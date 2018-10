Maria Schottenius: Bokrecension: Sigrid Rausing tecknar familjens förtvivlan med ovanlig omsorg

Det var skoningslöst. Sommaren 2012 kunde en hel värld via jättelika tidningsrubriker och bilder följa nyheten om familjetragedin inom familjen Rausing. En ovanligt medieskygg familj, bland de tjugo rikaste i världen, vars privatliv plötsligt drogs ut i ett bjärt ljus.

Eva Rausing hade dött av en överdos och hennes man Hans Kristian Rausing, en av arvtagarna till förmögenheten efter Tetrapak, hade i sin förtvivlan och förvirring låtit henne ligga kvar inlåst i ett rum hemma i sängen, i två månader. De båda makarna var tunga narkomaner, föräldrar till fyra barn, dessutom ett känt par i Londonsocieteten.

Sigrid Rausing är bosatt i England, liksom resten av familjegrenen, och storasyster till Hans Kristian, som har samma förnamn som sin pappa, Hans, vilket sannolikt är en börda för honom. Sigrid Rausing är antropolog, filantrop och hon äger Granta Books där hon är förläggare och redaktör på tidskriften. Nu har hon fattat pennan för att själv berätta om sin bror, från början till det fasansfulla slutet, i sin memoar ”Malström”. Hon skriver: ”Att tvingas bevittna ett missbruk är oerhört svårt, och om man står personen nära spelar det ingen roll om det som händer är offentligt eller inte. Oron är så stark att rubrikerna saknar betydelse. Men man vill inte att media ska få äga berättelsen.”

Och sällan har jag sett någon ta hand om en berättelse ur en smärtsam verklighet så väl. Med beslutsamhet, värme och värdighet förmedlar hon det hon upplevt med sin bror och hans familj. Förtvivlan, förhoppningarna och ångesten tecknas omsorgsfullt. Så detaljerat och levande. Det är en stor sak att som läsare få ta del av denna historia om att ”bevittna missbruk” och det står klart att författaren är ytterst medveten om vad hon gör: ”Jag tror på skrivandet” säger hon, ”text är mitt yrke”.

Hon berättar om barndomen med sin lillebror, ”en liten unge med mjölkmustasch och O'boy under naglarna” som under åren hade förvandlats; ”chokladpulvret hade blivit heroin, en mörk och klibbig substans under naglarna”.

De var lika varandra, de tre syskonen, Lisbet, Sigrid och Hans, som om kombinationen av föräldrarna kunde bli ”just den här blandningen av gröna ögon och mörkt hår”. Men Sigrid och Hans gjorde olika val. Litterärt och politiskt. ”Jag läste Jane Austen, han läste Charles Bukowski. Jag tog till vänster, han tog till höger.”

Hon berättar att Hans som 18–19-åring tillsammans med vänner åkte Transsibiriska järnvägen genom Sovjetunionen, sedan med tåg till Kina och Indien. På en strand i Goa träffade de några italienska flickor som hade heroin. Ungdomarna rökte tillsammans. Hans reste hem, men fastnade i missbruk. Sigrid försökte hjälpa honom, men drogs efterhand själv ner i ångest och depression. Hon skriver om hur hon drevs till ett psykiskt sammanbrott. Hon blev långsamt bättre och tog upp arbetet med sin avhandling om ett estniskt kollektivjordbruk, där hon levde under ett år i början av 1990-talet. 2014 kom den märkvärdiga och ömsinta boken ”Anteckningar från en kolchos” där Sigrid Rausing berättar om tiden i Estland.

Hans träffade sin fru Eva på ett behandlingshem. De höll sig båda drogfria i åtta år, fick fyra barn, skänkte pengar till hjälp för missbrukare, men under millennieskiftets nyårsafton drack de champagne och fick ett återfall som varade i tolv år. ”Jag var trettioåtta när det började” skriver författaren, ”femtio när det tog slut”. Och då var också Evas liv över. Invirad i en presenning och gömd under madrassen, under en eller flera tv-skärmar. Så låg hon i ett av husets rum mellan den 7 maj och den 9 juli 2012. Hushållerskorna hade inte tillstånd att gå in.

Författaren skriver: ”Jag tänkte mycket på begreppet familj och vad det innebär under åren. Var går gränserna för vårt ansvar för varandra? Vilka var vi och vilka hade vi blivit?”

Hans och Eva älskade sina barn, det vet jag, skriver hon. ”Men är inte kärleken också en kliché när man talar om föräldraskap? Vad betyder kärlek om drogerna kommer först?”.

Hon läser om sina många brev till Eva och Hans och tycker de är likadana och blir ”kallt likgiltig inför min egen retorik, mina plattityder och trötta idéer.”

Det svider att ta del av rättprocessen när Sigrid mot Evas vilja kämpar för att få vårdnaden om barnen. Alternativet var att de skulle bli omhändertagna av myndigheter och skiljas åt. Eva kommer med hatiska beskyllningar och skriver att Sigrid stulit hennes barn. Och Sigrid är självrannsakande, talar om makt och om våld. Att det innebär våld att ta barnen från föräldrarna. Men att hon inte såg sig ha något val. Med språkets hjälp, med sina precisa, koncentrerade formuleringar fångar hon smärtpunkterna, där det gör riktigt ont. Hon gör så att vi verkligen på djupet kan leva oss in i det som händer i henne medan hon försöker ta sig igenom, och hitta en mänsklig väg i något som måste vara ett inferno. Jag får ofta impulsen att teckna ner sentenser, destillat utvunna ur tunga erfarenheter.

”Jag skriver i cirklar” står det på ett ställe i boken. Det är sant. Handlingen sugs gång på gång till det låsta rummet där Eva låg tills hon blev ”mänskliga kvarlevor” och där langarnas namn och telefonnummer stod skrivna på väggarna. Samma centrala händelser återkommer, men varje gång med lite mer information. Bilden tätnar. Och de existentiella frågorna ställs skarpare. Skuld. Vad är det?

Min första och sista tanke när jag läser ”Malström” är att det aldrig är förgäves att vara en bokläsare, att leva tillsammans med konst och litteratur. När vi drabbas finns det beskrivningar, det finns tröst att få. Sigrid Rausing hade sannolikt inte kunnat formulera sig om detta på ett så subtilt och känsligt sätt om hon inte hade varit en stor läsare och vetat vad litteratur kan göra. Nu kommer hennes bok i sin tur att betyda ofantligt mycket för alla som behöver veta att de inte är ensamma i ett stort lidande. Att andra har gått före.