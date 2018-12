Förra året gavs det ut 906 bilderböcker i Sverige, vilket är så många att åtminstone jag blir väldigt förvånad. Å andra sidan kom det sammanlagt ut 2.532 barn- och ungdomsböcker, så bilderböckerna utgör knappt 36 procent av utgivningen.

Det är väldigt många barn- och ungdomsböcker, men bilderböckerna dominerar genren. Som en jämförelse kom det ut 289 ungdomsböcker, 412 faktaböcker, 378 kapitelböcker och 416 mellanåldersböcker. Bilderboksgenren är överlägset störst.

Nu räknar Barnboksinstitutet, som har presenterat siffrorna, precis varenda bok som ges ut, så man kan ju misstänka att det kommer ut en hel del böcker som inte är så skojiga. Det finns massmarknadsböcker för barn precis som för vuxna, och de kan vara lika bedrövligt dåliga. Själv har jag ett (enhörnings)horn i sidan till alla gulliga rosa böcker med glitter på, till exempel.

Men när jag brer ut en trave bilderböcker på mitt skrivbord är det tvärtom ovanligt många som är begåvade, konstnärliga, intelligenta, poetiska. Och förvånansvärt många bilderböcker lyckas vara pedagogiska utan att göra avkall på det konstnärliga.

När vuxenvärlden går vilse i infekterade debatter om identitetspolitik och representativitet, då lyckas många bilderböcker måla in den nya världen men utan att förminska något av det gamla. Det viktigaste är fortfarande individer och känslor, i en bilderboksvärld där ett lodjur kan bo ihop med en björn och få en frusen lemur på besök (som i Ulrika Kesteres ”Ottos ulliga tröja”).

Vill man bli lite mer optimistisk om världen, då ska man läsa bilderböcker. Men välj noga, både åt er själva och åt barnen! En del böcker blir man bara irriterad av, eftersom pekpinnarna står som spön i backen. Eller för att upphovsmännen trodde att det handlar bara om att skriva så banalt som möjligt och rita gulliga djur, så blir det en bra barnbok.

Andra böcker avfärdar man i stället alldeles för fort. Men det är ju inte textomfånget som avgör hur snabbt det går att läsa en bilderbok, det är snarare komplexiteten i text och bild. Man ska tillåta sig att njuta av bilderna.

9 NYA BILDERBÖCKER

Liu Hsu-Kung: ”Är du min bror?”

Översättning Anna Gustafsson Chen, Natur & Kultur

Längtan efter kärlek och närhet blir överraskande varm och rolig i händerna på taiwanesiska Liu Hsu-Kung.

En ensam brandgul häst traskar runt i en stad och letar efter sin bror, som varit försvunnen i flera år. Han har ett foto som hjälp, ett foto som en gång har visat både honom själv och brodern. Men fotot är avrivet på mitten, det är bara han själv kvar och han vet inte hur brodern ser ut. Kanske brandgul, som han själv? Kanske snabb, som han själv? Han letar och letar, jämför den rivna sidan på sitt foto med andras foton, och frågar dem som åtminstone besitter någon av hans egenskaper. Läsaren ser förstås de absurda olikheterna (men en häst kan väl inte vara bror med ett hus!), och också vari likheten består (färgen stämde i alla fall).

Ingen bror står att finna. Till slut råkar den brandgula hästen träffa en kaffefärgad häst som han har väldigt roligt med. Vad synd att inte de är bröder!

Det blir förstås en berättelse om likheter och skillnader, och vad man egentligen letar efter. Han vet ju precis, den brandgula hästen, han skulle kunna fylla i ett exakt formulär på en dejtingsajt. Fast vill man verkligen möta sin spegelbild?

Taiwanesiske Liu Hsu-Kung gör en enkel, varm och oväntat rolig berättelse av vår längtan efter närhet och gemenskap. Alla i ”Är du min bror?” går runt med halva fotografier, en modern tolkning av Aristofanes halvklotsteori som Platon skrev om i ”Gästabudet”: att människorna en gång satt ihop två och två tills Zeus klöv dem i två. Sedan dess letar människan efter sin andra hälft, liksom den stackars brandgula hästen gör. Ensamhet uppstår när snittytorna gör sig påminda.

Liu Hsu-Kung arbetar i en naivt kritig teknik med förskjutna perspektiv och lätt skeva storleksförhållanden som skapar djup. Han har även spralligare inslag som när hästen kommer på att han ska sätta in en annons i tidningen. På det uppslaget läser alla tidningar, inklusive små barn, kaniner, fåglar och fiskar.

Robert MacFarlane och Jackie Morris: ”De förlorade orden”

Översättning Rose-Marie Nielsen, Modernista, från 3 år

Praktverk med samma idé som Kerstin Ekmans ”Se blomman”: vi behöver kunna arterna i naturen för att se dem. Djur och växter presenteras med var sin elegant översatt vers och svindlande vackra bilder, detaljrika och realistiska, med mjuka skiftningar i akvarellfärgerna.

Isabelle Arsenault: ”Colettes fågel”

Översättning Elin Svahn, Opal, från 3 år

Kanadensiska Isabelle Arsenault arbetar här med tunna, närapå gammaldags blyertsstreckfigurer som närmar sig tecknade serier. Berättelsen är svartvit, med gult och blått som effektfulla dekorfärger. Colette är nyinflyttad och möter andra barn genom att säga att hon letar efter sin undulat. Men vad ska de säga när undulaten inte finns?

Ebba Forslind: ”Fastrarna”

Urax

Huvudpersonen i ”Fastrarna” hittar en tråkig, nerklottrad gammal bok hemma hos mammas nya killes gamla mor: Elsa Beskows ”Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin”. Suck. Då kommer den moderna motsvarigheten, de tre systrarna till mammas nya kille. Ebba Forslind arbetar med varma färger, mjuka linjer och en exakt tonträff i både text och bild.

Sara Villius och Mari Kanstad Johnsen: ”Om orm”

Rabén & Sjögren

Roligt om rovdjurets drömmar om att äta stora djur, med prunkande, överdådiga bilder där det aldrig blir för läskigt, för djuren är bara i drömmen. Utom ett. Bilderna är överväldigande och färgerna klara: Orm är stor och trött efter att ha ätit, och runt Orm slingrar djungelväxterna. Till slut får läsaren se var Orm bor.

Sara Lövestam och Per Gustavsson: ”Under mattan”

Lilla Piratförlaget

Om ”att sopa saker under mattan”, fast bokstavligt talat. Föräldrarna sopar monster och skräp under vardagsrumsmattan, som med tiden blir ett omöjligt, böljande täcke. Till slut släpper barnet ut allt, och illustratören Per Gustavsson excellerar i monster som kryper, krälar, flyger och hoppar.

Eva Staaf och Clara Dackenberg: ”Pang poff Pavlo”

Rabén & Sjögren

Alla i familjen är ledsna när Pavlos föräldrar ska skilja sig, men det är så det är. Pavlo har massor av kompisar med skilda föräldrar och det ser olika ut i alla familjer. Klok text och mjuka, symboltäta bilder som låter barnens gemenskap bli tryggheten. Stundtals lite väl tröstande och enkelt.

Inger Lindahl och Lilian Brøgger: ”Jag håller om trädet när det blåser”

Lilla Piratförlaget

Danska Lilian Brøgger illustrerar här svenska Inger Lindahl i ett ovanligt lyckat samarbete om en flicka som bor i ett rött hus i glesbygd, leker ensam och med katten Skrället. Som försvinner! Lilian Brøgger bygger en magisk bildvärld med rörelse i varje bild, stundtals som en tecknad serie.

Ulrika Kestere: ”Ottos ulliga tröja”

Opal

Lodjuret Lisa och den lilla björnen Nils som bor långt upp i norr, och får besök av lemuren Otto. Han har (mycket klimatvänligt) cyklat hela vägen dit för att måla norrsken, men målar förskräckligt darrigt eftersom han fryser så han skakar. Alltså stickar Lisa och Nils en tröja. Lågmäld berättelse med vackra bilder av landskap och norrsken.

