Fredrik Strage: ”Krönikorna är det enda som ger mig prestationsångest”

A walk in the park.

Med ett annat ord – busenkelt.

Mannen som jag ska intervjua är journalist, och vet därmed att han måste leverera. Det ska vara sant och relevant, citaten stringenta, gärna med en knorr. Dessutom har Fredrik Strage nyligen intervjuat sig själv och då serverat kittlande uttalanden som ”jag har nog alltid dragits till film, musik och litteratur som har ett visst chockvärde. En krönika i nya boken handlar om så kal­lad JVVF-kultur (Jag Vill Vara Farlig) som brukar inkludera seriemördare, satanism och psykedeliska substanser”.

Han har också listat de 242 bästa låtarna under åren 2005–2017.

Promenaden visar sig emellertid bli allt annat än lättrampad, mina möten med Fredrik Strage tar svängar som åtminstone jag inte kan förutse:

Jag blir erbjuden en roll i hans film.

Jag lär mig att vika t-shirts på ett nytt sätt.

Jag blir varse att den skribent som kallats ”den svenska rockjournalistikens prince of darkness” sedan tre år samlar på böcker av och om överklassystrarna Mitford, läsning som annars brukar älskas av medelålders kulturdamer.

Fredrik Strage hemma i sin lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Beatrice Lundborg

En kontrasternas man alltså – och det till synes enkla blir plötsligt underbart komplicerat.

Det är måndag den 10 september, dagen efter valet.

Fredrik Strage kommer farande mot mig i dörren med ett hej, böjer sig ner, plockar i farten undan ett par barnskor.

– Jag försökte städa innan du kom men blev så svettig att jag fick lägga t-shirten i frysen. Ja, jag brukar göra så. I somras stoppade jag in alla våra sängkläder där. Nu är jag kall, säger han och ruskar på överkroppen med den svarta, snabbt tinande tröjan.

Frysen?

Sängkläder?

Jag hinner inte fråga förrän han fortsätter: ”Kolla, så här blev filmen!” Han undrar om jag vill ha kaffe. Han försvinner in på toaletten, kommer ut, jag hör en kaffemaskin högljutt dra i gång, han visar mig rummet där han brukar spela in sin podd, plockar upp en ljusblå ballong med Moderaternas logga och säger skrattande: ”Ungarna, jag får skylla på dem.” En vän har just genomgått en hjärtoperation, Fredrik Strage väntar på besked i mobilen.

Till slut sitter vi mitt emot varandra.

Kaffet?

Någonstans måste det stå och kallna, tänker jag.

Våningen är stor, trappuppgången andas gedigen och välmående borgerlighet. Jag får mina misstankar bekräftade på Valmyndighetens hemsida: antalet röstande var skyhögt i Fredrik Strages valdistrikt. Moderaterna vann stort. Två dagar före valet publiceras Fredrik Strages krönika med rubriken ”Som gammalt högerspöke tar det emot att rösta på sossarna”.

För det är det han gör, röstar på Socialdemokraterna.

Han skriver:

”Genom åren har jag jobbat med socialdemokrater, dj:at för socialdemokrater och legat med socialdemokrater. När jag gifte mig var den en självklarhet att bli vigd av en socialdemokrat eftersom partiet representerar makt för mig på samma sätt som Gud gör för troende (att välja en vigselförrättare från ett mindre parti hade känts som att köpa ringarna på Butterick’s). Jag har även intervjuat socialdemokrater, spelat squash med socialdemokrater och gått i demonstrationståg med socialdemokrater. Däremot har jag aldrig röstat på socialdemokrater. Till nu.”

– I dag är jag är lika förvirrad som alla andra. Jag …

Något osagt hänger i luften.

– … känner mig smutsig när jag skriver om politik. Det är så lätt att få delningar, klick. Man blir extremt läst.

Har du sålt dig, är det det du säger?

– Kanske. Jag har sålt mig till Socialdemokraterna – utan att få betalt. Efter krönikan var det flera som berättade att jag kunde ångra min förtidsröstning. Andra sade att de inte längre kunde lyssna på synthbandet Kite eller Lana Del Rey på grund av mitt svek. Det gör mig ledsen. Musik är viktigare än politik för mig, nu hade jag förstört musikupplevelsen för mina vänner. Och…

Och?

– … om jag ska vara ärlig. Hade jag röstat på S om jag inte hade skrivit krönikan? Tveksamt. Ibland utsätter jag mig för saker för att kunna skriva om dem. Och oftare är det viktigare för mig att texten blir bra än att jag gör en god gärning.

Krönikeskrivandet är det enda som ger mig prestationsångest. Allt annat – podderi, dj-spelningar och tv – är mer en dans på rosor

Vi ska inte tala om hans arbete som dj, återkommande insatser i TV4, prisbelönade podd eller tidigare böcker utan om ”242”, krönikor publicerades i denna tidning under åren 2005–2017.

Nej, fel. En text är ny. Jag ska återkomma till den.

Krönikorna har hyllats, Fredrik Strage belönats med Stora Journalistpriset 2008. Ju äldre han blir, desto knepigare blir dock skrivandet, så svårt ibland att han håller sig hemifrån.

– Det vore inte schyst att utsätta min familj för det.

För vad?

– Krönikeskrivandet är det enda som ger mig prestationsångest. Allt annat – podderi, dj-spelningar och tv – är mer en dans på rosor. Jag ser det inte ens som jobb. Krönikorna däremot, en stegrande oro i magen, ett mörkt muller. Kalla det existentiell ångest! Jag blir tvär, grinig, tycker att allt är tråkigt. Jag vill ju att det ska bli bra! Är det något jag vill så är det att mina texter varje fredag ska bli bra.

Registret i bokens slut upptar 19 sidor, dubbla spalter med 35 namn i varje. Jag blir förstås tvungen att räkna: 1 330 personer har han avhandlat under åren. Några av dem flera gånger.

Och så den där texten som refuserades och nu publiceras för första gången, den på sidan 104 med rubriken ”Best Western Hotel Himlen” om attentatet i Stockholm 2010.

– Gillade du den?

Ja, svarar jag. Berättelsen handlar om terroristen som lovats 72 oskulder som tack för att han offrat sitt liv, men han är missnöjd och ringer till Gud för att klaga på hotellsviten han fått i himlen: ”Det framgick inte i broschyren att oskulderna som tilldelas alla självmordsbombare är störiga fjortisar. Jag har förklarat att det är sharialag som gäller i det här rummet men de vägrar lyda. I går kväll när jag skulle titta på al-Qaida-videor tog de fjärrkontrollen och satte på ’Sex and the City 2’.”

– Cheferna trodde att jag skulle sprängas i bitar, eller mördas. Jag förstår dem, läget var skärrat men jag gillade idén om den himmelska, men värdelösa belöningen.

Hur reagerar du om någon blir förbannad?

– Jag har hamnat i slagsmål på grund av recensioner. Men krönikor … om jag visste att en text verkligen skulle såra någon på djupet … jag tror jag hade avstått.

Han använder ordet konfliktskygg.

– Att inte skriva elakt betyder inte att jag är supersnäll, men konflikter är jobbiga. Twitter däremot är offentlig pajkastning, det gillar jag. Hatet på Flashback kan vara uppfriskande, som när de påstod att jag var jude. Ingen kunde ha blivit gladare än jag. Jag har varit en jewhag hela mitt liv, äntligen trodde de att jag var lika cool som Sarah Silverman eller Franz Kafka.

Självklart skrev han en krönika om det:

”Att misstas för jude gör att jag känner mig smart, snygg, rolig. Personligen har jag också svårt att ta religioner på allvar om de inte existerat i minst 3 000 år.”

Den nya krönikesamlingen på hedersplats i författarens bokhylla. Foto: Beatrice Lundborg

Fredrik Strage är inte en skribent som vevar. Tvärtom. Huggen är knivskarpa, välriktade, ibland förklädda i en sorts sockervadd av vänlighet.

Hur ska en perfekt krönika vara sammansatt?

– Den ska vara trevlig och lättläst med inslag av något brutalt, anstötligt och chockerande. Ungefär som 60-talslåten ”I can never go home anymore” med The Shangri-Las. En ung tjej rymmer hemifrån på grund av en kille, och hennes mamma dör av sorg. Det är gullig flickpop med ett totalt mörker. Tänk paniken att inte få komma hem, skulden, skammen! Sådana låtar görs ju knappt längre.

Är det där Stefan Andhé och Leila K kommer in?

– Just det! Jag läste Stefan Andhé som ung. Min mamma prenumererade på Femina. Hans texter var fulla av gemyt. Han drack te, rapporterade från London, berättade om hur han som barn suttit under bordet och tjuvlyssnat på sina mostrar. Varför jag gillade honom? Egentligen handlade det inte så mycket om vad han skrev, utan hur.

Och Leila K?

– Hon skulle stå för det skitiga, trasiga, mörka. Går det att blanda dessa temperament blir tonträffen perfekt.

Är det värt en alltmer stegrande prestationsångest?

– Jag tror det.

Han är en märklig kombination av landmina och rosa luftballong, tänker jag.

Hög energi, impulsiv, otålig, kaotisk. Karaktäristiken är hans egen, alla drag hävdar han kommer från mamma. Impulsiviteten har ibland varit, ja… påfrestande.

– Jag har testat terapi, mest för att mina kompisar gjorde det.

De egenskaper han inte själv besitter snor han från andra.

– Jag utnyttjar mina vänner svårt. Hipster-Kristofer och Metal-Christoffer, George och de andra förekommer ofta i mina texter. Jag skriver så mycket om deras liv att de brukar hävda att de ska ha arvodet, inte jag.

Nu för tiden skriver han även krönikor om sina barn, Bianca och Sebastian. Boken är tillägnad den tioåriga dottern.

– Jag brukade hata, verkligen hata den typen av texter.

Vilken typ?

– De som handlar om att man har en stressig morgon, och att när man väl kommer till dagis med barnen så inser man att man har glömt extrastrumpor. Extrastrumpor? Jag hatar nog fortfarande den typen av texter.

Ändå skriver du?

– Jag hoppas att jag lyckas balansera det hela. Hoppas verkligen det. Annars är jag helt körd.

”Fredrik Strages biologiska mor var hårdrockare och hans biologiska far var synthare. Deras kärlek var omöjlig under det hårda kriget mellan synthare och hårdrockare på 80-talet, och som spädbarn sattes Fredrik därför på trappan till Pet Sounds på Södermalm, där han växte upp helt isolerad i den mörka tvättstugan. Det är därför han är så blek och dysfunktionell.”

Det finns två versioner av Strages tidiga liv. Den senaste står norrmannen Thomas Seltzer för, basist i bandet Turbonegro. Han har skrivit förordet till krönikesamlingen, det förord som ska förvandlas till en kortfilm.

Jag får en tid, en plats och förordet mejlat till mig. Blackeberg, klockan 18, scenen ska spelas in på en vårdavdelning där den vuxne Fredrik Strage nu framlever sina dagar.

Det är dystert, ”lysande dystert” som Strage säger. ”Mer Roy Andersson än så här blir det inte.” Vävtapet i diffus rosa, beige linoleummatta, lysrör, anslagstavlor, konst som inte är konst, möbler i böjträ, björk, tror jag.

Något ensammare än en stol i svensk blek björk finns inte, inser jag.

– Jag har med mig bananer, säger Strage, om vi blir hungriga.

Foto: Beatrice Lundborg

Filmteamet består av två statister (vänner till Strage), en kameraman, en journalist, en Fredrik Strage, som just värvat mig till rollen som vårdpersonal.

– Kan du vara med? Det vore jätteschyst. Här har du en vit sjukhusrock. Ditt ansikte behöver inte synas.

Han är barfota, klädd i något landstingsblått, en stol plockas fram. ”Den måste vara jättetråkig annars går det inte.” Före första tagningen avhandlas för filmen viktiga detaljer.

– Är jag blind? Lite blind, va?

– Nej, du har glasögon, då kan du ju inte vara blind. Du är döv.

– Jaha, döv. Och förlamad, väl? Lite förlamad?

– Nej. Men du kan inte gå … eller du går dåligt. Pratar inte. Förstår knappt.

De börjar diskutera huruvida han ska sitta i en rullstol eller inte. ”Är det lyteskomik? Kränkande?”

– Minns ni när Kylie Jenner plåtades i rullstol, superheta bilder, gummi, läder, plast, säger Fredrik Strage. Det tog hus i helvete. Vi vill att folk ska bli lite upprörda men inte ha någon folkstorm. Dessutom är jag inte lika sexig som Kylie Jenner. Vi måste nog steka rullstolen.

Han sätter sig på en stol i den ödsliga korridoren, sitter som om han alltid suttit där.

Böjd i kroppen, böjd i själen.

Åter i soffan på Kungsholmen frågar jag honom om hans barndom, den riktiga.

– Pappa jobbade inom Handelsbanken. Regionsbankschef. Vice vd. Han gillade finanslivet men såg också till att han fick åka på filosofikurser i USA, utbildningar i franska, zenbuddistiska läger, sitta och meditera högt upp på ett berg med någon transcendental ko. Samma dag som han gick i pension bestämde han sig för att aldrig mer bära kostym. En sökare var han, och en fantastisk talare!

– Och så läste han. Jämt. Så fort man ställde en fråga som barn, en helt vanlig, kunde han svara: ”Hm Fredrik, jag tror att jag har en bok om just det.”

Logisk, analytisk, lugn. Så beskriver Fredrik Strage sin pappa och syster.

Fredrik har fler drag från mamma, hemmafrun som tog tag i sina konstnärsdrömmar och nu ställer ut.

– Plötsligt lossnade det! Mamma drabbades av skaparkriser, blev förbannad när något inte blev bra. Då förstod jag att målandet inte var en hobby längre.

Och du då, vad var du för unge?

– Jag läste jämt, skrev min första filmrecension när jag var nio år. Stephen King var min idol. Då var jag mer intresserad av film än musik. Video­våldseran var en höjdpunkt, jag drogs till det läskiga, förbjudna. En del forskare hävdade att man kunde få hjärnskador av skräckfilm, vilket ju bara gjorde mig ännu mer intresserad. Jag brukar säga att jag inte har utvecklats som människa utan står kvar och stampar på samma fläck. Det där ”think outside the box” tror jag inte på. Se på Ramones, på AC/DC, som bara gjorde en grej och förfinade den. Jag började med skrivandet och bara fortsatte.

Vad tyckte dina föräldrar?

– De peppade mig. Jag vet att jag är enormt privilegierad eftersom jag har en otroligt fin relation med mina föräldrar. Alla har ju inte det. Och bäst av allt: de lever. Liemannen går bärsärkagång i deras bekantskapskrets, men mina föräldrar står när de andra faller.

Han har skrivit om arvet efter pappa, eller snarare farfarsfar, den småländske sågverksarbetarens klocka som vandrat från far till son. I den hade Fredriks pappa lagt en lapp med det enda råd han ville ge sin son inför konfirmationen, nämligen: ”Att alltid vara en smula barn, det är att vara verkligt vuxen.” Orden kommer från den ryske poeten Jevgenij Jevtusjenko. Även om detta har Strage skrivit, men då handlade krönikan främst om att han plötsligt insett att han slarvat bort fadersarvet, klockan var försvunnen.

Jag vill veta vad som väntar den dag han inte kan, eller inte får skriva.

– När jag började på tidningen Ultra för­klarade Martin Luuk på första redaktionsmötet ­varför folk äldre än 21 år absolut inte fick skriva om rockmusik. Det sägs att rock är ungdomens kultur, och därför måste beskrivas av ungdomar men rocken är lastgammal. Jan Gradvall, som betytt mycket för mig, jämförde med balett. Den utövas av unga men beskrivs nästan alltid av äldre. Så länge det kommer ny musik som jag får gåshud av vill jag skriva om den. Jag tror att pappas citat i klockan verkligen blivit något jag lever efter. Jag hoppas att folk inte tröttnar.

Men om. Vad skulle du göra?

–Jag vet inte om jag skulle klara det. En dröm är att ha videobutik, alltså för vhs, men den marknaden är ju utdöd. Eller en butik för t-shirts, vintage. Kanske lite vinylskivor, men mest tröjor.

T-shirts?

– Jag har redan 300–400 stycken. Vill du se?

Vi går in i sovrummet, han öppnar garde­roben. I enorma travar, fint hopvikta ligger de. Han bär fem stycken ut till köksbordet, vecklar ut dem. ”Du tar tag där linjerna möts. Kolla!” Han demonstrerar tricket flera gånger, nyper tag i tröjan och vips ligger den som en prydlig fyrkant, redo för vilken butikshylla som helst.

Fredrik Strage hemma i sin lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Beatrice Lundborg

Jag frågar om han samlar på något annat än t-shirts.

– Inte särskilt mycket. Bara hyrvideokassetter från början av 80-talet, South Park-prylar, Marvelserier, skräckfilmssoundtrack, färgade vinylskivor med Depeche Mode, allt jag hittar av Lee Hazlewood, The Cramps, The Shangri-Las och Lana Del Rey. Man måste ha alla Lanas utgåvor för att kunna leva ett anständigt liv. Jag sparar också många utländska och svenska ­magasin. Om inte glassiga magasin hade funnits på 80-­talet hade jag kanske aldrig börjat skriva.

Något mer månne?

– Jo, böcker av och om systrarna Mitford.

Är det inte lite apart för en musikskribent? Ja, för en man i din ålder?

– Tycker jag inte. Jag läste en bok om hur en av dem, Unity Mitford, dyrkade Hitler ungefär som en popidol. Sedan fastnade jag.

Han har alltså begränsat sitt samlande på senare tid.

Bara en fråga återstår:

Samlar din fru på något?

– Nej, hon är minimalist.

Har jag lyckats berätta något vettigt om denna person? Något på djupet? Vet inte. Det mesta om Fredrik Strage har ju Fredrik Strage själv skrivit. Och säkert bättre. När jag kommer hem från intervjun väntar ett mejl i inkorgen:

”Jag kom på en grej angående det där med terapi. Om du vill ha något som känns privat. Ett av skälen till att jag slutade gå i terapi är att jag mer eller mindre betraktade det som ett ställe där jag förväntades leverera fyndigheter. Jag kunde gå runt och tänka ’ah, det där är kul, det kan jag nämna för min terapeut’ eller ’hm, det där är inte riktigt så roligt att det kan bli en krönika men jag kan använda det i terapin’. Men det var ändå givande. Jag lärde mig att bli lite mindre impulsiv. Terapeuten frågade om jag tog mig själv på allvar. ’Jag ska fundera på det’, svarade jag. Jag funderar fortfarande.