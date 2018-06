Facebook – ett socialt massförstörelsevapen

Alla som kollat Facebook i dag räcker upp en hand. Går du in så snart du vaknat och precis innan du ska somna? Blir du stressad om inte så många gillar det senaste inlägget, redigerar du då, så att det blir vassare? Skickar du en syrlig (eller elak) kommentar i en idiotisk tråd där de behövde skärpa sig?

Välkommen till 2,19 miljarder-klubben. Så många är vi som använder Facebook varje månad, enligt senaste siffrorna på Statista.com, och det är vi som är målgruppen för nyutkomna boken ”Ten arguments for deleting your social media accounts right now”.

Författaren Jaron Lanier kallas ”Silicon Valley-filosof” och ”internetvisionär” – titlar som kan få vem som helst att twittra spydigheter – men han vet vad han pratar om. Han kan algoritmerna, några av dem är hans skapelser. Han har gjort ett program för ansiktsigenkänning som köptes upp av Google för några år sedan, en gång i tiden bidrog han till internetflugan Second Life och nu bedriver han forskning i samarbete med Microsoft. Med ”Ten arguments...” vill han spränga Facebookväggen och riva ner Googleridån så att vi andra ser lite mer av vad som pågår där bakom.

Boken är kort och författad på talspråk. Ordet ”asshole” förekommer hela 59 gånger. Man blir lite trött. Men efter att ha läst kommer jag att lägga om mina vanor och bli mer som en katt, för att använda Jaron Laniers metafor. Även om jag kan känna stor tillgivenhet för hundar vill jag inte bli förvandlad till en – särskilt inte en pavlovsk, som utan eftertanke reagerar på stimuli utlösta av algoritmer skapade av någon okänd person i oklart syfte. Men det är effekten av Google, Facebook, Instagram och Whatsapp, enligt författaren. Användare av just de tjänsterna blir nämligen utsatta för utstuderad manipulation och är måltavlor för kvalificerad informationsinhämtning. De förändrar sitt beteende, riskerar nedstämdhet och depression, kan förvandlas till troll eller, just det, assholes. Allt för att tjäna sina herrar; de som tillhandahåller tjänsterna och som blir allt rikare. Vi vet numera att detta är sant, inte minst efter Cambridge Analytica-skandalen tidigare i år. Då uppstod en kraftfull Lämna Facebook-rörelse, där till exempel en av Apples grundare, Steve Wozniak, stängde sina konton.

Har du telefonen i din hand nu? Inloggad på Twitter eller Facebook? Då befinner du dig i just den position som oroar Jaron Lanier allra mest. Kombinationen av smarttelefonen – en alltid påslagen superdator som håller koll på allt du gör – och insamlandet av information för annonsörernas räkning är upphovet till en allt mer polariserad värld. Annonsörerna vill veta vilka länkar du klickar på, hur länge du läser, var du befinner dig när du är inloggad, vilka du kommunicerar med, hur din ansiktsfärg förändras beroende på sinnesstämning och de vill framför allt veta vad du gör sekunderna innan du beslutar dig för att köpa något. Allt för att skapa en miljö särskilt anpassad för att just du ska shoppa.

”Alla som befinner sig på sociala medier får individuellt anpassade och ständigt justerade intryck utan uppehåll, så länge de använder sina smarta telefoner", skriver han. "Vad som en gång kallades reklam måste nu förstås som kontinuerlig beteendemodifikation i kolossal skala.”

Ett socialt massförstörelsevapen. Det är ingen slump att Twitter drar till sig extremister och mobbare, att Instagram gör dig deprimerad (alla andra verkar ha det så bra) och att Facebook har expanderat i områden där sociala strukturer havererat. Som ett exempel på det sistnämnda nämner Jaron Lanier folkmordet i Myanmar i en intervju i The Times nyligen. Tidigare i år klandrades Facebookgrundaren Mark Zuckerbergs företag av Förenta nationerna för att bidra till spridningen av hat och i förlängningen till massmorden av landets muslimska befolkning, kallad rohingyer.

Så, vad är det egentligen som pågår? I korta drag: Algoritmerna som styr vad vi ser på sociala medier justeras och optimeras oavbrutet för att skapa ”engagemang” – det vill säga främja användarnas närvaro och aktivitet. De är extremt effektiva. En person född på 00-talet kontrollerar sin telefon i genomsnitt 150 gånger om dagen. Multiplicera gärna det med de över 2 miljarder människor som alltså finns på Facebook (lika många som bekänner sig till kristendom).

Eftersom var och en tar del av en skräddarsydd verklighet upphör en gemensam erfarenhet av världen att existera, vilket leder till att vi helt enkelt inte förstår varandra. Empatin krackelerar. Folk tycks vara idioter.

Till det kommer att algoritmerna triggar hjärnans belöningssystem, du kan få en lyckokick av att många gillar dina uppdateringar. Men där finns dessutom en inprogrammerad nyckfullhet. Ibland får du inte lika många ”likes” – det är en del av manipulationen – och det kan skapa både stress och nedstämdhet och en rädsla för att stötas bort. Som en följd ökar du din aktivitet. Det här är inga egentliga nyheter men Lanier beskriver problemet på ett nytt sätt:

”Algoritmen försöker skapa det perfekta sättet att manipulera en hjärna, medan hjärnan, som söker en djupare mening, förändras som svar på algoritmens experiment ... Men eftersom stimulin från algoritmen är fullständigt slumpartad och saknar mening, svarar hjärnan inte på något verkligt utan på en chimär. Den processen – att bli beroende av en undflyende illusion – är definitionen av ett missbruk.”

De känslor som genererar mest aktivitet på sociala medier är nämligen negativitet, aggression, mobbning och hat.

Det hela går ut på att hålla användaren kvar på de sociala plattformarna så länge som möjligt. Så länge användaren är aktiv kan programmen läsa av personen och samla in maximal mängd information för att kunna leverera både en anpassad bild av verkligheten och riktade annonser. Det fungerar: våra tankar, vår syn på världen, på vem som är vän och vem som är fiende, allt påverkas. Forskare från Facebook har presenterat studier som visar att de förmår manipulera människors känslolägen utan att användarna ens märker något. (”Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks”, 2014) Och – beteenden som manipuleras till förmån för ekonomisk vinning kan också manipuleras för politiska syften.

Grunden till utvecklingen lades i internets barndom, då euforiska pionjärer drömde om frihet, jämlikhet och internet för alla. De beslöt att tillhandahålla de sociala medie-tjänsterna gratis och förlita sig på att annonsörer skulle göra det mödan värt. Men enligt Lanier betalar hela samhället nu det verkliga priset. De känslor som genererar mest aktivitet på sociala medier är nämligen negativitet, aggression, mobbning och hat. Följaktligen fokuserar algoritmerna på att framkalla just dem.

Men det finns ju fördelar, kan man invända. Vänskapsband knyts, kommunikation mellan människor runt om i världen ökar, livet blir enklare. Vem har till exempel inte använt Google translate? Synd bara att översättningstjänsten bygger på användare som ovetande översätter fraser från ett språk till ett annat i privata mejl och i uppdateringar riktade till vänner, fraser som Google ”tar hand om” och lägger in i sin översättningstjänst – ett systematiskt utnyttjande, enligt Jaron Lanier.

Men Twitter och den arabiska våren, säger kanske någon. Metoo? Black lives matter? Vad vore de utan sociala medier? Budskapen fick spridning, meningsfränder fann varandra och kunde samarbeta, ekonomiskt stöd kunde organiseras. Jo. Jaron Lanier håller med om att de nutida revolutionerna har förstärkts med hjälp av några av de sociala medier som han kritiserar. Men de goda effekterna syns bara i början. Sedan sätter inbyggda destruktiva krafter igång.

Black lives matter och metoo-rörelserna retar upp vissa människor, det är oundvikligt. Och här aktiveras de sociala mediernas polariseringslogik. För att skapa maximal närvaro och aktivitet blir aktivisterna noggrant studerade och kategoriserade. Vilka formuleringar gör dem förbannade? Vad engagerar dem? Vilka detaljer, berättelser, videor håller dem klistrade vid sina sociala medier-konton och avskärmade från resten av verkligheten – och därigenom mer mottagliga för reklamfinansierad manipulation? Därefter utsätts de för vad-det-nu-är som triggar dem mest. Samtidigt studeras deras motståndare på samma sätt. Jaron Lanier beskriver hur ett segment vita rasister reagerade mot Black lives matter och därigenom kunde identifieras och kartläggas. Genom att anpassa utbudet till deras preferenser blir också de mer aktiva på nätet, algoritmerna bekräftar deras verklighetsbild och det hela resulterade i att de blev starkare och mer inflytelserika.

”Ten arguments...” skulle kunna misstas för att vara lite laid-back Kaliforniskt snack i skuggan under en palm. I själva verket är det en stridsskrift med ett budskap ingen kan missa: Stäng kontona. Get out.

Elisabeth Åsbrink är författare och medarbetare i DN.