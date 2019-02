”Isn't it wonderful to be happy!”

21 januari 2016. Författaren Lasse Berg är på safariresa tillsammans med hustrun Ingrid. I den sydafrikanska vildmarken upplever han en djup och intensiv lyckokänsla, som får honom att ropa rakt ut när några andra resenärer passerar i en mötande jeep.

“Är det inte underbart att få vara lycklig!”

– Det var ungefär då Linda dog i vår lägenhet i Uppsala, säger Lasse Berg.

När någon dör famlar vi efter orden. Saknaden efter en älskad människa beskrivs ofta som ett tomrum, eller ett hål. Kanske en brunn. Men Lasse Berg använder andra metaforer.

– För mig är saknaden mer som en slags magma. Något som finns där hela tiden under ytan. Något som värmer. Men som också kan bryta fram i oerhörda utbrott av längtan och sorg.

Lasse Berg Författare, filmare och föreläsare Född 1 juli 1943 i Sundsvall. Uppvuxen i Båstad. Har i många år levt i afrikanska länder som Botswana, Lesotho, Etiopien och Rwanda. Familj: Hustrun Ingrid och gemensamma dottern Linda, som dog 2016. Döttrarna Josephine och Mia från ett tidigare äktenskap. Har sedan 60-talet berättat om global utveckling i en lång rad böcker och dokumentärfilmer. Böcker i urval: “I Asiens tid” (2000), “Gryning över Kalahari" (2005), “Skymningssång i Kalahari” (2011),“Ut ur Kalahari” (2014). Aktuell: Med nya boken “Ändå inte försvunnen. Om sorg, tröst och att vara människa” (Kommer i mars på Ordfront förlag men finns redan som ljudbok.) Visa mer

Det har nu gått tre år sedan telefonsamtalet på hotellrummet i Johannesburg som förändrade allt. Makarna Berg hade just avslutat en vecka med starka naturupplevelser under stora himlar och vidsträckta horisonter. Vackrast av allt: de hade lyckats komma nära de sällsynta afrikanska vildhundarna, sett flockens intrikata lekar, känt de skygga djurens doft. Om detta skulle Lasse Berg berätta för sin dotter Linda, som älskade djur.

I stället tog framtiden slut. Ett sms: "Ring omedelbart!" Ett dödsbesked på telefon. Polisen är först förtegen, säger att man inte kan utesluta mord. Men det visade sig handla om en grotesk olycka. Linda hade snubblat och fallit med knät mot en kruka. Krukan splittrades i knivlika skärvor, som punkterade två artärer. Linda förblödde snabbt.

”En centimeter åt ena eller andra hållet och inget hade hänt”, skriver Lasse Berg i den bok han skrivit om sin sorgeperiod – "Ändå inte försvunnen" – som kommer ut i mars.

– Jag har varit nervös inför den här intervjun. Jag är rädd för att det ska kännas snaskigt. Att det ska bli fel eller låta falskt. Gör jag rätt mot Linda? Vad är det jag vill få fram egentligen? säger Lasse Berg.

Förra våren, efter mer än två år utan skrivande satte sig Lasse Berg vid datorn och skrev nya boken ”Ändå inte försvunnen”, i en enda utandning. Efter tre veckor var allt klart. Foto: Nicklas Thegerström

Vi möts i makarna Bergs lägenhet i centrala Uppsala, några vildhundssprång från Fyrisån. Paret flyttade in i början av december, det blev till slut omöjligt att bo kvar i den gamla lägenheten, den plats där Linda miste livet.

”Nu ska jag koka kaffe till dig, för så gör man i Sverige. Det är så TREVLIGT!” säger Lasse Berg. Han verkar uppriktigt förundrad över vår fika, den vardagsritual som förbinder så många svenskar varje dag.

Hans kaffemugg är oväntat spexig, en tecknad mustasch pryder koppens kant.

– Den här muggen är den enda jag använder. Jag har fått den av henne, säger Lasse Berg.

Varje gång Lasse Berg druckit upp sitt kaffe ser han några tryckta ord i muggens botten.

”Världens bästa pappa”.

Lasse Berg är lätt att tycka om. Kombinationen av djupa kunskaper, barnslig entusiasm och ett hoppingivande budskap har gjort honom till en uppskattad berättare och föreläsare. En optimistisk auktoritet i en orolig tid – då många tycks söka sig till de som förklarar världen för oss.

I början av 00-talet möttes han av tomma oförstående blickar när han berättade om hur det var att återvända till de platser i Asien han besökt som allvarstyngd u-landsjournalist på 60- och 70-talen. Människor hade ju blivit mer välmående, mer långlivade, mer läskunniga och mycket mer hoppfulla! Västvärlden satt fast i föreställningar om det oföränderliga eländet i "tredje världen".

"I Asiens tid" hette boken, som förmodligen utkom för tidigt för att riktigt tas på allvar, några år innan Hans Rosling kom infräsande i debatten om global utveckling med sina inspirerande bubbeldiagram.

Lasse Berg är mest känd för de tre Kalahariböckerna om människans evolution och våra förhistoriska släktingar på Afrikas savanner. Foto: Nicklas Thegerström

Men mest känd är Lasse Berg för de tre böckerna om människans evolution och våra godmodiga förhistoriska släktingar på Afrikas savanner: ”Gryning över Kalahari” (2005), ”Skymningssång i Kalahari” (2011) och ” Ut ur Kalahari” (2014).

Med stöd i de senaste vetenskapliga teorierna beskrev han människans inre natur – en mysig och trivsam uppenbarelse, enligt Berg. Det är förmågan till samarbete som varit människans största tillgång under evolutionen. Alltså är vi gjorda för vänlighet, pratsamhet och hjälpsamhet i en tillitsfull gruppsamvaro.

"Ensam har inte varit stark. Ensam har varit död", skriver han i flera av sina böcker.

Jag fick en oerhört stark bild, att jag och Ingrid sjönk ner i varsin djup brunn.

I den nya boken berättar Lasse Berg vad han fruktade mest efter Lindas död.

– Jag fick en oerhört stark bild. Att jag och Ingrid sjönk ner i var sin djup brunn, som den där gamla ålen i Skåne som blev mer än hundra år gammal. Där skulle vi leva åtskilda och utan solljus resten av våra dagar.

Lasse Berg syftar på den så kallade Branteviksålen, som enligt en Österlenmyt släpptes ner i en brunn av en 8-årig pojke i mitten av 1800-talet. Legenden visade sig vara sann när ålen fiskades upp ur brunnens bottenslam i tv-programmet " Mitt i naturen" 2008. En blek, förkrympt varelse, som levt i mörker i mer än 150 år.

Lasse Berg ryser till när han tänker på den ensamma ålen i brunnen.

– Bara någon timme efter att vi fått veta att Linda var död tog Ingrid min hand där på hotellrummet i Johannesburg. Hon sa: "Vi skall klara det. Tillsammans." Det är det kanske viktigaste i den här historien.

Att skoja och skratta är viktigt för Lasse Berg. ”Jag vet nu att jag kommer fortsätta skämta, trots att det kanske var Linda som förstod min humor bäst.” Foto: Nicklas Thegerström

Den första tiden efter dotterns död drog sig makarna Berg undan från omvärlden, till sitt hus i en liten bergsby vid Medelhavets rand i södra Frankrike. Det var egentligen bara Lindas vänner de orkade träffa, människor som visste vem dottern var.

Lasse Berg berättar hur han förändrades. Hur yrkesmannen Lasse Berg löstes upp och försvann. I mer än 50 år hade han skrivit varje dag. Släpat med sig otympliga skrivmaskiner till jordens alla hörn. Men efter dotterns död tappade författaren förmågan att skriva.

– Det var ingen skrivkramp. Jag var bara totalt ointresserad av att skriva. Och det mest obegripliga är att jag inte var ett dugg orolig. Om jag aldrig mer kan skriva – ja, då får det väl vara så, säger Lasse Berg.

Också reslusten upphörde. Världsresenären Berg, som korsat öknar, regnskogar och savanner, fanns inte längre.

– Helt borta, säger Lasse Berg och sänker rösten till en viskning.

Att läsa skönlitteratur blev också omöjligt. Berg försökte gång på gång. Borde det inte kunna ge lindring att kliva in i andras tankar? Men romanerna kändes fjantiga, tillgjorda. Endast fackböcker och nyhetsmedier gick att läsa. Intresset för omvärlden intensifierades. Det första sorgeåret sammanföll med Donald Trumps osannolika presidentvalskampanj i USA, där rasism, sexism och lögner plötsligt blev vinnande koncept i världens mäktigaste land. Lasse Berg följde nyheterna med besatt frenesi. Hans inre mörker sammanföll med ett tilltagande mörker i omvärlden.

– Det kanske inte bara var Ingrids förtjänst att jag lyckade rädda kontakten med livet. Det kanske också var Trumps förtjänst, säger Lasse Berg.

Efter dottern Lindas död har en av Lasse Bergs stora drivkrafter slocknat – strävan efter framgång, bekräftelse och beröm. Foto: Nicklas Thegerström

Åt denna ironi hade Linda skrattat hjärtligt. Humorn var något far och dotter delade, i ett ständigt flöde av interna skämt.

– Jag vet nu att jag kommer att fortsätta skämta, trots att det kanske var Linda som förstod min humor bäst. Att skoja och skratta är väldigt viktigt för mig.

Hur är ditt skämtlynne?

Lasse Berg tittar bort och ser plötsligt en smula generad ut. Intervjuns längsta paus uppstår.

– Ganska rått, tror jag. Ett skämt måste innehålla ett korn av sanning, annars är det inget kul.

En stund tidigare har vi pratat om mina erfarenheter av sorg, om min döde bror (filmaren Malik Bendjelloul). Lasse Berg är mycket intresserad och empatisk, det märks att han tycker mer om att ställa frågor än att ge svar. Plötsligt tittar han allvarligt på mig.

– Är det inte dags att du släpper det där och går vidare nu?

Sedan börjar vi fnittra. Att släppa en sorg och gå vidare – vilken absurd tanke! Även om den förekommer märkvärdigt ofta i vår resultatinriktade tid där utveckling framåt och uppåt är normen.

Det här är min viktigaste bok hittills.

Men sorg går ju inte över. Sorg är inte framåtskridande. Att sörja är snarare en subversiv handling, som går på tvärs mot modernitetens drömmar om framsteg och evig tillväxt. Lasse Berg berättar om en annan djupgående förändring efter Lindas död. En av hans stora drivkrafter har slocknat – strävan efter framgång, bekräftelse och beröm. En sällan omtalad, men förmodligen mycket vanlig anledning till att kreativa människor orkar fortsätta skapa.

– Att folk ska säga: "Vad duktig du är, vad fina grejer du skrivit." Det är totalt oviktigt nu, säger Lasse Berg.

För till slut blev det en bok. Förra våren, efter mer än två år utan skrivande, var Berg uttråkad när hustrun Ingrid var bortrest. Då satte han sig vid datorn och skrev nya boken "Ändå inte försvunnen", i en enda utandning. Efter tre veckor var allt klart.

Lasse Berg ska åka på en uppläsningsturné med sin nya bok i vår. Foto: Nicklas Thegerström

Det har skrivits många böcker om sorg. Lasse Berg har läst dem alla. De flesta har inte sagt honom så mycket. När han nu skulle beskriva sin egen sorg och saknaden efter dottern Linda, tillgrep han det han kan bäst – människans evolutionshistoria.

Han minns 9-åriga Lindas bestörta tårar när hon fick bevittna mobbning, under första skoldagen i Sverige. Barn som medvetet var elaka mot varandra! Något liknande hade Linda aldrig sett förut, under småbarnsåren i Botswana och Lesotho.

Var inte Lindas reaktion helt rimlig? Att bli mobbad och utstött ur gruppen skrämmer ju vår inre samlare mer än något annat. Att behöva "stå ensam mot de sabeltandade katterna", som Lasse Berg uttrycker det.

Och hur mår vi i en värld av konkurrens och framstegsdyrkan - när våra kroppar och hjärnor egentligen är biologiskt anpassade till en tillvaro där varje dag var den andra lik, genom årmiljonerna? Sådana frågor har Lasse Berg funderat på under sin sorgeperiod i stillhet.

Under våren 2019 bryts lugnet. Du ska göra en rad intervjuer och åka ut på en uppläsningsturné. Hur kommer det att bli att tala om den här boken?

– Jag vet inte. Det är min viktigaste bok hittills. De andra var ju bara viktiga intellektuellt, den här berör mitt innersta.

– Jag kommer att ta skydd i min evolutionsberättelse, säger Lasse Berg.

Efter Lindas död känner jag mycket djupare explosioner av lycka än vad jag gjort tidigare.

En av de viktigaste insikterna i boken är också en av de enklaste – ingen sorg är den andra lik. På samma sätt som ingen människa är den andra lik. Lasse Berg berättar om en märklig upplevelse, som aldrig omnämnts i den omfattande sorgelitteraturen.

– Efter Lindas död känner jag mycket djupare explosioner av lycka än vad jag gjort tidigare.

Det låter ju lite paradoxalt?

– Tycker du?

Lasse Berg ler. Med varm sarkasm, om man kan föreställa sig en sådan.

– Det är väldigt paradoxalt. Men herregud. Jag har fått ha henne, i 34 år, jag får fortfarande ha Ingrid. Linda är död – då måste jag ta vara på varenda jävla sekund jag har kvar av livet.

Världsresenären Berg har korsat öknar, regnskogar och savanner. Men efter dotterns död försvann reslusten. Foto: Nicklas Thegerström

Lasse Berg kunde också tidigare få starka lyckorus. Som i den sydafrikanska vildmarken, dagen då Linda dog. Men numera bryter euforin fram på ett annat och mer intensivt sätt. Som het magma.

– Det är en sorts djup insikt om hur privilegierad jag är i livet.

På vilket sätt har du förändrats av att vara med om detta?

– Jag har blivit så otroligt medveten om att det som finns av lycka i mitt liv har att göra med den lilla världen. Med mina två äldre döttrar, med barnbarnen. Och med Ingrid. Vår relation har fördjupats. Jag känner totalt förtroende för henne. Det var de där orden, på sängen på hotellet i Johannesburg. "Vi skall klara detta. Tillsammans."

Lasse Berg tystnar hastigt. Så fortsätter han:

– Ingrid var väldigt nära att dö i somras.

En natt vaknade jag av att det knackade på dörren. Då visste jag att det var slut.

De skulle bila från huset i Frankrike till Sverige. Lindas hund Yoda, som blivit en viktig gestalt i makarna Bergs liv, tycker nämligen inte om att flyga. Det var på Lindas födelsedag, i slutet av juni. Lasse hade bokat ett härligt hotell i ett gammalt slott i södra Tyskland, där de båda skulle fira Linda med en god middag. Men Ingrid kunde inte äta. Något var fel. Det blev en färd till ett sjukhus i stället. Läkarna konstaterade brusten blindtarm och blodförgiftning.

– Det stod och vägde där under någon vecka. Jag körde fram och tillbaka varje dag till det lilla franciskanersjukhuset, vid gränsen till Luxemburg. På nätterna låg jag på hotellet och väntade på det där telefonsamtalet, säger Lasse Berg.

Hans varma skånska sammetsröst är en smula hes.

– En natt vaknade jag av att det knackade på dörren. Då visste jag att det var slut, att det var hotelldirektören som kom för att berätta. " Sorry, mr Berg..." Jag gick ut för att öppna. Men det var ingen där. Den där känslan, jag kan framkalla den när som helst. Att allt är över.

– Hade jag inte haft Ingrid… jag vet inte…. då hade jag trillat ner i den där brunnen, säger Lasse Berg.

– Oj, hjälp!

Han studsar till när jag drullputtigt placerar armbågarna tungt på det rangliga bordet så att kopparna skramlar till.

– Det där är Lindas gamla balkongbord, säger Lasse Berg. Vi har inte hunnit skaffa ett nytt köksbord än.

Framför honom finns en ledig stol.

Hur ofta tänker du på Linda?

– Var femte eller var tionde minut. Saknaden är också en närvaro. Hon skämtar med mig. Säger åt mig att inte bry mig om olika saker. Små vänliga tillrättavisningar. Det är ett samtal

Läs fler intervjuer av Johar Bendjelloul här , till exempel med författaren Alex Schulman .