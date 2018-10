Tessa Hadley: Kvinnor väljer ofta att göra mannen till sin överman

Det är ett sjå att komma in i Tessa Hadleys hem i London. Man måste, en åt gången, dra in magen och liksom trampa sig in i sidled genom ytterdörren som bara går att öppna på glänt, sedan flytta sig ur vägen samtidigt som man håller upp dörren för att låta nästa person gå krabbgång in i den långsmala lägenhetshallen, medan man – som svensk – kämpar mot impulsen att genast ta av sig skorna. Men när man väl är inne öppnar lägenheten upp sig, stor och ljus och med halvtrappor hit och dit. Det står böcker överallt och Tessa Hadleys make kommer med kaffe och biscuits.

När jag tänker på det påminner situationen ganska mycket om att öppna Tessa Hadleys ”Syskonen”. Det är den första av hennes sex romaner och tre novellsamlingar som ges ut på svenska, och det är med den i bagaget som hon den 23 oktober kommer till Internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. ”Syskonen” är en roman som inledningsvis är så full av förnamn och relationer och antydda konflikter att man värjer sig, men sedan öppnar den upp sig, allt faller på plats – och historien om de fyra vuxna syskonen, samlade i sin gemensamt ärvda sommarstuga för sista gången, kan börja.

När Tessa Hadleys första roman ”Accidents in the home” gavs ut i Storbritannien, 2002, var hon 46 år gammal. Hon säger att hon hade skrivit i hela sitt liv, men att alla de fyra romaner hon färdigställt innan debuten var ”fel”.

– De ligger väl på soptippen och förmultnar nu, där de hör hemma! Jag försökte skriva andra människors böcker, skriva som författarna jag älskade och vördade, men det jag producerade blev förstås… bristfälligt. Inte förrän i fyrtioårsåldern förstod jag att jag måste skriva mina egna böcker, säger hon och skrattar lite generat.

Minns du vad som fick dig att förstå det?

– Jag hade skrivit noveller tidigare, som kändes äkta på ett sätt som jag aldrig kunde få mina romaner att kännas. Plötsligt kom jag på att om jag skrev noveller, men om samma personer och i kronologisk ordning, så blev det ju förr eller senare en roman! Det låter som fusk, men så har jag skrivit alla mina böcker fram till ”Syskonen”. Det andra jag förstod, och det verkar väldigt självklart i dag, var att jag kunde skriva om den sortens familjer som jag själv tillhör.

Hon räknar på fingrarna – låtsassyskon, halvsyskon, styvföräldrar, nya äktenskap, människor i olika faser av livet… Jag säger att jag reagerat på hur normala hennes romanfigurer är. Ingen är överdriven eller egentligen ens särskilt dysfunktionell. I ”Syskonen”, liksom i ”Clever girl” från 2013 och i hennes noveller, beter sig folk som folk beter sig mest. Kanske har det att göra med de många berättarperspektiven, det att ”Syskonen” känns, inte bara verklighetstrogen, utan verklig.

– Det romanen kan göra på ett trovärdigt sätt, som filmen eller teatern inte kan, är att skildra någons insida. Särskilt om man skriver ur ett tredjepersonsperspektiv. I första person måste man skildra någons medvetna uppfattning av sig själv, sådant de i teorin skulle kunna formulera om sig själva. Men i tredje person är man helt fri, säger Tessa Hadley.

Anledningen till att hon kan prata så teoretiskt, nästan kliniskt, om sitt författarskap är att hon i tjugo års tid har undervisat i kreativt skrivande vid Bath Spa University. Det blir ständigt tydligt under vårt samtal, också när vi kommer in på den del i mitten av ”Syskonen” som inte utspelar sig under tre semesterveckor i nutid utan 35 år tidigare, i samma sommarhus, och som handlar om syskonens i unga år bortgångna mamma.

– Jag hade en kris, halvvägs igenom romanen, där jag till slut fick inse att jag inte kunde ignorera det uppenbara. Syskonen är alla hemsökta av sitt förflutna, av sin mamma – varför skulle jag då inte låta läsarna möta henne? En underbar sak som böcker kan erbjuda, som inte livet kan, är ju möjligheten att resa tillbaka i tiden, att låta de döda återuppstå.

Tessa Hadley berättar, ”eftersom du är svensk”, om den allra första scenen i ”Syskonen” som kom till henne. Det är en plågsam passage där en av systrarna, den lite snipiga Harriet, råkar få se sin bror ha sex med sin nya, fascinerande hustru. Rummet badar i månljus och Harriet kan inte förmå sig att titta bort.

– Jag tänkte: ”Det är ett ögonblick ur en Ingmar Bergman-film!” Jag såg scenen framför mig i svartvitt. Faktum är att jag ganska ofta använder mig av honom när jag skriver, säger hon, och blir överförtjust när jag berättar att Sverige praktiskt taget drunknat i Bergman under det pågående jubileumsåret.

– Jag älskar Ingmar Bergman! Jag älskar ”Fanny och Alexander”, och Liv Ullmanns scener i ”Scener ur ett äktenskap” är bland det bästa jag sett. Men det medeltida är jag inte fullt så förtjust i.

Nåväl. Apropå sexscener – de är frekvent förekommande i Tessa Hadleys böcker, och lyfts ofta fram som ovanligt välskrivna. Vad kan man berätta, med hjälp av sex, i en roman?

– När jag undervisar i skrivande är det vanligt att mina elever inte vill skriva om obekväma saker, som sex, till exempel. Men om man ska skriva om två älskare så måste de älska med varandra! Jag menar inte att man måste vara explicit eller snuskig, men för att inte relationsromaner ska bli tråkiga så måste man söka upp det som är spännande, eller kanske det som är mörkt.

Ibland, säger jag, känns det som att författare drar sig för att skriva sexscener bara för att slippa bli nominerade till den brittiska litteraturtidskriften Literary reviews årliga Bad sex in fiction awards.

– Ja, vem vill råka hamna där? Men det svåraste är att man, mer än i något annat sammanhang, riskerar att tappa kontroll över läsarnas reaktioner. Vid en viss gräns kommer de att bli upphetsade som om de i själva verket konsumerade porr, och det vill man inte som författare, man vill att de ska tänka på det som man vill att de ska tänka på. Men jag är inte särskilt rädd för att skriva om sex, jag är faktiskt ganska förtjust i det. Alltså, inte på ett explicit eller snuskigt sätt…

I tidigare nämnda mittendel av ”Syskonen” finns en sorts monolog av syskonens mamma, Jill, där hon pratar om sina barns far: ”Jag brukade tycka att han var så smart. Jag valde honom till att bli min ledstjärna, han visade mig min väg genom världen. Men nu kan jag se de lata mönstren i hans tänkande, alla genvägar han tar. [...] Vad ska jag göra med den upptäckten? Jag vet inte hur jag ska kunna vara med honom om jag inte ser upp till honom. Jag är programmerad till att tro att mannen jag väljer måste vara min överman.” Jag berättar för Tessa Hadley att jag fotograferade boksidan och lade upp på Instagram, och att reaktionerna var, kanske inte överväldigande, men klart mer överväldigande än när jag annars fotograferar boksidor.

– Jag vet inte hur vanligt det är längre, men kvinnor brukade ofta…

Det är vanligt.

– Vad intressant att höra det från en ung person! Nå, kvinnor väljer ofta att göra sin man till sin överman, vare sig mannen vill det eller ej. Och det är inte helt och hållet mannens fel, eller hur? Mina föräldrar är båda i nittioårsåldern, och jag ser hur mycket auktoritet och makt min mamma har gett min pappa genom åren – och hur mycket tid hon lägger ner på att underminera den. Hur arg hon är på honom för att han inte kan leva upp till hennes förväntningar. Och ändå ger hon hela tiden tillbaka makten till honom!

Men om det är något kvinnor gör mot sig själva… Varför gör de det?

– Det är det som är patriarkatet, inte sant?

Jag läser upp en mening ur ”Clever girl”, där en annan mamma ”verkade kommunicera hur kvinnor visste något prosaiskt och praktiskt och fundamentalt, något bortom allt prat och alla åsikter män emellan”. Jag tycker att den är fin, men Tessa Hadley viftar bort den som “quite ironic”.

– Det kan vara ganska irriterande när kvinnor liksom sätter sig över mäns abstrakta samtal. När jag var yngre var det väldigt vanligt att kvinnor samlades som i ghetton på fester, för att prata om barn och relationer och förskolor. Jag ville alltid delta i den andra diskussionen, den som männen hade.

Kvinnorna i dina romaner söker sig ofta till studier eller arbete, men män och barn sätter lika ofta käppar i hjulet för deras planer...