Job var först. Ni vet, han som är en from man, med sju söner och tre döttrar och boskap i parti och minut. Rik och lycklig. Och sen råkar han ut för en massa hemskheter och förlorar alla sina barn, rikedomar och hälsa. Ungarna dör, boskapen blir knyckt av främmande makt, Job själv blir svårt sjuk.

Det är för att Gud har en dispyt med Anklagaren, som påstår att Job kommer att tappa tron.

Och Job blir ju ganska putt, för att uttrycka det milt. Tre kompisar kommer och pratar med honom, och han beklagar sig över sitt hårda öde. Jamen, Gud kan du väl inte ifrågasätta? säger en av kompisarna, och så käbblar de om saken ett bra tag (otvivelaktigt över ett par flaskor vin, ungefär som väninnorna i feelgoodböcker).

Sen kommer Gud och säger ”var en man!” (det gör han faktiskt!), Job ångrar sig och så får han nya barn (inte riktigt samma sak, kan man tycka) och ny boskap, och så lever de lyckliga i alla sina dagar.

Så ungefär ser dagens feelgoodböcker också ut, fast de handlar nästan alltid om kvinnor. Huvudpersonernas liv kantas av sorg, död, sjukdomar och katastrofer, allt som drabbar människor.

Men poängen är att man håller ut. Man uthärdar, man gör som Winston Churchill lär ha sagt: ”When you’re going through hell – keep going.”

I feelgoodböckerna ska man helst starta eget, vilket överraskande ofta inbegriper kolhydrater – bagerier, kakor, pajer och bröd finns av någon anledning nästan alltid med, vilket är intressant med tanke på dagens kolhydratfattiga dietkrav.

Då blir man belönad med ekonomisk framgång, ett slitet men charmigt hus med stora ytor (som aldrig behöver städas), en kärleksfull familj och en stilig drömprins vars högsta önskan är att stötta sin kvinna.

Feelgoodböckerna har alltid baserat sig på igenkänning, men det fundamentala är förstås trösten. Det dyker upp snällare människor längs vägen, det finns kärlek, det finns vänskap och barnen ska man nog också komma överens med så småningom.

Det är som i Bibeln, ungefär. Fast Gud får inte huta åt oss längre.

***

FEM NYA FEELGOODBÖCKER

Jane Green har skrivit arton romaner och är aktuell med ”Från kust till kust”. Även ”Att falla” och ”Mannen i mitt liv” finns på svenska. Foto: Camera Press

Jane Green: ”Från kust till kust”

Översättning Helen Ljungmark, Printz publishing

Här radar katastroferna upp sig tills de nästan når komiska proportioner. Men alla som befunnit sig mitt i livet, klämda mellan gamla föräldrar och krisande barn, kan ändå känna igen sig.

Sylvie bor i Kalifornien och är lycklig med sin man Mark, även om han tillbringar mycket tid på USA:s östkust i jobbet. Han är faktiskt mer där än hemma (”älskling, du vet hur det är, jag har så många viktiga uppgifter där”), men det gör inte Sylvie så mycket. Då kan hon helhjärtat ägna sig åt sin dotter i stället.

Redan där börjar man förstås ana vartåt det barkar, och mycket riktigt: snart kommer ett avslöjande som tyvärr inte är helt otroligt. Det leder till en total livskatastrof för Sylvie, samtidigt som hennes jobbiga gamla mamma blir svårt sjuk och tonårsdottern hamnar i en allvarlig kris.

Nog radar katastroferna upp sig lite som Jobs lidanden i Bibeln, eller som en katalog över alla upptänkliga samtidsproblem. Men alla som befunnit sig mitt i livet kan känna igen sig, klämda mellan gamla föräldrar och krisande barn som inte alls klarar sig själva trots att de är vuxna.

Sylvie är förstås inte ensam om att ha problem, och katastrofen resulterar i omfattande konsekvenser även på andra sidan USA. Jane Green berättar också om en rad andra ensamma människor: övergivna tonåringar med ointresserade föräldrar, ensamma gamlingar som förgäves håller gäststugan klar åt vuxna barn som inte hälsar på.

Det blir, kort sagt, en rätt realistisk provkarta över vår tids samlevnadsproblem, och en stillsam iakttagelse av att det går att kombinera människor på nya sätt, så att ensamheten blir mindre.

Jane Green håller sig till genrens konventioner, och här finns förstås mysig heminredning, hembakade pajer och härliga fester där alla har hittat någon att älska. Allt är lite mer glamouröst än i verkligheten, även om det är med feelgoodgenrens skamfilade charm. Men den romantiska kärleken står inte riktigt i centrum, snarare det viktiga med vardaglig tröst och gemenskapen med grannar, vänner och arbetskamrater.

Lucy Dillon: ”Drömmen runt hörnet”

Översättning Ann Björkhem, Forum

Lorna använder arvet efter föräldrarna till att köpa ett litet galleri i Longhampton, småstaden där hon växte upp. Ganska oroväckande, för hon har haft ett galleri i London innan och det gick inte alls bra. Men kanske går det bättre i hemstaden, särskilt om hon får kontakt med den kända gamla konstnär som bor utanför staden.

Det går förstås alldeles överstyr, särskilt på grund av en vild terrier som far i väg som ett jehu över åkrarna. Lucy Dillon, en av de skickligaste i feelgoodgenren, har nästan alltid med hundar i sina berättelser. De får uttrycka känslor mer direkt än huvudpersonerna, och kan driva på handlingen genom oförutsägbara utflykter.

Hundar är roliga, men här är Lucy Dillon allvarligare än vanligt. Det handlar ovanligt mycket om döden, om saknaden efter förlorade anhöriga och om att leva i närheten av någon som inte har långt kvar.

Mary Adkins: ”När du läser det här”

Översättning Anna Thuresson, Lavender Lit

En mycket modern roman, hopsatt av e-post, sms och mail där det tar en bra stund att få grepp om handlingen. Iris har dött i cancer, bara trettiotre år gammal, och efterlämnat en blogg som hennes gamla chef Smith vill publicera och hennes syster Jade vill glömma.

Det är märkligt ofokuserat, och länge undrar jag över vem som egentligen är huvudperson här. Och varför är inte huvudpersonerna trevligare? Smith har såna ekonomiska problem att det är upprörande, Jade är kantig bortom allt förnuft, och praktikanten Carl ska vi bara inte tala om.

Fast det är då man börjar skratta, mitt i de ensamma människornas förtvivlan. Ironierna haglar över samtiden, och själv hade jag omåttligt roligt åt de absurt okänsliga bloggkommentarerna och nätpsykologernas automatgenererade klichéer. Efter den här boken tar man aldrig sånt på allvar igen.

Katherine Webb: ”Gömställen”

Översättning Annika Sundberg, Historiska Media

Ibland är det en fördel när en berättelse får vara som en stillsamt slingrande å: man saktar ner själv. ”Gömställen” flyter fram i ett mycket engelskt, sömnigt sommarlandskap på tjugotalet, humlorna surrar och fåren bräker.

Där bor de unga kvinnorna Irene, Pudding och Clemmie. De är mycket olika, och överklassflickan Irene blir olyckligt gift med godsägaren Alistair efter en förfärlig skandal. Arbetarflickan Pudding hjälper till med gårdens hästar, och Clemmie är en stum bondflicka som helst försvinner ut i skogen och har svårt att lära sig läsa och skriva.

Katherine Webb är en strålande berättare som beskriver hierarkier, socialt liv och tjugotalets brittiska lantliv så att man kan känna både lukt och smak. Berättelsen cirklar runt ett mord och har en överraskande omkastning på slutet, sådär som böcker numera ska ha för att vara spännande. Men det är personporträtten som är riktigt intressanta.

Eleanor Sager: ”Älskar, älskar inte”

Lind & co

Samtidsroman om två yngre kvinnor i Stockholms innerstad, systrarna Emilia och Madelen. Emilia är dessertkock på en hipp krog på Södermalm, men vill helst gifta sig och skaffa barn så snart som möjligt, medan Madelen arbetar med tv-produktioner och är nygift. Hon vill inte alls att det ska gå så fort att få barn: hon vill hinna få mer intressanta uppdrag på jobbet innan det är dags att vara mammaledig.

Det är Eleanor Sagers debut, och det är ju ett oroväckande upplägg: ska det bara bli en ytlig sedeskildring med platta samtidsmarkörer? Men hon lägger stor vikt vid att skildra dagens arbetsplatser och krav, vilket är ovanligt och ger en bra bild av nutidsvardag. Det blir en varm, kärleksfull berättelse om hur desperata drömmar och konventioner krockar med verkligheten, om krånglig kärlek, familjeliv och vänskap. Osedvanligt bra berättat om moderna livsstilsideal.

Läs fler boktips från Lotta Olsson