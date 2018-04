Fem trädgårdsböcker för tänkare och odlare

1. Elin Unnes: I odödliga odlares sällskap (Natur & Kultur, 2018)

Elin Unnes är rockskribenten som blev odlare och som i dag innehar något av ikonstatus i alternativa trädgårdssammanhang med sitt punkigt poetiska anslag och sina nyskapande odlingsböcker. I sin nya bok samlar hon en rad själsfränder ur historien, de vilda och kreativa trädgårdsvisionärerna, och låter läsaren ta del av deras kunskaper om allt från fröbombning till deadheading. Bilder av Martin Bergström och Thomas Klemementsson förgyller inspirerande porträtt av odlare som Michelle Obama, Carl von Linné och Vita Sackville-West

2. Elisabeth Svalin Gunnarsson: I min trädgård vill jag vara Karin – en praktisk trädgårdsberättelse från Sundborn (Bonnier fakta, 2017)

Kulturvetaren Elisabeth Svalin Gunnarsson, med kulturhistoria och trädgård som specialområde, gör en initierad och inspirerande betraktelse kring Karin Larsson och de idéströmningar från konsten och politiken som präglade hennes arbete med trädgården på Sundborn. Om Carl Larsson var den som målade och marknadsförde det utsökta konstnärshemmet, så var Karin den som skapade och inredde hus och trädgård. Rikt illustrerad är detta verk både en praktisk handbok och ett vackert porträtt av en stor kreatör.

3. Ronny Ambjörnsson: Den hemliga trädgården (Albert Bonniers förlag, 2015)

“En plats att bli sig själv på och att känna igen sig i.” Så skriver idéhistorikern Ronny Ambjörnsson om trädgården i boken från 2015 som mottogs med jubel hos läsare och kritiker. Trädgårdsscener och trädgårdsdialoger ur världslitteraturen varvas med författarens egna erfarenheter och minnen som odlare i en bok som övertygande föreslår trädgården som den ultimata platsen för samtal och tänkande.

4. Göran Greider: I trädgården hörs andra ekon (Ordfront, 2017)

Som twittrare, poet och debattör har Göran Greider gjort sitt trädgårdsintresse tydligt och förra året samlade han sina tankar om trädgård i bokform. “I trädgården hörs andra ekon” är en dagbok som sammanfattar trädgårdsåret 2016 i essäer, bilder, tankefrön, dikter och minnen. Skuggan av författaren själv faller in över trädgårdsfotografierna, symboliskt för en bok där Greider på Greiderskt vis resonerar i ömsom långa linjer, ömsom impressionistiskt kring imperialism och kolonialism, ekologi och klimathot, skönhet och poesi, allt utifrån den odlade täppans villkor.

5. Stefan Sundström: Stefans lilla gröna (Ordfront, 2018)