Deckardrottningen död – nu slutar alfabetet på Y

Sue Grafton är känd för sin alfabetsserie som hon inledde med ”A is for alibi” 1982. I augusti kom ”Y is for yesterday” – någon Z-bok hann det aldrig bli.

Sue Grafton var noga med att hennes böcker aldrig skulle få användas som underlag för filmer och att ingen spökskrivare skulle få ta över för att fortsätta serien. Därför kommer alfabetsserien att sluta med Y:

”På grund av alla dessa saker och av djup kärlek och respekt för vår kära, söta Sue så kommer alfabetet nu att sluta på Y”, skriver hennes dotter Jamie i ett uttalande till AP.

Sue Graftons man Steven Humphrey säger till nyhetsbyrån att hans fru hade kämpat med att hitta på en handling för en Z-bok samtidigt som hon genomgick cancerbehandling och började tappa vikt. Men det blev aldrig något manus.

– Inget har skrivits, det finns inget Z, konstaterade Humphrey.

”Z” var planerad att utkomma 2019, skriver Us magazine.

Sue Grafton själv har bloggat om att hon fick sina idéer från tidningar, läroböcker för poliser, privatdetektiver, poliser, kriminalvårdsanställda, läkare, advokater och kriminella.

Sue Grafton avled den 28 december, 77 år gammal.