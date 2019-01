Lana Del Rey diktdebuterar

I veckan meddelade sångerskan Lana Del Rey på Instagram att hon nyligen färdigställt den diktsamling som hon skrivit på de senaste 13 månaderna, men ännu finns inget mer fastslaget utgivningsdatum än ”senare”. När hon tidigare talat om diktsamlingen har den gått under arbetsnamnet ”Violet bent backwards over the grass”.

Samtidigt passade hon på att berätta att hennes kommande album, ”Norman fucking Rockwell”, är färdigt. Häromdagen släpptes singeln ”Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it”, strösslad med referenser till författaren Sylvia Plath.

Kristen Roupenian. Foto: Elisa Roupenian Toha

’Herregud, Kristen, någon som Barack Obama följer har precis retweetat din novell.’

Författaren Kristen Roupenian, vars novell ”Cat person” rönte stor uppmärksamhet när den publicerades i The New Yorker i slutet av 2017, skriver nu i samma tidskrift om den turbulenta tiden efteråt. I mars kommer hennes första novellsamling ”Kattmänniska”, i svensk översättning av Amanda Svensson, på Albert Bonniers förlag.

Gammal deckarfestival blir som ny

Deckarfestivalen Crimetime flyttade förra året från Gotland till Bok- & biblioteksmässan i Göteborg. Men i Visby fortsatte man ändå med det som från och med i år kommer att heta Gotlands Deckardagar. Gotlands Deckardagar äger rum den 16-18 augusti 2019 och innehåller såväl författarsamtal som andra inslag i Visby, bland annat i Botaniska Trädgården och Domkyrkan. Flera författare är redan klara, bland andra Tove Alsterdal, Carin Gerhardsen, Anna Jansson och Håkan Nesser.

1928

... gavs Radclyffe Halls ”Ensamhetens brunn” ut i Storbritannien. Romanen orsakade stor skandal på grund av dess lesbiska huvudperson, och förbjöds i landet fram till 1949. Nu har forskare vid University of Texas, i färd med att digitalisera Halls arkiv, hittat tusentals brev där läsare över hela världen uttrycker sitt stöd till författaren, skriver The Guardian.

22 000

... svenska romaner utgivna mellan 1945 och 1989 ska digitaliseras i ett nytt forskningsprojekt. Sverige har legat efter på området, men nu ska tre miljoner sidor läsas av som en biverkning av projektet som handlar om folkhemmet. Än finns dock inga planer på att göra böckerna allmänt tillgängliga, skriver Biblioteksbladet.

”Den stora skrivboken", ”Beviset” och ”Den tredje lögnen” av Agota Kristof. Foto: Wahlström & Widstrand

Veckans utdrag

”Vår mormor är mor till vår mor. Innan vi flyttade in hos henne visste vi inte att vår mor också hade en mor.

Vi kallar henne Mormor.

Folk kallar henne Häxan.

Hon kallar oss ’horungar’.”

Nästa vecka introduceras ungerska Agota Kristof på svenska med romantrilogin ”Den stora skrivboken", ”Beviset” och ”Den tredje lögnen”, samt en kort självbiografi. Marianne Tufvesson har översatt för Wahlström & Widstrand.