”Vad den flickan är ful” ur ”Ferrante om Ferrante”

För mig var Frankrike – långt före Paris – Yonville-l’Abbaye, åtta franska mil från Rouen. Jag minns att jag kröp in i det ortsnamnet en eftermiddag när jag ännu inte fjorton år gammal färdades längs sidorna i ”Madame Bovary”. Genom åren har det följts av tusen andra namn på städer och byar, vissa i närheten av Yonville och andra mycket långt därifrån. Men Frankrike har i stort sett förblivit Yonville, såsom jag upptäckte det en eftermiddag för så många år sedan, då jag ställdes inför metaforskapandets hantverk och samtidigt inför mig själv.

Jag kände säkert igen mig i Berthe Bovary, Emmas och Charles dotter, och det gjorde mig omtumlad. Jag visste att jag höll blicken på en sida och uppfattade orden, men ändå kändes det som om jag närmade mig min mor precis som Berthe försökte närma sig Emma för att ta tag i henne par le bout, les rubans de son tablier (”i änden på förklädesbanden”). Jag hörde klart och tydligt madame Bovarys röst när hon alltmer irriterat sa: Laisse-­moi! Laisse-­moi! Eh! Laisse-­moi donc! (”Låt mig vara! Låt mig vara! Äsch, låt mig vara!”) och det lät som min mor när hon gick upp i sina sysslor och tankar och jag inte ville lämna henne i fred, inte ville att hon skulle lämna mig. Det där förargade ropet från en kvinna som sveps med av sina bouleversements, av att allt är så ”omvälvande inuti henne”, likt ett löv som far mot en gatubrunns svarta hål en regnig dag, gjorde starkt intryck på mig. Slaget kom direkt efteråt, en knuff i sidan. Berthe – jag – alla tomber au pied de la commode, contre la patère de cuivre; elle s’y coupa la joue, le sang sortit (”gick iväg och ramlade mot byrån, nertill, på mässingshandtaget; hon skar sig på kinden, det blödde”).

Jag läste ”Madame Bovary” i Neapel, staden där jag är född. Jag läste originalet med stor möda, på order av en kylig och duktig lärarinna. Mitt modersmål, napolitanskan, har olika inslag av grekiska, latin, arabiska, tyska, spanska, engelska och franska, mycket franska. På napolitanska heter ”låt mig vara” làssame, och ”blod” heter ’o sanghe. Det är inte särskilt förvånande att språket i ”Ma­dame Bovary” ibland framstod som mitt eget språk, det språk som min mor använde när hon verkade vara Emma och sa laisse-­moi. Hon sa också le sparadrap (men uttalade det ’o sparatràp) om det plåster som behövde sättas på såret jag fått – medan jag läste och var Berthe – när jag slog i la patère de cuivre.

Då förstod jag för första gången att för mig fanns geografi, språk, samhälle, politik och ett folks hela historia i böckerna som jag tyckte om och i vilka jag kunde träda in som om jag själv skrev dem. Frankrike låg nära, Yonville befann sig inte långt från Neapel, såret blödde och ’o sparatràp som satt snett över min kind fick huden att strama. Madame Bovary gav mig blixtsnabba knytnävsslag och lämnade blåmärken som inte har gått bort. Ända sedan dess har jag hela tiden misstänkt att min mor åtminstone en gång när hon betraktade mig, och med exakt samma ord som Emma – samma fruktansvärda ord – tänkte det Emma tänker om Berthe: C’est une chose étrange comme cette enfant est laide! (”Det är för underligt vad den flickan är ful!”). Laide – att ses som ful av sin egen mor. Jag har sällan läst eller hört en mer genomtänkt, bättre formulerad och outhärdligare mening. Från Frankrike kastade sig denna mening över mig och träffade mig rakt i bröstet, och den träffar mig fortfarande med större kraft än Emmas knuff som fick – får – den lilla Berthe att falla mot byrån, på mässingshandtaget.

Orden trädde in i och steg ut ur mig: när jag läser en bok tänker jag aldrig på vem som har skrivit den, det är som om det vore jag själv. Som barn kunde jag heller inte namnen på några författare, alla böcker framstod som om de skrivits av sig själva, de började och slutade, uppslukade mig eller inte, fick mig att gråta eller skratta. Fransmannen som hette Gustave Flaubert kom senare, när jag hade fått veta mycket om Frankrike, hade varit där inte bara tack vare böckerna och inte på ett så bra sätt som i böckerna, och när jag kunde mäta det verkliga avståndet mellan Neapel och Rouen, mellan den italienska romanen och den franska. Nu läste jag Flauberts brev och hans övriga böcker. Varje mening var välskriven, vissa var bättre än andra, men ingen – ingen har någonsin drabbat mig med samma förgörande styrka som moderns tanke: C’est une chose étrange comme cette enfant est laide!

I vissa skeden i mitt liv har jag tänkt att den enbart kunde åstadkommas av en man, en som inte hade barn, en kolerisk fransman, en enstöring som satt hemma och muttrade, en kvinnohatare som trodde att han var far och mor bara för att han hade en systerdotter. Under andra perioder har jag ilsket och med avsky tänkt att stora manliga författare låter sina kvinnliga romangestalter säga det som kvinnor tänker, säger och upplever i verkligheten men inte vågar skriva. Numera har jag dock återvänt till övertygelsen från min tonårstid. Jag tror att författare är hängivna och flitiga skrivare som sätter svart på vitt enligt sin egna mer eller mindre strikta ordning, men det verkliga skrivandet, det som räknas, är läsarnas verk. Trots att Flauberts text är skriven på franska har Emmas laisse-­moi napolitansk intonation när det läses i Neapel, mässingshandtaget får ’o sanghe att rinna från Berthes kind och Charles Bovary stramar åt flickans hud när han sätter på ’o spa­ratràp. Det är min mor som tänkte, men på sitt språk: comm’ è brutta chesta bambina, vad den flickan är ful. Och jag tror att hon tänkte det just för att Emma tänker så om Berthe.

Därför har jag genom åren försökt lyfta ut den meningen ur franskan och placera den någonstans i en av mina egna texter, själv skriva den för att känna dess tyngd, föra över den till min mors språk, lägga den i hennes mun, höra hur den låter då och komma underfund med om det är en kvinnlig mening, om en kvinna verkligen kan uttala den, om jag någonsin har tänkt så om mina döttrar och om den med andra ord bör förkastas och strykas eller accepteras och bearbetas, tas från den manliga franska texten och föras över till kvinnans-dotterns-moderns språk. Det är det arbete som verkligen leder till Frankrike och ställer kön, språk, folk, tidsperioder och geografiska platser sida vid sida.

De väsentligaste delarna av den här texten skrevs som ett svar till den svenska förläggare som köpte rättigheterna till ” Dagar av en­samhet ” men efter att ha läst översättningen bestämde sig för att inte ge ut den, med argumentet att huvudpersonen Olga beter sig moraliskt förkastligt mot sina barn. Texten publicerades senare med vissa ändringar av Uitgeverij Wereldbibliotheek i Amsterdam 2004, med rubriken ”Het gewicht van de taal” (”Språkets vikt”). Den har också publicerats i La Repubblica den 28 juni 2005.

Texten är ett utdrag ur ”Ferrante om Ferrante”, utgiven på Norstedts förlag i översättning av Barbro Andersson och Johanna Hedenberg.