BILDERBOK Eva Lindström

”Kom hem Laila”

Alfabeta Visa mer

”Kom hem Laila” är en skenbart enkel bilderbok om en flicka på vandring i dramatiska landskap - och på barnplanet underbart okomplicerad.

Här går en obekymrad flicka i iklädd grön body och vippande tyllkjol rakt genom ”rök och eld” medan de skiftande scenrummen antyder stor fara: ödslig öken, jättevatten, pyrande vulkan, skog med varg och ett ointagligt berg som hon både bestiger och kan lämna.

Men Lindström bäddar in henne i en trygg närvaro. Hon känns både sedd och omhändertagen i den kavalkad av hjälpare och attribut som bilderna tillsammans med den 51 ord korta texten frambesvärjer.

Barn har som regel inget att invända mot ”nolldramaturgier”. De har inga förväntningar på realism och logik.

Hon har en reskamrat i en liten fågel som följer henne på behörigt avstånd; där står en ensam lyckoklöver i en annars ofruktbar jord; i varje utsatt situation blir hon försedd med vad hon just behöver: färdmedel, mat, värmande eld, paraply. Poesin är förstås där i textens manande Du-tilltal, men också komiken i den barnlogiskt konkreta hjälpkatalogen:

Du får en luftmadrass,

en sjö.

en stig.

Du får en hallonyoghurt

och ett berg.

Du får en lägereld, en utsikt

och ett paraply.

”Hennes bilderboksberättelser är öppna inbjudningar till läsaren ”att vandra runt i” och uppleva på egen hand.”, skriver Ulla Rhedin. Illustration: Eva Lindström

Här uppe på berget uppstår ett stopp, en rytmisk cesur, där tryggheten för ett ögonblick bryts och där vi kanske enda gången hör flickans röst: Ett stup? Men hjälpkatalogen fortsätter och stegras och vi skymtar tecknen på att hon snart sitter till bords vid den varma spaghettigrytan som hennes längtande vänner har förberett. Precis som det ska vara!

Barn har som regel inget att invända mot ”nolldramaturgier” eller berättelser utan tydligt berättarjag; de fyller i och fyller ut alla obestämdhetsställen och ellipser och har inga förväntningar på realism och logik. De tycks utan vidare utföra det vi kallar performativ, tolkande läsning; de får ihop det de läser till meningsfulla helheter: de förstår alltid, men på sitt eget sätt.

Den rad vuxna, studenter och kursdeltagare, som för min räkning har läst, tolkat och recenserat ”Kom hem Laila” har visat olika grader av osäkerhet och jubel, ställda inför tomrumstekniken hos Eva Lindström.

Bokidéerna uppstår som fragment och diffusa idéer som kan utvecklas till en bilderboksberättelse i långa dynamiska uppgörelser mellan text och bild.

”Pedagogiskt” läst, som i den ena nordiska huvudstaden, tycks Lindström skapa osäkra vuxenläsare och man ser mer till begränsningar än till möjligheter: för svår, för abstrakt, för oförlöst berättelse och därtill grumsigt målad.

”Estetiskt” läst i den andra, är deltagarna entusiastiska och ser mer till bibliska konnotationer i ökenvandrings- och bergsmetaforiken. Man avundas den här bilderbokskonstnärens suveräna blandteknik av transparenta, laserande färgskikt i akvarellteknik som gränsar till fräckt opaka färgplan i gouacheteknik och till personteckningens sköra blyertskonturer. Deras tolkningar är performativa precis som barnens, men ligger (förstås) på andra referensnivåer.

”Komiken är där i den barnlogiskt konkreta hjälpkatalogen.”, skriver Ulla Rhedin. Illustration: Eva Lindström

Eva Lindström har under flera år utforskat en specifik tematik som hon i en artikel från 2015 beskriver närmare - på den utmärkta och oumbärliga sajten picturebookmakers.com - som att hennes senare böcker handlar om ”lost things, lost people, friendship and no friendship, longing”.

Bokidéerna uppstår som fragment och diffusa idéer som kan utvecklas till en bilderboksberättelse i långa dynamiska uppgörelser mellan text och bild och landar ofta i en öppenhet som hon inte själv alltid förstår: ”A good thing for me is to not know everything.”

Det intressanta med Lindströms berättelse är att huvudpersonen kanske inte ens behöver finnas

Hennes bilderboksberättelser är öppna inbjudningar till läsaren ”att vandra runt i” och uppleva på egen hand.

”Kom hem Laila” är en i raden av ”den farliga resan-berättelser”, i nivå både med Tove Janssons berömda ”Den farliga resan” (1977) där hon med flickan Susannas besök i Mumindalen tar avsked från Muminvärlden och makarna Tidholms likaledes prisbelönta mästerverk ”Resan till Ugri-La-Brek” (1987).

Medan Susanna vandrar tillsammans med en grupp Muminvarelser i ett hotfullt, expressivt landskap, där hon vid ett stup blir räddad av en luftballong, vill barnen Hinken och Myran hitta sin försvunna morfar för att ställa den för dem viktiga (skuld- och avskeds)frågan: ”Var det för att vi klampade i trappen?”.

Det intressanta med Lindströms berättelse är att huvudpersonen kanske inte ens behöver finnas, kanske är hon död eller bara en idé eller dröm i de väntande barnens föreställnings- eller lekvärld. Läst på detta vis skulle huvudpersonerna vara de ramsande och längtande barnen i köket på sista uppslaget, medan Laila – på arabiska betyder namnet ”älskad”- är ett objekt för deras obestämda längtan efter mening eller spänning i livet, en barnens motsvarighet till luffarnas Godot hos Beckett.

I en sådan läsning (som barnens föreställningsbild) faller bitarna på plats. Att Laila är så stiliserad och uttryckslös, att landskapen är så odifferentierade, bergen så stumma som några av mina vuxna läsare beskrev det, förefaller ju både rimligt och logiskt ur ett konsekvent barnperspektiv, där hon ses som ”ett påhitt” av ganska unga barn.

Vad ska vi göra med Eva Lindström? Tacka henne, se och älska det hon gör, ge henne alla Augustpris i världen, för hennes konstnärliga konsekvens och djärva risktagande.

