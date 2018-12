Malin Persson Giolito: Nyår gör oss till framgångsteologer

Allt tar slut. Semesterdagar, efterrätter, livet. Inte bara böcker har ett begränsat antal sidor. Oavsett hur mycket kungens krona glimmar går det inte att vända blad i evighet. Och nu är det snart slut på 2018. Vi ska fira nyår. Ju äldre jag blir, desto svårare får jag att förstå hur någon klarar av att ta sig igenom just den högtiden.

Jag är inte principiellt emot firande. Jag tycker inte att det är fördummande att ”ha kul”. Jag erkänner att jag är skeptisk mot folk som är ”glada” (till synes utan hjälp av droger) men jag vet också att det ligger mer hos mig än hos dem. Ändå kan jag inte låta bli att undra vad det var som gick fel när vi bestämde oss för att skaffa oss en högtid för att göra bokslut över vår egen svaga natur.

Det lär inte bli en bättre människa av mig det här året heller.

Varje tolvslag händer samma sak, man står och blickar upp mot en natthimmel, fryser röven av sig och är rädd för att ungarna ska bli våldtagna eller få en smällare i ögat och de minuter man lyckas tränga undan katastroftankarna tänker man på året som gått och konstaterar att ja, jag väger fortfarande för mycket, jag skriker lika ofta på barnen (och mannen), jag skrev inte boken jag tänkte skriva. Och då åkallar jag gudarna jag inte tror på och lovar. Nästa år. Då ska jag göra det jag borde. Samtidigt som jag vet att nej, det lär inte bli en bättre människa av mig det här året heller.

För det spelar ingen roll hur många gånger man önskar ”gott slut”. Det finns inget ”så levde de lyckliga i alla sina dagar”, inte ens i sagans värld. För Hazels kille Alexander dör. Katniss blir aldrig lycklig. Anna Karenina, Romeos Julia och Emma Bovary tar livet av sig. George dödar Lennie, Chief dödar McMurphy, Wilson mördar Gatsby, Dexter får inte sin Emma, Beth blir inte frisk (hon dör) och Kristinas lilla Anna kan inte låta bli att äta gröten (hon dör). Och att prata om Kevin kommer inte heller att göra saken bättre (för alla är redan döda). Tror du att det är en slump att Nora lämnar dockhemmet just på nyårsafton? Knappast. Hata slumpen, som Lars Martin Johansson skulle säga (han dör också).

Det är en illa berättad historia, med det värsta, tänkbara slutet.

Jag avskyr nyår. Lika mycket som jag älskar jul – trots stressen, överkonsumtionen, grälen och förkylningarna – avskyr jag nyår. Det är helt enkelt en illa berättad historia, med det värsta, tänkbara slutet: ett sånt där som Charles Perrault skulle gilla, med ett moraliskt budskap som går ut på att vi ska sätta oss själva främst och ingen är god nog. För vad är det vi lär oss om julen? Att det är en tid då vi ska tänka på våra nära och kära, öppna våra hem för de som har det svårt. Men under nyårsnatten, en vecka senare, har vi tröttnat på medmänsklighet och låter den lilla flickan med svavelstickorna frysa ihjäl på gatan medan vi dricker champagne bakom stängda dörrar.

Julen kan genomlidas – utan att någon höjer på ögonbrynen – i självlysande pyjamas och tofflor med renhorn på, men nåde den som vill fira nyår osminkad (eller med tvådagarsskägg). Och oavsett hur nöjda vi är resten av året med att leva ensamma/undvika bullriga lokaler, när klockan slår ring-klocka-ring är det dags att tydligt manifestera att vi är del av ett par och ta tag i vår partner om nacken (som de gör på film) och kyssa hen (kärleksfullt) på munnen. När den manliga delen av befolkningen sedan försvinner iväg för att sätta eld på pyrotekniska pjäser (tror de att fyrverkeriernas krutdimmor kan dölja lukten av förruttnelse?) överbelastar kvinnorna telefonnätet genom att messa till alla de känner som inte är på samma fest.

För nyåret kräver att vi har vänner som bjuder på påkostade kalas där alla kvinnor ser ut att vara utklädda till juldekorationer (inte runda kulor), eftersom det tyder på framgång. Och apropå framgång. Oavsett vad du har genomgått eller åstadkommit så är detta natten då du måste straffa dig själv.

Låt oss ersätta nyårslöftena med nyårsförlåtelsen.

Har du förlorat någon? Avskyr du ditt jobb? Har du fått sparken? Är det ditt ex som har barnen över helgen? Kan du inte få några egna barn? Är du sjuk? Men ändå tagit dig igenom dag efter natt i ett helt år någorlunda helskinnad? Du borde ju naturligtvis få ditt porträtt på ett frimärke! En egen flaggdag. Men jag vågar ändå påstå att du står där i natten och tänker att nästa år, då ska jag göra bot, då ska jag göra bättre ifrån mig.

Vi lär ha firat nyår ända sedan 300-talet. Lika länge har vi trott att nyårsnatten har magiska krafter. Nyårslöften har vi ägnat oss åt i mer än hundra år. Varför? För att på nyårsafton blir vi framgångsteologer. Blir vi bara snyggare, smalare, mer fokuserade, organiserade, snällare, så kommer allt annat att ordna sig.

Det får vara nog nu. Ring ut det gamla och in med något nytt, mer generöst. Låt oss ersätta nyårslöftena med nyårsförlåtelsen. En stund då vi förlåter oss själva (och kanske någon annan) för det som inte blev så bra. Tänk till exempel om en person som tagit itu med sitt missbruk och försökt vittna om fel han gjort, tänk om just han skulle få läsa en dikt om att vi alla har rätt till en ny chans. Ring klocka ring. Hugsvalelse till sargad barm. Försoning in till jordens släkten. Vad fint det skulle kunna bli.