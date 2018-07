Magnus Linton: Storstaden är klimatförändringarnas främsta bov – och första offer

När det nyligen gick upp för några liberaler att delar av jorden är döende i klimatförslitning – ohämmat flygande är den största boven, planetens 7 procent rikaste orsakar 50 procent av världens alla koldioxidutsläpp, fyra av fem människor har aldrig suttit i ett flygplan – var den givna åtgärden inte att gå med i en organisation som mobiliserar för ett rättviseradikalt ekonomiskt systemskifte eller opinionsbilda för lätt övervakade beteendeförbud utan att sluta flyga. Själv. I hopp om att det livsstilsrevolutionära beslutet ska tända en upplysningens brand som tar mänskligheten in i en helt ny historisk dimension: det ekologiskt hållbara marknadssamhället.

Det var äppelkindat, men som konstateras av journalisten Shora Esmailian – sedan decennier mer kollektivt engagerad i frågan och författare till ”Ur askan – om människor på flykt i en varmare värld” – är planetens prekära läge nu så allvarligt att det inte finns tid att vare sig avfärda eller raljera över blåögd individualism eller senkomna uppvaknanden. All radikalisering i klimatfrågan är, menar hon, välkommen. Marxister, liberaler, konservativa – varje enskild spridare av flygskam är viktig. Och med tanke på systemkritikens och de organiserade reformernas hittills fatala kraftlöshet i klimatfrågan är en kombo av kollektiv och privat moral – politisk stormobilisering och individuella livsstilsbeslut – det enda rimliga.

Sedan 2010 har bara lilla Arlanda haft en ökning i passagerarantal från 17 till 26 miljoner och under förra året, samtidigt som till och med borgerliga opinionsbildare började flygvägra, startades 33 nya utrikeslinjer. Detta svårt onyktra tillstånd får i boken ”Extreme cities – The peril and promise of urban life in the age of climate change” ett urbant ansikte när den amerikanske professorn Ashley Dawson stämmer av klimatkrisen mot helt nya frågor om just individ, kollektiv, makt och global rättvisa.

Lyfter man blicken från Sverige och flyget – Dawsons studieobjekt är världen i allmänhet och städer i synnerhet – framträder utvecklingen i olika skepnader, varav en är vad kulturteoretikern Rob Nixon kallar ”ett långsamt våld” som blir synligt först när ofrånkomliga fakta förs samman i en diskussion om system och struktur. Bara under 2012, ett väldokumenterat år, tvingades 32 miljoner människor permanent eller temporärt fly sina hem på grund av extrema väderförhållanden och under 2015 fördrevs 19,2 miljoner människor av naturkatastrofer, mer än dubbelt så många som flydde krig och väpnade konflikter. Och den vanligaste uppsamlingsplatsen för dessa jagade familjer är inte svenska förorter eller tältläger vid Europas gränser utan de snabbt svällande fattigdomsbälten som i dag ringar in nästan alla Syds megastäder.

Vid ett FN-möte 2016 slog Frankrikes dåvarande miljöminister Ségolène Royal fast att den globala uppvärmningen vid nästa sekelskifte kommer ha drivit ”hundratals miljoner klimatflyktingar” från sina hem och en av framtidens största frågor är vart de ska ta vägen. Redan i dag är två tredjedelar av alla städer med mer än fem miljoner invånare till betydande delar belägna i lågt liggande kustregioner, två miljarder människor bor i befolkningskoncentrat där risken för katastrofala översvämningar är påtaglig och enligt klimatologen James Hansen är det ”troligt” att havsnivåerna kommer höjas ”flera meter” inom 50 till 150 år. Och som Royal är långt ifrån ensam om att se är översvämningarna bara en första katalysator av komplicerade sociala processer av mer våldsam art: ”Klimatförändringar leder till konflikt.”

Medan flygen går som skottspolar mellan världens städer fortsätter begreppet eko att sprida sig som en tragikomisk snuttefilt – DN berättade i våras om den ”ekologiska trenden” med ”gröna drinkar”. Och det långsamma våldets kännetecken är just att förövaren blir så behagligt diffus, framför allt för sig själv men också för andra; den postmoderna hyperkonsumismen må vara intill patetik dekadent men det finns likväl inget sätt för framtida generationer att värja sig mot dess konkreta avtryck och konsekvenser, ingen möjlighet för naturen att meddela när gränspassagerna blivit oåterkalleliga och inga medel för klimatflyktingarna att välta ordningen – av det enkla skälet att de tre kategorierna inte har någon röst, saknar makt.

Under 1900-talet sågs ”staden” – eller snarare de framväxande metropolerna, elegant genomlysta i Göran Therborns aktuella ”Cities of power” – som mänsklighetens fullbordade kontroll över naturen, men i dag framstår de urbana noderna allt mer som okontrollerbara brännpunkter i en ny tid av klimatdriven vulnerabilitet. Floder, hav och de mjuka markerna vid dessas möten – deltan – har i tusentals år och av givna skäl spelat avgörande roller i civilisationernas historia, men lika klart är att dagens mer extrema koncentration till globens flodmynningar är en direkt konsekvens av de senaste århundradenas industrikapitalism. Över 80 procent av världens deltan har drabbats av allvarliga översvämningar det senaste decenniet och en lång rad andra urbana regioner är enligt Dawson byggda direkt på några av planetens mest komplexa, rika och ömtåliga ekosystem.

Indonesiens huvudstad Jakarta, för att ta ett av många exempel, är inte bara kärnan i världens andra största urbana region – över trettio miljoner människor – utan också en av världens snabbast sjunkande städer; platsen går ner sig med 7,5 centimeter per år, 40 procent av staden ligger redan under havsnivån och om bara 15 år kommer den siffran ha dubblats.

Dawson glider ibland bort i en för klimatdebatten typisk apokalyptisk retorik – kanske vanligast bland skolboksmarxister som ett helt liv sökt bevis för kapitalismens ohållbarhet och efter alla nederlag nu funnit ett övertygande case – men frilägger oftare intressanta skärningspunkter i tematriangeln klimat, orättvisa, urbanisering. I stället för ”antropocen”, den nya epok i jordens historia då människan är den dominerande geologiska förändringskraften, bör vi enligt Dawson tala om ”urbocen” eller ännu bättre ”oligantropocen”; tiden då en privilegierad del av mänskligheten gav sig själv rätten att exploatera och förstöra planetens sköra ekosystem. De allra flesta antropos, människor, är ju oskyldiga, och denna kategori sammanfaller i hög grad med de 82 procent av jordens befolkning som aldrig suttit i ett flygplan.

När Trump meddelade att hans ”America first”-policy i mycket bestod av en mur mot Mexiko och att lämna Parisavtalet fick klimatfrågans långsamma våld tydlig konkretion, men Dawson ställer USA:s och Europas aktuella meddelanden om att man inte ”klarar av att ta emot fler flyktingar” mot mer strukturella förskjutningar i vår tids ”urban humanity”. Allt större bostadsytor står i dag tomma eftersom en snabbt växande del av alla storstadsbostäder som byggs inte är avsedda som hem för människor utan för kapital; en fjärdedel av alla lägenheter i New York, Hongkong och London – siffrorna är än större i många andra metropoler med urban ikonstatus – är i dag inte förstahandsbostäder utan ”second or third homes”, resursslukande boendeytor som i väntan på ytterligare värdeökning nästan alltid står tomma.

Den internationella bostadsmarknaden är helt inriktad på den procent av jordens befolkning för vilken ett liv präglat av fri global mobilitet är en självklarhet, varför många initiativ för att skapa hållbara städer hamnar i en större struktur där kommersiellt gångbara föreställningar om grön livsstil mer blir en strategi för att attrahera en viss sorts ”medvetna” men framför allt kapitalstarka människor till ”smarta” nyproduktionsområden. Och där, menar Dawson, har ”environmental urbanism” ofta spelat en betydande roll för snabbt eskalerande bostads- och fastighetspriser ”snarare än bidragit till hållbar stadsutveckling eller klimaträttvisa för en majoritet av befolkningen.”

The city – mänsklighetens mest imponerande artefakt – är paradoxalt nog såväl en av klimatförändringarnas primära drivkrafter som dess allra mest utsatta offer. Att Miami och Jakarta står kvar om hundra år bedömer många som osannolikt, och dagens ”global moment in urban history” tycks just nu ligga utsträckt över ekonomi och natur med en ideologisk övertygelse i var ände; å ena sidan en marxistisk analys säker på att den senmoderna kapitalismen – helt beroende av permanent expansion – kommer driva kalaset vidare tills naturen själv drar ur kontakten och tar demokratin och kanske hela mänskligheten med sig in i evigt mörker, och å andra sidan en marknadsentusiasm övertygad om att systemets enorma dynamik än en gång kommer överträffa sig själv och leda megastäder och mänsklighet genom klimatkrisen och få alltihop att trivas och frodas i en hetare framtid. När kapitalet segrat överallt, som den liberale ekonomen Hernando de Soto skriver i ”Kapitalets mysterier”, kommer mänskligheten kunna överskrida den fysiska världens alla gränser och ”glidflyga in i framtiden”.

Länge var känslan att det mellan dessa ytterligheter fanns en tredje väg, men sedan en tid tycks läget mer binärt. Som att en av de två kommer få rätt. Helt.

Magnus Linton är författare och medarbetare i DN Kultur

