Sommaren med Bobby Love

När de svenska förlagens sommarkataloger landar på ens skrivbord vet man att det, hur obegripligt det än kan verka, snart är vår. Bland sommarutgivningens mest intressanta titlar finns Marina Nilssons debutroman ”Bobby Love” på Albert Bonniers förlag, om sexroboten med det (förvisso inte särskilt sexiga) namnet Bobby Love, kvinnan som köper honom och robottillverkaren som övervakar henne.

I maj ger Modernista ut den franska feministen Hélène Cixous klassiska essä ”Att komma till skriften”, för första gången i svensk översättning. Och på Wahlström & Widstrand kommer i augusti den amerikanska författaren och antikvetaren Madeline Millers ”Kirke”, om häxan/gudinnan/kvinnan som förförde Odysseus med hjälp av trollkonst.

Prisa gudarna! Det blir, tro det eller ej, en boksommar i år igen. Greta Thurfjell

Antikvariatet Alfa når sitt Omega

”De senaste åren har varit så pass jobbiga att det är en relativ lättnad att få ett bra avslut på det hela.” Butiksansvarige på Alfa antikvariat låter som en röst från terminalvården när han intervjuas av branschtidskriften Svensk bokhandel. Antikvariatet på Olof Palmes gata – ett av Europas största – får aldrig uppleva sitt 30-årsjubileum. Att sälja är omöjligt och 200 000 volymer reas nu ut till halva priset fram till den 1 juni. Jonas Thente

11

... miljoner besök gjordes på Stockholms bibliotek under 2018. Det är fler än någonsin tidigare. Störst besöksökning finns i ytterstaden, med Örby bibliotek i topp med en 22-procentig ökning.

Stieg Larssons Palmeresearch ges ut av Amazon

Författaren Stieg Larsson lämnade efter sig flera kartonger med dokumentation kring Palmemordet. Nu har Amazon köpt de engelskspråkiga rättigheterna till Jan Stocklassas bok, som bygger på researchmaterialet. Stocklassa – som samproducerade dokumentären ”Mannen som lekte med elden” (2018) – pekar med stöd från Larssons dokument ut en känd Palme-hatare som möjlig gärningsman. Förläggaren Elizabeth DeNoma beskriver i The Guardian den kommande ”The man who played with fire: Stieg Larsson’s lost files and the hunt for an assassin” som ”en fascinerande kriminalhistoria om ett av de mest gripande olösta mordmysterierna i vår tid”. Georg Cederskog

Veckans utdrag

ja betydelsen den råttan jag vill bort från all betydelse

sa råttan och började räkna alla timmar jag lagt på diktarbete

och fortsatte sedan retsamt att relatera dessa timmar

till det mått av glädje som detta arbete har skänkt mig

Linus Gårdfeldts nya diktbok ”Den råttan” utkommer i veckan på Albert Bonniers förlag.