. Detta gick dock spionerna förbi.

Men ur den gamla trälådan stiger sanningar, förklaringar, sensationer, som leder vidare till polisprotokoll, skilsmässoavtal, testamenten, läkardiagnoser och mängder av brev.

Själv kommer Kate Bang ut ur kulisserna där hon frivilligt och ibland ofrivilligt hållit till. Hon gjorde vad hon kunde för att arrangera för sin egen frihet. Och skrev själv på sin dubbla historia, den offentliga, manipulerade, och den hemliga och mer trovärdiga. Två helt olika versioner, som Martin Kylhammar redogör för i sin imponerande och sensationella dokumentation.