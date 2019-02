1177-servern kan ha varit offentlig i flera år

1177 Vårdguiden står nu inför en stor informationssäkerhetskris efter att Computer Sweden kunnat avslöja att en underleverantör, Voice Integrate Nordic AB, lagrat miljoner samtal till tjänsten på en server som vem som helst kan nå från sin webbläsare. Enligt Voice Integrates vd Tommy Ekström ska det som föranlett situation vara att man av misstag ha råkat koppla in en server menad för internt bruk mot hela internet.

– Den blev ansluten till internet. Vi vet inte när det hände, men troligtvis har någon under en uppdatering helt enkelt stoppat in en internetsladd i hårddisken. Då fick den en ip-adress, och då var det fritt fram. Vanliga personer klarade inte av det, men de som kan sådant här kunde göra något slags speciell kommandorörelse och slinka in bakvägen, sa Tommy Ekström till DN under måndagen.

I ett pressmeddelande från Voice integrate som Computer Sweden publicerade på sajten Documentcloud under tisdagen ska den specifika servern ha använts för lagring av samtal sedan 2016. Totalt 55 samtal ska enligt företaget ha laddats ner, alla i februari 2019. Vilka som laddat ner samtalen är ännu okänt.

Trots att Voice integrate menar att man bara kunnat komma åt servern ”bakvägen”, via att känna till den specifika ip-adressen, så har servern gått att nå utifrån med det domännamn som den specifika datorn haft på nätverket, nas.applion.se. En sådan så kallad DNS-post måste i regel läggas till manuellt.



Serverns innehåll 13 september 2016. Foto: Skärmavbild/Shodan



DN:s genomgång visar att en server som går att nå på nas.applion.se funnits tillgänglig på internet sedan åtminstone februari 2016 och eventuellt tidigare, vad som då funnits på den är okänt. Enligt data som först tagits fram av Martin Millnert, vd för företaget Brainmill som arbetar inom kritisk IT-infrastruktur, och som även DN tagit fram ska en mapp med namnet ”medicall”, samma namn som mappen samtalen funnits i, har existerat på servern så tidigt som i september 2016. Det går inte med säkerhet att säga att samtalen funnits på servern redan då. Däremot går det att slå fast att en mapp med samma namn funnits på servern så tidigt.

– Redan 2012 kan man se att de installerade en så kallad PTR-pekare på servern där de valt en ip-adress och gett den ett namn. Sedan har de förmodligen hällt in den här datan senare, säger Martin Millnert till DN.

På Voice Integrates webbsida påstod man tidigare under onsdagen att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ha dubbelkollat att företagets ”nät håller hög säkerhet”, någonting myndigheten senare fick gå ut offentligt och dementera. Den falska lydelsen är nu borttagen från webbsidan.

DN söker Tommy Ekström.