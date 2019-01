Jag vet flera författare och konstnärer som jobbar extra på Systembolaget. Kanske är det en slump, men det finns ett slags anakronistisk logik i att de kulturarbetare som inte säljer sig till reklamindustrin ofta hamnar på golvet på bolaget. För två år sedan kom Emil Boss diktsamling ”Acceleration” som beskriver arbetet och miljön. Den finns också utgiven i form av en tjock kassakvittorulle.

Måns Wadensjös erfarenheter känner jag inte till, men jag förmodar att han också har arbetat sina timmar i ”morgonplocket”. Om inte har han gjort grundlig research. Jag litar nämligen helt på hans språk när han skriver om ”kvartspallar” och ”kvällsrivning” och ”krossar” och ”stuvar” och det särskilda hatet mot vinkartonger från Australien: ”Sexor med invikta hörn! De går inte att stuva på varandra, de går inte att skära upp och är det något som krossas kan du ge dig fan på att det är någon sliskig jävla shiraz från South Australia! Alltid!”

I ”Monopolet” får vi följa tjugosexåriga Alice som börjar som timanställd i ”Butiken”. Ordet ”Systembolaget” nämns aldrig. Butiken ligger ”i ett köpcentrum i utkanten av Stockholm” och beskrivs inledningsvis som ett akvarium: ”och som varje akvarium var det en helt egen värld – när man väl stirrar in i det eller befinner sig därinne vet man inte längre om det är den värld som finns på utsidan eller insidan som är den verkliga.” Associationerna går förstås till ”Axolotl”, en av nittonhundratalets främsta noveller av den argentinska författaren Julio Cortázar, som behandlar samma fenomen.

Detta akvarium utgör också hela romanens värld, och om berättelsen någon gång är på väg att dra åt ett annat håll förs den snabbt tillbaka in i butiken. Det gör att all dramatik som utspelas inuti Alice och mellan hennes kollegor, chefen, kunderna och vakterna blir till ett intensifierat kammarspel som successivt växer i betydelse.

Jag tycker om hur Wadensjös mjuka inzoomningar förmår skildra både slitet och lojaliteten på en arbetsplats. Glädjen över ett handlag som utvecklas, en kunskap som ökar och hur ett seende som inte fanns där från början tar form. Just genom att stanna så länge på en plats, och verkligen uppehålla sig där, skapas en rikare förståelse. Det är inte så enkelt som att romanen bara är en kritik av Systembolagets arbetsvillkor. Man kan lika gärna se den som en kärleksförklaring till alla som arbetar i detta märkliga monopol med sitt intrikata regelverk och interna språk.

Måns Wadensjö debuterade för tio år sedan med romanen ”Förlossningen” som skildrar arbetet på en förlossningsavdelning. Den frammanar en liknande suggestiv akvariekänsla, som om livet utanför avdelningen inte existerade. Hans förra roman, ”Människor i Solna”, är självbiografiskt präglad och jag tänker att Wadensjö onekligen har en dragning till trånga rum: ”Och allra längst in i ett hörn av lägenheten låg mitt rum, alldeles som om rummet hade varit en liten låda inuti en större låda, som i sin tur låg inbäddad i huset. Så fortsatte det, med lådor som slöts tätt om varandra när natten föll över Solna, och allra längst in i dem hade jag gömt mig och krupit ner under täcket.”

I den här romanen har Wadensjö krupit fram ur täcket och utvecklat sin gestaltning och berättarröst. Det är ett kliv framåt i ett redan från början stilsäkert författarskap. ”Monopolet” är en roman om en kvinna som arbetar på Systembolaget, men den är också en underhållande samtidsskildring av Sverige i dag. Det är ett kongenialt val av skärningspunkt där det gamla och det nya landet möts.

Inför kassabandet står vi lika, skåpsupare som vinsnobb, arbetslös eller tjänsteman. Vi tror oss om att vara unika själar, men våra alkoholvanor följer ett förbluffande kollektivt och noggrant utstuderat mönster. Det är inte helt njutbart att se det blottläggas.