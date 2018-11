I början av 1990-talet sades det att kampen mellan liberalism, fascism och kommunism var över och att den liberala demokratin segrat: när Berlinmuren föll proklamerades det till och med att ”historien nått sitt slut” och att den politiska och ekonomiska liberalismen skulle vara för evigt. I dag ter sig den bedömning som synnerligen naiv.

Den liberala demokratin bygger på en tro på individens förnuft och förmåga att styra sitt eget liv. Den uppfattningen är ett arv från upplysningen. Men redan under 1700-talet var förtroendet för förnuftet filosofiskt sett sårbart. Upplysningsfilosofen David Hume menade att det ”i hela naturen inte finns ett enda exempel på samband som är begripligt för oss. Alla händelser tycks vara helt och hållet lösa och åtskilda. /.../ De tycks existera tillsammans men utan sammanhang.” Humes kunskapsteoretiska skepticism och den franska revolutionens blodiga excesser gav upphov till en växande motståndsrörelse – motupplysningen – som framför allt hade ett fäste i den tyskspråkiga delen av Europa. Ett knappt sekel senare beskrev Friedrich Nietzsche motreaktionen med orden: ”Tyskarnas hela storslagna tendens gick stick i stäv med upplysningen”.

Motupplysningens tänkare menade att det egalitära samhälle som växte fram efter den franska revolutionen berövade människan hennes värdighet. I stället såg man som sitt ideal en värld med stränga hierarkier, där en social och andlig aristokrati är normgivande. Ett annat inslag i motupplysningen var ett idealiserande av den ursprungliga folkliga kulturen, ett ideal som inte sällan utmynnade i aggressiv provinsialism. Det ansågs farligt att försöka införliva andra kulturer i den egna då detta endast riskerar att leda till den egna kulturens fördärv. Motupplysningsmannen Johann Gottfried von Herder beskrev detta hot: ”I det ögonblick människan börjar breda ut sina drömmar om främmande länder, från vilka de söker hopp och frälsning, röjer de första symptomen på sjukdom, på uppblåsthet, på ohälsosamt överflöd, på förestående död!”.

Den som trodde att motupplysningens idéer var förpassade till historieböckerna tvingas nu tänka om. Sedan något decennium står det klart att den liberala demokratin är under attack. I Europa är högernationalistiska, auktoritära och främlingsfientliga partier på stark frammarsch: den fria pressen och domstolarnas självständighet är på sina håll hotade, och den organiserade rasismen har smugit sig in i parlament och regeringskanslier.

I USA har Donald Trump röstats fram till president med hjälp av den s k alternativa högern (”alt-right”). Just nu undersöker en särskild åklagare om Trump även fått stöd från Vladimir Putins Ryssland i sin kampanj för att nå presidentposten. Utvecklingen i Ryssland efter Putins makttillträde är för övrigt det tydligaste exemplet på att den politiska och ekonomiska liberalismen inte alls kan tas för given. Den ryske neofascisten Aleksander Dugin, som anses vara Putins ideolog, fick i en intervju i ryskt TV 2014 frågan om det fanns någon filosof han ville citera. Dugin svarade med ett citat från ”Sålunda talade Zarathustra” av Friedrich Nietzsche: ”Människan är något som skall övervinnas”.

I Nietzsches föreställningsvärld har kristendomen, upplysningen och demokratins röta ödelagt den moderna människans liv. Det finns inte längre några objektiva sanningar eller värden, vi måste själva skapa dem ur intet. Den fråga Nietzsche ställer till den moderna människan är om hon har nog av vilja och heroiskt mod för att skapa en ny värld med nya värden. Hans slutsats är att hon inte har det. Den moderna människan måste därför ”övervinnas”, och i hennes ställe ska ”övermänniskan” träda in. Övermänniskan representerar något nytt och hoppfullt. Nietzsche beskriver henne som en högre biologisk art, en produkt av en darwinistisk evolution: ”Människan är en lina, knuten mellan djur och övermänniska – en lina över en avgrund.”

På andra sidan Atlanten har en av alt-right rörelsens främsta talesmän, Richard Spencer, vittnat om hur han blev ”red-pilled” av Nietzsche. ”Red-pilled” refererar till en scen i filmen Matrix där huvudpersonen sväljer ett rött piller som gör det möjligt för honom att se att sitt eget och alla andras medvetanden blivit inkopplat till en vilseledande dröm som han nu måste befria mänskligheten ifrån. I alt-right kretsar betecknar ”red-pilled” det ögonblick då människor inser att den liberala demokratins ideal – frihet, jämlikhet, pluralism och fred – utgör en samling vulgära vanföreställningar, och att livet egentligen är ett raskrig för att uppnå kulturell dominans.

Ronald Beiner, professor i politisk teori vid University of Toronto, har nu skrivit en bok om bland annat Nietzsches politiska tänkande: ”Dangeorus minds: Nietzsche, Heidegger and the return of the far right”. Bokens andre huvudperson, Martin Heidegger, betraktas som en av 1900-talets mest inflytelserika tänkare. Heideggers filosofi har till exempel inspirerat den franska existentialismen och genomsyrar postmodernismen. Hans skrifter har funnits i centrum av den filosofiska diskursen under hela efterkrigstiden. Det gäller i synnerhet för Nordamerika och Kontinentaleuropa, men även i Sverige har hans inflytande varit påtagligt. Den nu ökända och insomnade kulturklubben Forum ägnade åtskilliga aftnar åt att diskutera Heideggers filosofi.

Heidegger gör gemensam sak med Nietzsche och förkastar upplysningens ideal och filosofiska grundsatser. Hans tankar om människan och samhället växte fram i ett Tyskland som ödelagts moraliskt av nederlaget i första världskriget. Vad som krävs av människan, menar Heidegger, är någon form av kvalfylld återfödelse ur askan av ett dött förflutet. För Heidegger innebär det ett radikalt förkastande av allt filosofiskt arbete från Platon och framåt. Heideggers politiska tänkande mynnar ut i en ultrareaktionär hållning som kräver en fullständig omvandling av samhället som börjar i hur människan ser på sig själv och omvärlden. Och han är övertygad om att det tyska språket och det tyska folket har en särställning i en sådan revolutionär förändring av tillvaron.

Richard Spencer 2017. Foto: Chris O'Meara/AP

Beiner framhåller att både Nietzsche och Heidegger är framstående tänkare i filosofins historia: de har båda lyckats formulera fundamentala insikter i den moderna människans predikament. Det betyder emellertid inte att deras filosofier är oskyldiga: stora tänkare kan också vara farliga tänkare. Beiner anser att alltför många framstående intellektuella med vänstersympatier har låtit sig förföras av Nietzsches och Heideggers suggestiva skrifter. Det är därför akut angeläget, menar Beiner, att göra en nyläsning av deras verk och fullt ut ta till sig de politiska implikationerna av deras tankar. Ett viktigt skäl för detta är att en sådan nyläsning kan stimulera liberala teoretiker till att skärpa argumenten för den liberala demokratin och de värden den grundas på. För det framgår tydligt i Nietzsches och Heideggers skrifter, menar Beiner, att de föraktar det moderna samhället, den politiska och ekonomiska liberalismen, och inte minst demokratin.

I fallet Heidegger är det dessutom väl känt att han var medlem i nazistpartiet, samt att han höll offentliga anföranden där han idealiserade Hitler och hyllade den nazistiska rörelsen utifrån begrepp och tankefigurer hämtade från sin egen filosofi. Efter kriget tog Heidegger aldrig officiellt avstånd från nazismen. I de dagboksanteckningar som nu börjat publiceras framgår det att Heideggers politiska tänkande präglas av antisemitism och en säregen tysk nationalism. Beiner menar att en läsning av Heideggers verk i ljuset av vad som framkommer i dessa dagboksanteckningar tillsammans med Heideggers agerande före och efter andra världskriget, räcker som stöd för slutsatsen att nazismen är en naturlig politisk konsekvens av Heideggers filosofi.

Richard Spencer har i flera intervjuer sagt att det som skiljer den nya nationalistiska högern från den gamla är att den nya högern ”läser böcker”. Det är därför ett tecken i tiden att den första recensionen av Beiners bok publicerades på en alt-right webbsida. Recensenten inleder sin artikel med att notera att boken visserligen är skriven av en ”intellektuell jude” som inte alls har någon förståelse för den sak som är helig för webbsidans läsare. Men, betonar han, det ska inte avskräcka någon från att läsa boken. I stället rekommenderar han den som en utmärkt introduktion till Nietzsches och Heideggers antiliberala tänkande. Han avslutar sin artikel med den sinistra förhoppningen att Beiners bok ska inspirera alt-right anhängare till att utveckla nya farliga tankar.

Joakim Sonnegård är filosofie doktor i nationalekonomi och kanslichef för Finanspolitiska rådet

Litteratur: ”Dangeorus minds: Nietzsche, Heidegger and the return of the far right” (University of Pennsylvania Press, 2018)