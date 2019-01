Harry Martinsons ”Aniara” (1956) är en inte bara en modern tragedi – omständigheterna har gjort att den har hållit sig otäckt aktuell. Det är ett versepos om mänskligheten efter en kärnvapenkatastrof – men också om tiden efter en klimatkatastrof. Människorna ombord på rymdfarkosten är dömda till sin resa utan mål, för evigt ur kurs på det spökskepp som Aniara i praktiken är. Den sakliga realismen i skildringarna från rymdskeppet växer ut till en symbolisk betraktelse över en mänsklighet som har skapat sin egen undergång.

Grundhistorien bakom detta framtidsepos är enkel. Stora delar av jorden har blivit obeboelig på grund av strålning, orsakad av atombombskrig, och människor måste emigrera till andra planeter. Aniara är en väldig pendlarfarkost, en ”goldonder”, som transporterar flera tusen människor åt gången från jorden till Mars. I en meteoritsvärm förlorar skeppet riktning och manöverduglighet och färdas nu allt längre ut i rymden, störtande mot stjärnbilden Lyran. Medan åren går blir en del passagerare galna. Andra roar sig med dans eller drömmerier. Passagerarna utvecklar också ett antal religioner, däribland en vaginakult som i praktiken innebär en kollektiv sexorgie under ceremoniella former. De ledande kvinnorna dyrkas nästan som gudinnor.

Delar av Aniara inventerar olika livshållningar som försöker hantera skräcken för tomheten. Martinson noterade själv att berättelsen utspelade sig i vad han själv kallade flera olika ”medvetanderum”. Och han förtydligade: ”De många rummen och salarna i goldondern Aniara är, om man så vill fatta dem, andliga kategori-rum, attitydkamrar, upplevelsekretsar eller helt enkelt olika sätt att känna, tänka och leva.”

Aniara är ett miniatyrsamhälle med en ledning där den högste är Chefone. Han är en mystisk, intrigant figur som närmast liknar en diktator i en enpartistat. Hela det samhällskick som Aniara ingår i är av samma slag: många av människorna har ingen annan framtid än som slavarbetare i gruvor och träsk på Mars och Venus. Många avrättas hänsynslöst i något som liknar gaskamrar. ”Aniara” är alltså tydligt präglad av sin tid och av det nyss förflutna, av andra världskrigets fasor, atombomben och av det kalla kriget. Men berättelsen växer obesvärad ut ur sitt tidssammanhang. I en intervju sade Martinson själv att den lika gärna kunde ses som en kommentar till den pågående miljöförstöringen.

Bakom skräckbilderna av mänsklighetens självförvållade framtida katastrofer finns en ambivalens mot teknik som Martinson hade utvecklat under flera decennier. Länge var han en teknisk nostalgiker, en förespråkare för ångkraft och cyklar, skeptisk mot sådant som elektricitet och bilar. Avskyn mot bilismen syns i verk som ”Vägen till Klockrike” (1948) och diktsamlingen ”Vagnen” (1960). Den senare väckte närmast skandal i rekordårens Sverige, när författaren var oförsynt nog att lyfta fram bilsamhällets avigsidor.

Samtidigt fanns mycket av teknikoptimism hos Martinson, och senare drev han allt mer tanken att bara tekniken kunde rädda människor från teknikens avigsidor. Redan 1947 skisserade han i ett märkligt brev hur ett samhälle med ”solmaskinsföreningar” skulle kunna bli oberoende av atomkraften.

Att teknik och naturvetenskap sporrade hans fantasi syns förstås i ”Aniara”, liksom hans intresse för science fiction. En central närvaro på Aniara är miman, en apparat som enklast kan beskrivas som en blandning av superdator och artificiell intelligens, flera tusen gånger överlägsen människan i intellektuell kapacitet (den kan förstås också ses som en symbol för konsten och kulturen). Miman kan genomsöka all existerande information, fantisera, visa virtuella bilder, ge råd och trösta. Så avancerad är miman att den till hälften har skapat sig själv. Den ägnas en kult av många av de som susar fram genom den kalla tomheten.

Men miman bryts ner när hon infångar signaler från de kärnvapenkatastrofer som fick stenarna att koka och människor att förintas på en miljondels sekund. Hon har utvecklat ett samvete och vill inte förevisa mera. ”Trots all sin klarsyn såg hon ingen frälsning / för dem som murats in i ondskans borg.” Berättaren i ”Aniara” är just mimans omvårdare (”mimaroben”), som efter mimans död får det otacksamma ansvaret att skapa någon form av ersättning. Vilket sker med något som motsvarar virtuella verkligheter, projektioner som ska stänga ute tomheten kring farkosten. Också den möjligheten falnar.

Stilistiskt är spännviden stor i ”Aniara”, från det högstämda till det spexartade och fräck framtidsslang. I denna isande dystopi finns också gott om poetisk lekfullhet. Martinson lekte med rim och versmått, med rymdberättelsens möjligheter, med föreställningar om teknik, med något så omodernt som verseposets form.

I ”Aniara” bär människorna också på minnen av en klimatkatastrof, dock orsakad av en ”köldnebulosa” snarare än av människorna själva. Den täckte stora delar av jorden i is under tusentals år och drev mänskligheten tillbaka in i barbari:

Tolv tusen år var människorna vildar

som med fragment och rester ur tekniken

avvaktade den sol som återbildar

naturens skogar och kulturens riken.

Denna istid orsakas alltså inte av människorna själva, men deras egna reaktioner är i sig en katastrof. De misslyckas kapitalt med att hantera klimatförändringarna – och däri ligger deras skuld. När Martinson intervjuades om ”Aniara” talade han ofta om just skulden som ett grundtema. Människorna måste leva med minnet av vad de har orsakat, barbariet, kärnvapenkatastroferna, fånglägren och avrättningskamrarna. Som det heter i en av de bittraste och mest berömda stroferna:

Det finnes skydd mot nästan allt som är

mot eld och skador genom storm och köld

ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.

Men det finns inget skydd mot människan.

Bakom scenerierna finns alltså en sträng moral, riktad mot människors övermod. ”Aniara är en grym dikt”, sade Martinson i en intervju. ”Den ger lagen, inte evangeliet. När det gått så långt för mänskligheten som Aniara, då kan vi inte få evangeliet gratis. Vi kan bara återfå det genom att bättra oss.”

När Martinson först publicerade delar av ”Aniara” var kritikerna förbryllade (var han inte riskfyllt nära science fiction?), men när hela eposet kom ut 1956 blev den en stor framgång. Snart utbröt närmast en ”Aniarafeber” i landet – och en restaurang fick under fem års tid betala ett årligt arvode till författaren för att den hade lagt sig till med namnet på eposet. ”Aniara” har sedan hävdat sin plats bland våra klassiker. Den kommer regelbundet med på olika litterära bästa-listor, den toppar listan över populära verk hos Litteraturbanken. Den har exempelvis blivit opera, balett, tv-drama, teater och tonsatt. En gång i tiden inspirerade den också till ett ord som nu nästan verkar ha fallit bort ur det svenska språket – ”Aniarabarn”. Och en hel forskningslitteratur har växt fram kring eposet. Att en filmatisering nu kommer är egentligen mindre överraskande än att det har dröjt så länge.

”Aniara” behåller sin aktualitet i en tid när tanken på det Stora Slutet är ett eldvapen pressat mot mänsklighetens tinning. Men den isande kyla som utgår från eposet har också starka inslag av ömhet: en medkänsla med den vilsefarna mänsklighet som är inspärrad i ett självförvållat öde.

