Bokrecension: Nationella kämpar mot globala individualister

Vilka är de svenskaste 10 minuterna i historien? Svenska fotbollsintresserade män (i en viss ålder) skulle samfällt nominera 19.40 till 19.50 på valborgsmässoafton 1997. Det var VM-kvalmatch mot Skottland på nya Ullevi, och det var då Stefan Schwarz spelade med brutet ben. Svenska män (i en viss ålder) vill gärna tro att svenska män är som Stefan Schwarz.

Och landslaget lånar sig så väl för analyser av nationalkaraktären, oavsett om det är sossigheten i Lars-Tommys ovilja att ta ut Marcus Allbäck i åttondelsfinalen i VM 2002 trots att de såg att han faktiskt inte levererade, den blanka tomheten i Hamrén-eran där flashig yta i världens bästa Zlatan ändå aldrig gav några resultat, eller gnetigheten i att under modern tid nästan alltid lyckas ta sig till de stora mästerskapen trots att Sveriges befolkningsstorlek inte alls borde ge det spelarunderlag som gör det möjligt. In Sweden we have a system. Ett spelsystem alltså.

Jag älskade Jesper Högström ”Blågult – historien om Sveriges herrlandslag i fotboll” redan när den kom ut första gången 2008 och nu inför VM har han skrivit några nya kapitel. Högström har den fantastiska kombinationen av genuint fotbollskunnande, kalenderbitande som trumfar den värsta 10-åring, och en stilistik som till skillnad från sportjournalisters vanliga bombastiska yra är både knivskarp och tillbakahållen. Han går precis som titeln berättar igenom landslagets historia, från 1908 och framåt, resultat och strategier, konflikter och lagbyggen, spelare och tränare. För den som är intresserad av svensk fotboll, och kanske också av Sverige, är det här en underbar kunskapskälla.

Jag får vara ärlig här, jag och Jesper skrev samtidigt för Expressen och en kort period i en fotbollsblogg med det skolgårdsdoftande namnet ”Tre hörnor straff”. Jag var i alla fall bara med i början och det är preskriberat nu, sen fick jag barn och skrev böcker. På den tiden medarbetade jag annars mest på ledarsidor och försökte ibland få in fotbollsämnen utan annat skäl än att jag själv tyckte att det var roligt och blir därför fnittrig av upplysningen i Högströms bok att Dagens Nyheters ledarredaktion redan 1912 läxade upp landslaget efter en straffmiss och förlust mot Holland.

Nu är ju fotboll politik på riktigt, även om kanske inte straffmissar är det, och inför sommarens mästerskap känns den politiska dimensionen svår att ignorera. Vi har spelat mästerskap i åtskilliga diktaturer genom historien, och inte sällan har svenska lag och ledare då lyckats med imponerande intellektuella krumbukter.

I VM i Italien 1934 hälsade den svenska truppen till och med publiken med en hemgjord fascisthälsning, och viftade sedan bort kritiken med att man inte ska blanda ihop fotboll och politik. Fascisthälsningar är enligt det perspektivet alltså opolitiska. I VM i Argentina 1978 stödde vissa spelare de galna mödrarnas demonstrationer medan tränaren sade att de minsann inte sett något förtryck och att i Argentina var det ordning och reda. Nu åker vi till ett Ryssland som ligger i krig med ett grannland, som mördar oppositionella och journalister, som påverkar västerländska val och politiska debatter, och som är mer aggressivt gentemot omvärlden än sedan Sovjetunionen föll.

Fotbollen är dessutom en aktiv del i det ryska stormaktsbygget. I Erik Nivas nya bok ”Vår fotboll – världens industri”, en samling texter från 2012 till 2018, träffar han vid ett tillfälle ledaren för den ryska landslagssupporterunionen, som också varit med och grundat Fratria, supporterorganisationen kring Spartak Moskva. Ivan Katanajev, som han heter, låter som en typisk högerextremist, med utläggningar om hur islam hotar kristendomen och att Västeuropa redan förlorat, om hur Ryssland är bålkraften mot liberalism, homosexualitet och demokrati.

Många inom supporterrörelsen är också del i de högerextrema våldsgrupper som gör Putins mer eller mindre uttalade smutsjobb och hotar och misshandlar och ibland dödar utpekade nationsfiender.

Fotbollen har alltid levt nära den här typen av strömningar. Också i Ukraina är fotbollssupportrar överrepresenterade bland stridande mot Ryssland. Utanför Maksimirstadion i Zagreb står en staty med en grupp soldater och inskriptionen ”Till den här klubbens fans, som startade kriget mot Serbien på den här platsen 13 maj 1990”.

Krigsförbrytaren Arkan, Željko Ražnatović, var ordförande i Röda Stjärnans supporterförening och huliganerna därifrån var de första att ansluta till den serbiska armén. På motsvarande sätt anslöt huliganerna kring Dynamo Zagrebs supporterförening Bad Blue Boys upp i den kroatiska armén. Något inom huliganismen, med dess kollektiva utlevelse, fokus på våld och på våldsam hierarkisk maskulinitet tycks vara mycket lätt att föra över till verkliga krig.

Den nationella yra som omger fotbollen brukar dock vara av ett sällsamt inbjudande och öppet slag. Det räcker att hålla på rätt lag, bära rätt färger, sjunga med i nationalsången. Även på planen har integrationen inom fotbollen fungerat bättre än på många andra områden och vissa säger att det beror på det obönhörligt meritokratiska, om man är tillräckligt bra får man spela, det räcker inte att glida fram på kontakter och mediokritet. Nå, säg till det Anders Limpar eller Pär Zetterberg, men oftast är det förstås sant.

Hoten mot det vi hittills betraktat som goda liv och samhällen kommer i dag från flera håll. Ett är från högerextremismen (och dess tvilling islamismen) med dess strävan efter våldsam omdaning av våra fria demokratier, men ett är också från den kombination av globalisering och digitalisering som om vi inte hanterar dem väl riskerar att slå ut den samhällsbärande medelklassen till förmån för en liten global elit och en stor grupp otrygga halvfattiga.

Klubbfotbollen på högsta nivå är en sådan miljardindustri att det knappt ens går att se som samma sport.

Också detta hot speglas i fotbollen, där kommersialiseringen givit oss både Glazerfamiljen som tagit ut 696 miljoner pund ur Manchester United och det lilla oljelandet Abu Dhabi som investerat omkring 2 miljarder i Manchester City. Som Erik Niva skriver finns nog här förklaringen till klubbarnas olika resultat under senare år.

Klubbfotbollen på högsta nivå är en sådan miljardindustri att det knappt ens går att se som samma sport. Att köpa ihop ett lag med världsspelare garanterar förstås inte storvinster, men det ger onekligen högre chanser. Storvinsterna och världsspelarna ger sedan i sin tur storvinster antingen ekonomiskt genom multituder av sponsoravtal eller pr-mässigt som tanken är för Abu Dhabi (en vinst man sedan hoppas kunna lösa in i ökad turism och kommers för själva nationen).

Utvecklingen med bland annat amerikanska LA Galaxy, där Zlatan numera öser in sina Youtube-mål, är också ett tecken på den kommersiella strategin. För att nå verklig global ekonomisk framgång måste fotbollen slå i USA också. Kraven på att avskaffa konceptet med öppna ligor där lag kan gå upp och trilla ur är i sammanhanget inte konstiga, allt för att minska den ekonomiska osäkerheten.

För en knapp månad sedan ledde Arsène Wenger sin allra sista match för Arsenal. De vann mot Huddersfield med 1-0. Allting med den matchen kan vara sådant som vi aldrig mer får se. Jag tror inte att de kommersiella topplagen framöver kommer ha tålamod att satsa på en och samma tränare i 22 år, inte ens om man under den tiden levererar tre ligatitlar och sju FA-cuppokaler. Och Huddersfield sen, ett lag som visserligen var i toppklass på 20-talet, men som inte hade spelat i Premier League på 45 år när man gick upp inför den här säsongen. Det är sådant som fotbollsnostalgiker gillar, men det står sig slätt mot den skinande underhållningsidrotten.

Var det lämnar landslagsfotbollen är svårt att säga. Superstjärnor har svårt att ensamma bära små landslag, även om de som Gareth Bale kan komma ganska långt med rätt inställning och rätt system att passa in i. Också mästerskapen är förresten kommersfester, både med pengarullningen inför Fifas omröstningar och cirkusen kring själva matcherna.

Det som finns kvar är det där ogreppbara, känslan en matchdag, supportrarnas kärlek, lycka och sorg, skönheten i spelet – och då räknar jag en väl genomförd defensiv mot egentligt bättre motstånd lika mycket som bländande dribblingar. Det skulle man kunna kalla mycket svenskt av mig. Jag tror åtminstone att Stefan Schwarz skulle hålla med.

