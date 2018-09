Bokrecension: Strålande roman om ”Fredrik” som blev ”Marisol”

Fredrik Ekelund

”Q”

Albert Bonnier, 332 sidor

Samma år som Conchita Wurst vinner Eurovision besöker en drygt sextioårig författare från Malmö den stad som utsocknes ibland kallar Fjollträsk men som i lokalbefolkningens vistradition går under beteckningen ”stolta stad”. Han flanerar, skenbart mållöst, längs Drottninggatan och får då utanför H&M syn på en skyltdocka. Det är något med hennes hållning. Anblicken är som ett blixtnedslag. Hon är han. Han är hon.

Eller, möjligen: hon är någon som han länge burit inom sig, men aldrig släppt fram.

Och nu när hon gett sig till känna går hon inte längre att förneka. Författaren åker hem till Malmö – den manligt kodade staden vars fotbollskultur och hamnarbetarmentalitet han själv så ofta tematiserat – och berättar för sin sambo att han nog är ”en sån där… ja, transvestit”.

Konsekvenserna är förödande: ”Slutet för oss. Slutet för vår familj. Slutet för vårt liv i radhuset.”

Vad som sedan följer är en odyssé genom könsidentiteternas labyrint. Om man så vill en klassisk road movie – det är knappast en slump att författaren på en av bokens sista sidor införskaffar en roman av Jack Kerouac i en bokhandel i San Francisco – men där den brummande bilmotorn är ersatt av ett skörare ljud, ekot av högklackade stövletter mot nattlig asfalt.

För Fredrik Ekelund (eller den jag-berättare som kallar sig ”Fredrik Ekelund”) är lyckligt lottad, åtminstone geografiskt. På andra sidan sundet skimrar en reell hägring, den ”kvinnliga” staden Köpenhamn. Snart är det dit han söker sig när han vill vara den andra. Hon heter Marisol och har i början av berättelsen konturer som ännu är oskarpa. Men sakta tar hon form, framför spegeln på danska hotellrum mejslas hon stegvis fram, en gestalt som blir till med hjälp av primer, foundation och eyeliner. När förvandlingen är fullbordad glider hon ut i natten.

Ekelund berättar medryckande om Marisols promenader i skydd av mörkret. Om hur förnedringen att tvingas smyga, att ofta byta trottoar, också går hand i hand med ett slags upphetsning. Som vit man är Fredrik bärare av uråldriga, aldrig ifrågasatta privilegier. I det ögonblick han blir Marisol är han inte längre skapelsens krona utan en potentiell paria. Ibland (fast förbluffande sällan) skriker förbipasserande hånfulla eller hotfulla glåpord. Och den (möjligen) idealiserade bilden av Köpenhamn som queer-metropol får sig en reva när hen inser att transvestiterna står längst ned även i hbtq-världens hierarki.

Marisol är utsatt och skör men också enveten. I en källarbutik, specialiserad på stay-ups och fingervantar med glitter, faller en avgörande pusselbit på plats: ”en kort peruk med brunt hår och rödaktig ton”. Det är som den gången på Drottninggatan, ”som om jag efter allt letande äntligen hittar rätt, hittar Marisols ansikte, kvinnan i mig”.

Till det yttre är hon nu komplett och skördar komplimanger på dansgolv och vid vargtimmens bardiskar. Men den andre, Fredrik, faller ofta ned i svarta hål av tvivel och ensamhet. Han måste berätta för barnen, så småningom även för vänner och kollegor. Och han måste inom sig foga samman de rivaliserande halvorna, fotbollsromantiken och fäblessen för läppstift och puder.

Det blir precis lika plågsamt och uppslitande som det låter. Flyktiga ögonblick av eufori följs av ruelse, ibland självförakt. Några få gånger letar författaren i backspegeln efter händelser i det förflutna då han borde ha anat att han bar Marisol inom sig. Men han finner aldrig några handfasta bevis, endast indicier i form av återkommande ångestattacker och diffusa förnimmelser av saknad. På några ställen glider texten över i det mystiska eller ockulta. En väninna, något av ett medium, säger sig se ”en stupstock” och ”en häxa som blir skändad”. Hon vet också vem det är som i ett avlägset tidevarv fjättrats där på kyrkbacken: ”Det är du”.

Långt borta i ett annat sekel glider David Bowie fram till en mikrofon och sjunger: ”Do you like girls or boys”, en förmodligen retorisk fråga som han själv omgående besvarar: ”It's confusing these days”. Samma kreativa förvirring ljuder genom Ekelunds berättelse där den klyvnad han upptäcker inom sig själv speglas överallt i omvärlden, i otaliga variationer. Snart har man tappat räkning på alla de gestalter som glider förbi, ofta i vimlet på Köpenhamns klubbar, alla Marisols deltidssystrar, dessa dubbla varelser som ofta är gifta män men sedan evigheter också lever det andra livet.

Tragiken till trots är det upplyftande på ett egendomligt vis. Man ska nog som läsare undvika att kidnappa berättelsen och att göra den alltför mycket till en allmän betraktelse om utanförskap – när den så entydigt handlar om denna specifika problematik. Men det finns en inkluderande värme här som gör att man både tar Marisol till sig och känner lättnad över att världen var mindre uniform än man kanske befarat.

Ekelund skriver utan falskt patos, vädjar aldrig till läsarens medkänsla utan erövrar den i stället med intelligenta iakttagelser, vemodig humor, suverän dramaturgi och en osviklig, nästan gammeldags känsla för vad som gör sig bäst mellan raderna. Litterärt är det ofta strålande, en chanson om den enskilda individen i de kollektiva identiteternas epok.