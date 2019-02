Bokrecension: Språket övertygar om sanningen i ”Mai betyder vatten”

Roman Kayo Mpoyi ”Mai betyder vatten” Norstedts, 255 sidor Visa mer

Just den här månaden, när en uppmärksammad dokumentär om Michael Jacksons påstådda övergrepp under 90-talet haft premiär i USA, ser det ut som en tanke att den svenska debutanten Kayo Mpoyi valt att tonsätta ett övergrepp mot en femårig flicka med musik av just Jackson.

Det är 1989 i Tanzania och systrarna Dina och Abi är hemma i familjens lägenhet i ambassadkvarteret i Dar es-Salaam. Storasyster Dina har tagit fram en kassett med Jackson när den tjugofemåriga grannen, Monsieur Éléphant, plötsligt dyker upp i lägenheten och ber femåringen följa med honom ner till hans våning.

Femåringen Adi – det är hon som är bokens berättare – följer honom ned för trapporna och scenen lämnar ett svart mörker efter sig och kommenteras aldrig. Den förblir Adis hemlighet, i en familj där ingen tycks kunna ha några hemligheter, där man lever tätt inpå varandra och ständigt stålsätter sig inför pappa Kabongos vakande öga.

Det här är en imponerande bok. När man så småningom orienterat sig i miljön är man där, i det soldränkta ambassadkvarteret: ”Mot stängslet lutar sig limeträdet tungt med rötterna i Tanzania och frukterna i Zaire. Här bryter ett krig ut där fallna limefrukter kastas som granater.”

Mpoyi väcker platsen till liv med säker hand och lyckas fånga känslan av barnets begränsade miljö, hur lägenheten blir centrum för allt, lite som i Cilla Naumanns mörka fjolårsbok ” Den oändliga familjen”. Allt utanför skolan eller den indiska affären på gatan är otillgängligt för Adi, som ständigt för en dialog med Gud och sitt samvete. Det blir klaustrofobiskt och samtidigt magiskt, eftersom barnets fantasi levandegör cementmurarna, molnen, regnet, och mangoträdet med sina ruttnande frukter, som riskerar att falla på en i slutet av sommaren.

I skolan spelar Adi brädspelet bao i uppgrävda hål i sanden:

”Ett parti bao kan pågå under hela rasten, men i dag är vi båda distraherade och snart släpper vi leken och sitter bara i skuggan framför treornas klassrum. En grå fågel har fått syn på något i buskarna och slits mellan sin rädsla för oss och sin hunger.”

I bakgrunden spökar släktens rötter i det koloniala Kongo och alla muntliga familjelegender, som berättas om och om igen, till exempel den om hur det vilar en förbannelse över varje barn som döps till Mai inom släkten. Och om hur det enda sättet att bryta den är att ge familjens nyfödda just det namnet.

Kayo Mpoyi skriver med ett språk som är helt i synk med vad hon berättar, och språket blir också ett tema för boken: muntliga legender som motiverar våld, språket som ett sätt att bryta mönster, barnets rädsla för att det hon tänker också kommer att ske i verkligheten.

”Mai betyder vatten” påminner kanske lite om den nigerianska författaren Ayòbámi Adébáyòs ” Stanna hos mig”, som också kretsade kring omgivningens makt över kvinnors kroppar, vidskepelse, och konflikten mellan tradition och modernitet. Men språkligt kommer jag ändå mer att tänka på Tove Janssons klassiker ”Bildhuggarens dotter”, där en dominerande pappa från ett annat århundrade styr stämningen i en familj och en berättare med ett rikt inre liv tränar till att bli konstnär.

Man hoppas att Kayo Mpoyis starka huvudperson Adi en dag blir den författare hon bestämt sig för att bli.