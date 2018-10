Peter Englund: Människan har en kolossal kapacitet till våld

I ett blogginlägg från 2015 där Peter Englund meddelar att han slutar som ständig sekreterare syns ett foto där han lämnar Akademien med en pelargon i famnen. Krukväxten stod i det ständiga sekreterarrummet under åren 2009–2015 och syns även på en oljemålning av Peter Englund i Börshuset.

I dag står samma pelargon i hans skrivarlägenhet i Uppsala. Och något dramatiskt har hänt sedan växten fick byta livsmiljö: den är minst dubbelt så stor och har blommat upp, med rosa, prunkande kronblad.

– Under de sex år den stod i Börshuset blommade den aldrig. Och sen tog jag hem den hit, och då började den blomma direkt.

Ser du dig själv i den här pelargonen?

– Jag såg det i alla fall som ett hoppfullt tecken att den började blomma. Den överlevde de här åren i ständiga sekreterarrummet, men det var som en asyl för den. Den trivs uppenbarligen bättre här, säger Peter Englund medan han knipsar av ett par vissna blommor och kontrollerar fukthalten i krukjorden.

Fembarnspappan Peter Englund har lyckats köpa två lägenheter bredvid varandra i så kallat pendelläge, det vill säga några minuters promenad från tågstationen. Familjens bostad ligger vägg i vägg med skrivarlyan, och på insidan av dörren till arbetslägenheten sitter två post it-lappar som vid behov kan fästas på utsidan: ”Vilar” respektive ”Skriver på ett odödligt mästerverk - men kom gärna in ändå!”.

Bara de två yngsta barnen bor fortfarande hemma, och Peter Englund brukar höra dem i det gamla gårdshusets trappa när de kommer hem från skolan.

– Det är bra med något som sätter gränser. Barn gör en mer disciplinerad på dagtid. När man har familj kan man inte grotta ner sig hur mycket som helst.

Dagen innan intervjun har jag skrivit att jag kommer att vilja ställa några frågor om Akademikrisen. Jag tänkte att det är bäst att förvarna, eftersom det verkar vara ett ämne han ogärna uttalar sig om. När han i det inledande småpratet kommer in på de återkommande tågförseningar som brukade försvåra pendlingen till akademiarbetet i Stockholm tar jag det som en inbjudan att gå direkt på det brännande ämnet.

– Ja, låt oss genast prata om den här elefanten i rummet! utbrister han.

Inte utan viss ironi. Så vi börjar med första världskriget istället. Men även den aktuella boksviten 1914–1918 har en bakgrund i Akademien. Den ursprungliga berättelsen ”Stridens skönhet och sorg” kom ut 2008, året innan Peter Englund tillträdde som ständig sekreterare. Boken blev en stor internationell succé och har i dag hunnit översättas till 24 språk. Inför varje ny översättning skrev han till några människoöden som var sammantvinnade med det specifika språkområdet. En orsak till att bonushistorierna överhuvudtaget kom till är att den typen av skrivande visade sig passa bra ihop med heltidsarbetet som ständig sekreterare:

– Som ständig sekreterare kan du inte skriva något längre, som kräver större fokusering. Men det här är hyfsat korta texter. Jag har duttat lite då och då, berättade han för fyra år sedan när vi sågs inför utgivningen av ”1914”.

När ”1918” nu kommer ut och avslutar den utvidgade versionen med alla tillagda krigsöden innebär det också att Peter Englund för andra gången har nått fram till freden den 11 november:

– Känslan av lättnad är nog ännu större nu, säger han och pekar på bokhyllorna vars centrala delar rymmer enbart litteratur om första världskriget. Det är tre hyllplan med uppskattningsvis tio hyllmeter böcker. Framför datorn på skrivbordet står en avancerad arbetsstol som liknar ett slags futuristisk gungstol med utbyggda stöd för nacke och knän. Peter Englund demonstrerar den glatt och konstaterar att författarskapet sätter vissa spår i ryggen. I år är det 30 år sedan han debuterade med ”Poltava” 1988, ett av de mest lästa och omtalade historieverken som har skrivits på svenska, och som nu kommer ut i jubileumsutgåva med nyskrivet material.

Men trots den stora mängden förstavärldskrigslitteratur i Peter Englunds bokhyllor är första världskriget i allmänhet ett ganska oskildrat krig:

– Andra världskriget är en bättre berättelse. Det är den klassiska melodramen, där konflikten står mellan gott och ont och där det onda ser ut att vinna, men där det vänder i sista stund och ondskan besegras. Första världskriget är i stället en klassisk tragedi, där konflikt är mellan gott och gott, eller ont och ont, säger han.

Första världskriget ger därför också en mer negativ bild av kriget som sådant. Likt ”Stridens skönhet och sorg” avslutas ”1918” med ett längre citat ur ”Mein kampf”, där Hitler berättar om sitt groende hat och hur han bestämmer sig för att bli politiker. Freden 1918 innebar inget lyckligt slut.

– Om Tyskland i stället vunnit hade Hitler mest troligt varit fransman. Och så hade revanschismen varit fransk istället. Antisemitismen var mycket starkare och mer virulent i Frankrike än den var i Tyskland.

När jag frågar om det går att generalisera något kring den mentalitetsförskjutning som sker mellan 1914 och 1918 lägger han både armar och ben i kors där vi slagit oss ner i kökssoffan:

– Nej, det är lite grann det som är poängen med boken: att inte generalisera för mycket utan att visa hur olika människors resor ser ut. Jag har velat lyfta fram människors ambivalens, och även skildra det breda folklager som inte var särskilt engagerade på vare sig den ena eller andra sidan. De negligeras ofta av historieskrivningen eftersom de inte representerar någon tydlig hållning, säger han, men tillägger också:

– Givetvis går det också att se en båge, som börjar med att de flesta är krigsentusiaster 1914 när de dras med i den här oerhörda känslostormen. För att sedan, vid olika punkter, börja drabbas av tvivel.

Är det summan av alla enskilda människors tvivel som till slut får kriget att sluta?

– Ja, 1918 är folk fullständigt utmattade. De är tömda på energi efter år av dyr och dålig mat. De är tömda känslomässigt efter att ha förlorat så mycket. De har förlorat sina illusioner, sin heder, sina goda vänner eller det liv som de trodde på. Det är ett slags viljekollaps där man inte längre tror att kriget är värt offren. Samtidigt spelade också yttre faktorer roll. Om USA inte hade gått med i kriget skulle mest troligt Tyskland ha vunnit.

Vad är det människor saknar i fredstid som gör att många av oss kan hälsa ett krig med jubel?

– Jag tror att en del av det handlar om en längtan efter gemenskap, alltså en sån där stark känslomässig ödesgemenskap. Man kan ana darrningarna av det i entusiasmen inför en fotbollslandskamp eller något liknande oskyldigt. Det handlar om samma entusiasm att få lämna sitt atomiserade liv och få sugas upp i något större än en själv.

En av de frågor jag tagit med mig på tåget till Uppsala handlar om krigets rötter i människans historia. De senaste åren har framför allt arkeologer fört en intensiv debatt kring frågan om kriget är en del av människans natur. På ena sidan står de som hävdar att människans blodtörst är uråldrig, en uppfattning som till exempel USA:s förre president Barack Obama gav uttryck för i sitt tacktal för fredspriset 2009, då han hävdade att människan alltid har krigat. Det är en föreställning som i sin tur går tillbaka till Thomas Hobbes berömda bild av naturtillståndet som ett ”allas krig mot alla”.

På andra sidan står de som menar att kriget är en relativt ny företeelse och kan spåras tillbaka till de hierarkiska samhällen som uppstod med jordbruksrevolutionen, då människan lämnade sin nomadiska, egendomslösa och påstått fredliga tillvaro. De pekar på att de äldsta arkeologiska bevisen på att människan har krigat är omkring 10.000 år gamla (det allra äldsta fyndet av en massgrav där skeletten bär spår av våld är 13.000 år), det vill säga jämngamla med de äldsta jordbrukscivilisationerna.

Jag tänker att en författare som ägnat merparten av sitt skrivande åt att skildra människors tankar och känslor vid fronten måste ha en tanke om detta.

– Jag vet inte om det ligger i människans natur att kriga. Det är inte så att människan i varje läge är ett morrande vilddjur, som Norbert Elias skrev om civilisationsprocessen, men givet felaktiga omständigheter har vi en kolossal kapacitet till våld, aggression och brutalitet.

Och de felaktiga omständigheterna, är det samhället?

– Det är samhället, historien och idévärlden. Det är den här föreställningen att vi är utsatta för ett dödligt hot och till varje pris måste försvara oss i en kamp där ändamålen helgar medlen. Att vi kämpar för en vackrare och bättre värld, en trygg värld där vi måste göra oss av med de här med människorna som är ute efter att krossa oss.

Vad tänker du om att det inte finns några arkeologiska fynd av massakrer som är äldre än 10 000 år?

– Jag tror att det där handlar om romantiken kring den ädle vilden. Jägar- och samlarsamhället hade en gles befolkning. Med så små människogrupper blir det inte lika många massgravar som nuförtiden när befolkningsdensiteten är kanske 1.000 gånger större.

– Det här är förvisso utanför min provins, men jag vet att man i Danmark har undersökt gravar från sen stenålder där 11 procent av skeletten bär spår av våld. Om du går igenom skelett från vår tid så är det inte 11 procent som har spår av våld. Man ska inte romantisera den här tiden, utan det var uppenbarligen ett väldigt våldsamt samhälle.

Så att människan i grund och botten skulle vara ett fredligt djur tror du inte på?

– Nej, du kan också gå tillbaka till neanderthalarna, där man har hittat hela familjer som först massakrerats och sedan blivit uppätna. Jag tror att det är mindre våld nu än då. Samtidigt finns i dag en potential till större våldsanvändning. Men det handlar om teknologin. Om stenåldersjägarna på Nya Guinea hade haft höghastighetsgevär skulle de också ha haft rätt dödliga konflikter.

Är vi då dömda att för alltid återskapa krigets sorger?

– Nej, inte nödvändigtvis. Det beror på hur länge medvetenheten om kriget hålls vid liv. På någon nivå bär vi med oss de här minnena från det första världskriget. Jag tror att en skeptisk attityd till kriget lever kvar ända sedan 1918, på ett nästan omedvetet plan.

I dag har det återigen börjat talas om krigets möjligheter, men från en annan synvinkel. När FN:s klimatpanel tidigare i oktober presenterade en uppmärksammad specialrapport förklarade IPCC:s ordförande Hoesung Lee att det krävs ”aldrig tidigare skådade ansträngningar i hela samhället”. Vissa tolkar det som en omställning till krigsekonomi. Aktivister har i flera år jämfört den omställning som krävs för att begränsa klimatförändringarna med USA:s mobilisering inför andra världskriget, en samhällsomdaning som omfattade ransonering, organisering och enade ansträngningar från gräsrotsnivå.

”Stridens skönhet och sorg” börjar på många sätt som en fallstudie i den glädje som krigsmobilisering kan sprida i en hel befolkning. Går det att utnyttja krigets kraft utan att starta krig på riktigt?

– Ja, det är en intressant tanke. Människor kan uppbåda en enorm kapacitet att agera osjälviskt inför naturkatastrofer. Där är naturkatastrofer och krig rätt lika varandra. De kräver att folk mobiliserar och ställer upp. Människan har en potential till grymhet och brutalitet, men också till osjälviskt handlande. I bägge förmågorna finns en gemenskapskänsla och en tro på att vi gör det här för ett högre gott.

Men klimatförändringar och naturkatastrofer saknar en fiende. Behövs det inte ett dom för att skapa ett starkt vi?

– Nej, det är egentligen inte dom:et som är det centrala, utan hotet. Det man mobiliserar inför är ett starkt yttre hot, och i propagandan fungerar hotet egentligen bäst när det är abstrakt. Hot i form av andra människor bygger alltid på demonisering, och sådan löses snabbt upp när människor möts. Det ser man på soldater som får chans att möta sina fiender och ser sig själva i en spegelbild.

På väg till lunch på Peter Englunds stamfik Café Linné stannar vi till vid antikvariat Röda Rummet. Han rotar bland boklådorna med 20-kronorsböcker ute på trottoaren, för att se vilka författare som har ”ett sjunkande värde på den litterära börsen”. En gång hittade han sin egen essäsamling ”Brev från nollpunkten” i en av 20 kronorslådorna. Då signerade han boken och lämnade in den i kassan med tanken att det skulle höja värdet.

Han skiner upp över en serie äventyrsböcker med färgglada omslag:

– Å de har en massa Biggles! Som jag läste när jag var 12 år.

I de första Bigglesböckerna är huvudpersonen passande nog stridspilot under första världskriget. Biggles var den första krigslitteratur som den blivande militärhistorikern kom i kontakt med.

Men nu är det slut på krig, i alla fall för tillfället. Nästa bokprojekt kommer att handla om ett mordfall 1965, med de svenska rekordåren som fond:

– 1965 är ett så spännande år, på sätt och vis mer intressant och viktigt än 1968. Det är då man ser de första ekonomiska tecknen på att rekordåren egentligen är slut, samtidigt som de kulturella förändringarna kommer stort. 1965 sker de första Vietnamdemonstrationerna och de stora Hötorgskravallerna. Samtidigt invigs Ikea vid Kungens kurva.

Det enda krig som nu återstår för Peter Englunds del är den mer bildliga strid som rasar i Svenska Akademien. För närvarande deltar han i diskussioner och omröstningar kring inval av nya ledamöter via mejl, men han har fortfarande inte fattat något beslut om sin egen framtid:

– Jag vet ännu inte hur jag ska göra. Men jag utesluter inte att jag kommer att återvända till arbetet. Om Akademien utvecklar sig åt rätt håll.

Vad krävs för att du ska återvända?

– Den frågan passar jag på. Jag har redan varit med om att ställa ett antal krav, och jag vill inte utöka de kraven, som om jag lämnade in något slags önskelista.

Vad är roten till konflikten i Akademien?

– Det finns en konflikt kring ett sakförhållande, som handlar om sekretessbrott och brott mot olika typer av regler. När sådana saker händer och det blir stökigt, då uppstår också personkonflikter som gör det hela mycket svårare att lösa.

Stämmer bilden av att olika fraktioner i Akademien strider mot varandra?

– Det kan jag egentligen inte prata om. Men jag tror att de senaste månadernas utveckling visar att konflikten är betydligt mer komplicerad än så. Om det tidigare kanske var två läger så är det inte riktigt så längre, utan betydligt mer komplicerat.

Hur har det känts att se den här krisen eskalera?

– Det har bitvis känts helt förfärligt. Jag har lagt ner så mycket tid, kraft och förhoppningar på Akademien. Sedan var det kanske inte så blodigt att lämna arbetet som jag trodde. Att jämföra det med att sluta på ett jobb är kanske att avdramatisera det för mycket, men jag tror inte att det är lika personligt för mig som för andra. Men visst känns det.

Tror du att ordningen i Akademien är återställd till nästa år?

– Det hoppas jag verkligen, för Akademien är en institution som behövs på många sätt. Ingen har heller ifrågasatt Akademiens kompetens att hantera Nobelpriset, utan det Nobelstiftelsen har ifrågasatt är trovärdigheten. Det finns en väldig massa kompetens för att dela ut Nobelpriset i Akademien, säger Peter Englund.

”Det vanliga?”, frågar kaféägaren Ioannis Butzias när Peter Englund går in på Café Linné. Den stående beställningen visar sig vara en gigantisk kanelbulle.

– Jag äter en stor och gedigen grötfrukost så jag brukar klara mig på en bulle till lunch.

Han sätter sig längst in i en patinerad hörna av det traditionellt inredda kaféet. Och där han sjunker ner i en gammal stoppad stol, bakom den största bulle jag troligen har sett, ter sig torsdagsmiddagarna på Den Gyldene Freden onekligen avlägsna.

Varför åka till Stockholm och stångas med de andra akademitjurarna när man kan ha det lugnt och skönt i Uppsala, och bara lukta på sin blommande pelargon? Peter Englund väljer 5 märkvärdiga verk, stigna ur första världskriget 1) Roman: Henri Barbusse: "Elden". En av de första och med rätta mest berömda romanerna om kriget, som gavs ut redan 1916 och byggde på författarens egna erfarenheter, och som satte tonen för alla de verk som kom efter: detaljskarp, skakande och ej utan humor. 2) Memoar: Siegfried Sassoon: ”När vi red efter räv". I den uppsjö av memoarer som kom efter 1918 kan det vara svårt att välja en, men denna har dock ett speciellt värde i den drabbande kontrastverkan varmed världen före och efter augusti 1914 tecknas. 3) Film: Jean Renoir: “Den stora illusionen”. Denna den kanske mest klarsynta och melankoliska filmen om kriget handlar inte om strid, utan om livet i ett tyskt krigsfångeläger, med bland annat Erich von Stroheim i sitt livs roll som ambivalent preussare. 4) Dikter: Georg Trakl: ”Helian”. Trakls starka dikter om mörker och undergång skapades i mycket före kriget och förebådar det, samtidigt som de avslutande dikterna speglar de erfarenheter han gjorde vid fronten och som ledde till hans mentala sammanbrott och självmord. 5) Musik: Courtland and Jeffries: ”Good-Bye-ee”. En sång från 1915 som var mycket populär under kriget, och som återger något som är närvarande i de flesta memoarer men inte sällan saknas i historieskrivningen: ironin. En version inspelad 1918 finns på Spotify.