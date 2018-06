Nio nya böcker om relationer

Jag citerar ofta skådespelaren Peter Dalle, som i någon intervju sa att ”livet är en svår period”. De flesta av oss råkar ut för större katastrofer någon gång i livet, kanske flera, och i bästa fall går man ur dem med större delen av sitt gamla jag i behåll.

Ibland gör man det inte.

Dagens skörd av relationsromaner spänner från det allra värsta till ganska lätta livskriser. En litteraturdocent i Lund känner sig ensam efter en separation. En kvinna flyr ur ett äktenskap med en kontrollerande man. En ensamstående mamma tar med sig sonen till hans pappa, som alltid har svikit. En amerikansk miljonär vill bygga på en liten skotsk ö där invånarna misstänker exploatering.

Och så är det ”Vit krysantemum”, som i stället handlar om krigsförbrytelser, om alla de flickor och kvinnor som våldtogs, misshandlades och mördades under andra världskriget i Japan och Korea. De kallades ”trösterskor”, och skickades till militärbordeller vid fronten.

Det är ljusår mellan de fruktansvärda historiska händelserna i ”Vit krysantemum” och de relativt lättviktiga problemen i de andra berättelserna. Den passar kanske inte in bland relationsromanerna?

Ändå finns det så många ”vanliga” relationstrådar i den. Barn och föräldrar, förhoppningar och besvikelser, sorg efter dem som dör och försvinner, glädje över andra som man får leva med.

Man kan tala om proportioner, om man vill. Somliga problem är gigantiska, andra kan låta futtiga. Men ensamhet, fattigdom och depression tar livet av så ofantligt många människor, så den kanske inte är så lättviktig, den där romantiska frågan om hur man ska kunna träffa den rätte, passa in någonstans och trivas?

Det är de frågorna som underhållningsromanerna om relationer också tar upp, även om de ofta har lättvindiga lösningar. För ibland behöver vi få hoppas på det bästa, även om det inte är så sannolikt.

Och ibland behöver vi bara bli påminda om att världen är väldigt stor, och att det finns möjligheter att börja om. Till och med relationsböckerna har insett att det inte bara är romantiska kärleksrelationer som är viktiga. En bokhandel, till exempel, kan betyda väldigt mycket.

***

VEM SKA BETALA FÖR DET MYSIGA VI VILL HA KVAR?

Ilsken rödhårig skotsk bokhandlare: Shaun Bythell utanför The Book Shop i Wigtown har skrivit ”En bokhandlares dagbok”. Foto: Ben Please

Shaun Bythell: ”En bokhandlares dagbok”

Översättning Andreas Vesterlund

Natur & Kultur

Shaun Bythell skriver dagbok från skotska The Book Shop i Wigtown. Förr gick det att klara sig som bokhandlare. Nu äter Amazon upp alla vinster.

Det är fint med bokhandlar, eller hur? Vi som läser älskar att gå in i en välsorterad bokhandel, och har den dessutom antikvariska böcker, som The Book Shop i skotska Wigtown, är det extra roligt.

Och mja, lite dyrt kanske. Det är ju väldigt mycket billigare att beställa böckerna på Amazon.

Och så slipper man bli chikanerad av en ilsken rödhårig bokhandlare vid namn Shaun Bythell, som lägger upp besökarnas dummaste uttalanden på Facebook.

Det är han som äger The Book Shop, och han blir galen på folk som försöker pruta, eller kollar vad boken kostar på Amazon, eller kommer in och tjatar om hur mycket de älskar böcker och sen inte köper en enda bok. Eller släpper lös sina barn (pojkar! som alltid måste skjuta in böcker som står på en jämn och fin rad ytterst på bokhyllan!).

”En bokhandlares dagbok” är just en sådan, dagliga anteckningar om vilka som besöker The Book Shop och vad Shaun Bythell sysslar med. Han står långtifrån alltid i bokhandeln: han far omkring kors och tvärs över Skottland och köper upp boksamlingar från dödsbon eller folk som bestämt sig för att tjäna en hacka på sina fina gamla böcker.

Vad är en bok värd i dag? Skinnband som ser snygga ut i bokhyllorna, gamla bestsellers, författare som ingen läst på femtio år? Ofta är boksamlingarna långt mindre värda än ägarna tror, men Shaun Bythell ser också annat: han träffar ett äldre par och upptäcker hur många titlar han har gemensamt med dem, han ser en personlighet försvinna när en boksamling splittras.

Det här är den perfekta strandläsningen i sommar: lagom episodisk och osammanhängande, men också med en allvarlig underton. Detta är vår tid. När vi hyllar småskalighet och kultur som vi inte vill betala för.

***

...OCH ÅTTA ANDRA BÖCKER OM RELATIONER:

Tiina Nevala och Henrik Karlsson: ”För såna som oss”

Wahlström & Widstrand

Oväntat roligt och välskriven berättelse om en nyseparerad litteraturdocent som träffar en förlagsredaktör på en chartersemester. Fast förlagsredaktören har en sambo. Klassisk romantisk historia med mycket humor och obehagligt trovärdiga interiörer från bokförlag och universitet.

Sheila Flanagan: ”Livet kan börja”

Översättning Emö Malmberg

Louise Bäckelins förlag

En irländsk kvinna rymmer, men varför? Äktenskapet verkade ju lyckligt? Hon återvänder till sin barndoms stad i Frankrike och bygger försiktigt (men inte tillräckligt, förstås) upp ett eget liv. Sheila Flanagan berättar lågmält och klokt om hur otäckt det kan bli, även utan tillstymmelse till våld.

Jenny Colgan: ”Sommar på den lilla ön i havet”

Översättning Birgitta Karlström

Massolit förlag

Inte Jenny Colgans bästa (läs hellre bageriböckerna), men ändå charmigt om kvinnan som lyckas lämna sin inskränkta barndom i Skottland och börja på advokatbyrå i London. Men när en miljonär får problem med den sturiga befolkningen på just hennes gamla ö är det förstås hon som måste åka dit och medla. Fin miljöbeskrivning.

Renée Carlino: ”Vi som älskade”

Översättning Christina Mansicka

Lovereads

Lättviktig, men välskriven romantik om den stora passionen mellan två studenter i New York, Matt och Grace. Matt ska bli fotograf (om han kan) och Grace cellist (om hon kan). Och till sin stora lycka blir Matt utvald att haka på en National Geographic-expedition till Sydamerika. Varpå allt går åt skogen. Femton år senare träffas de igen.

Jojo Moyes, Nora Ephron, Sophie Kinsella och David Nicholls: ”Fyra feel good-noveller”

Översättning Helen Ljungmark, Pia Printz, Karl G Fredriksson och Lilian Fredriksson

Novellix

Fyra feel good-giganter i samma box. Sophie Kinsellas är bäst, där en motvillig huvudperson släpas med i kompisens karriär. I övrigt en berättelse om en pianolärarinna, en om en lägenhet och en om en borttappad mobiltelefon.

Mary Lynn Bracht: ”Vit krysantemum”

Översättning Ylva Stålmarck

Bookmark

Fruktansvärd, vacker och mångbottnad berättelse som börjar i Korea 1943, där en flicka lär sig dyka efter fisk med sin mamma. Flickan blir tillfångatagen och skickas till en militärbordell. Lillasystern blir kvar i ett sargat Korea, där varken samhälle eller familjer klarar sig undan krigets konsekvenser.

Monica Sabolo: ”Summer”

Översättning Ulla Linton

Sekwa

En förvirrad man som heter Benjamin (som i William Faulkners "Stormen och vreden") försöker berätta vad som hände i Genève den sommar när hans tonåriga syster försvann spårlöst. Vacker, drömsk berättelse som sakta gräver sig ner till sanningen om en familj som på ytan var framgångsrik och lyckad.

Catherine Isaac: ”Mellan dig och mig”

Översättning Helen Ljungmark

Printz publishing

Det gick åt skogen tidigt, kanske redan när Jessica upptäckte att hon var med barn. Adam ville inte. Så han missade förlossningen, och sen missade han större delen av sonens uppväxt. Men efter tio år tar Jessica med sonen till pappan i Frankrike. Skickligt berättat i först ganska lätt ton, men gradvis allt mer allvarligt.