Journalistik som krigar för sanningen

Vi vet i dag ungefär hur president Donald Trumps mediekonsumtion ser ut. Den domineras av program som Fox and friends, The Sean Hannity show och Tucker Carlson show. Böcker läser han aldrig.

Om han gjort det hade de här två varit en god rekommendation, för att kanske kunna mildra hans oresonliga bild av journalistiken som en falsk produkt av folkets fiender.

I de här två volymerna, av den envetne grävaren Seymour Hersh, 81, och den geniförklarade chefredaktören Alan Rusbridger, 65, som i 20 år ledde The Guardian, ryms en stor del av de senaste fem decenniernas främsta journalistik. Från Hershs avslöjanden om amerikanska massakrer i Vietnam, Watergate och tortyren i Abu Ghraib-fängelset till The Guardians världsscoop om NSA och den systematiska telefonavlyssningen på brittiska skandaltidningar.

Det är en annan världsbild som formats än den som världens makthavare velat förmedla: en solkigare, mer ohederlig och samhällsfarlig bild, som aldrig nått allmänheten utan en metodisk hängivenhet till den undersökande journalistiken.

Att Rusbridger skulle skriva sina memoarer var förstås väntat. Han kom med ett första utsnitt 2013, med den fängslande ”Play it again”, som varvade berättelsen om Edward Snowdens visselblåsande om USA:s storskaliga övervakning – ett scoop som höll på att leda till att den brittiska regeringen stängde ner Rusbridgers tidning – med hans terapeutiska försök till avkoppling, genom att lära sig att spela ett av Chopins svåraste pianostycken.

Med Hersh är det annorlunda. Han porträtterades, motvilligt, av Robert Miraldi i den utmärkta biografin ”Scoop artist” (Potomac Books, 2013). Miraldi försökte intervjua Hersh för boken i flera år, men fick bara svaret ”Jag är inte död än”. Efter att han kört fast med ett annat bokprojekt, om USA:s förre vicepresident Dick Cheney, lät Hersh dock sig övertalas att skriva sin egen historia – och han gör det precis som man kunde vänta sig: kaxigt, egensinnigt och med en knivskarp detaljprecision.

Sy Hersh är en udda fågel i journalistiken. Få, om ens någon, reporter har tagit fram så många graverande nyheter om maktmissbruk, spionage, korruption och övervåld och så systematiskt granskat de allra högsta och mest svåråtkomliga makthavarna: Nixon, Kissinger, Kennedy, Bush, Obama. Hantverksmässigt är han ett fenomen i sig: extremt noggrann med research och att hitta källor som kan verifiera hans uppgifter. Men han är också en skicklig berättare: redan i hans genombrottsreportage, om massakern på lokalbefolkningen i My Lai 4 i Vietnam 1968, finns scener som är lika stilistiskt perfekta som brutalt drabbande.

Men utöver att briljera i det journalistiska hantverket har Hersh också alltid varit en aktivist. Han var tidigt öppen motståndare till USA:s krig i Vietnam och när han arbetade på New York Times hände det att utgivaren Abe Rosenthal klappade honom på axeln och sade: ”Hur är det med min lilla kommunist, har du några scoop till mig?”

Relationen mellan Rosenthal och Hersh är en av de stora behållningarna i ”Reporter”. Deras första samtal var när Hersh publicerat sitt reportage om My Lai. Rosenthal, som förstod att detta var en av årets stora nyheter, ringde och bad om att få tillgång till Herhs huvudkälla, en av soldaterna på plats. ”Han är någonstans i New York. Hitta honom”, svarade Hersh och lade på luren. En rasande Rosenthal ringde upp igen. ”Mr Hersh, vet ni vem jag är?”. ”Ja”, svarade Hersh och lade på luren igen.

Kaxigheten gav honom naturligtvis fiender, men skickligheten i hans arbete gick inte att vifta bort och i dessa tider av sanktionerat hat mot journalister är det ändå slående hur respektfullt han hela tiden bemötts av höga militärer och politiker.

Alan Rusbridger är en helt annan personlighet: känd för sitt Harry Potter-liknande, lite vimsiga utseende; lågmäld och närmast blyg som första intryck – men som utgivare var han benhård, i sin omsorg om den journalistiska trovärdigheten. Han stod alltid upp för den, även när makten bokstavligen knackade på redaktionens dörr, för att tvinga dem förstöra hårddiskar med hemlig information.

Rusbridger förvandlade The Guardian till en världsledande tidning journalistiskt och till en av världens stora digitala nyhetsplattformar. Han förstod det nya medielandskapet tidigt – hans berättelse om resan i digitalt nybyggarland 1995 är mycket underhållande – men höll också på att köra tidningen i botten ekonomiskt. Ambitionen var att växa globalt, och internt upprepades ofta digitalchefen Wolfgang Blaus stridsrop ”Vår enda flyktväg är uppåt!” Men marknaden kunde aldrig matcha ambitionerna och när både Blau och Rusbridger slutade gick tidningen med mer än en miljon pund i veckan i förlust. Först när efterträdaren Katherine Viner drog i nödbromsen lyckades tidningen hitta en stabilare väg framåt.

En detalj i båda böckerna är att författarna undviker att ta upp sina största misslyckanden. Hersh nämner visserligen sin besvikelse över att han aldrig fick in sitt reportage i sin favorittidning New Yorker om hur det egentligen gick till när Usama bin Ladin dödades, men diskuterar inte den massiva kritiken som fanns mot själva reportaget. Rusbridger å sin sida nämner inte med ett ord hur han motades bort som ordförande från Scott Trust, stiftelsen som äger The Guardian, vilket skulle blivit hans reträttpost efter åren som chefredaktör.

Men det är kritik i marginalen. I stort är detta 750 sidors blytung argumentation för nödvändigheten i en fristående, kunnig och modig granskande journalistik, som aldrig viker sig för makten. Och, i synnerhet i Rusbridgers fall: en påminnelse om hur bräckligt fundamentet för den sortens journalistiska verksamhet är i dag.

Alan Rusbridger

”Breaking news. The remaking of journalism and why it matters now”

Canongate, 464 sidor

Seymour M. Hersh

”Reporter. A memoir”

Allen Lane, 355 sidor