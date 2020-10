13.000 företag ska göra Kina oberoende av USA

De lockas av de gigantiska summor som det styrande kinesiska Kommunistpartiet under ledaren Xi Jinping väntas satsa inom halvledarindustrin de närmaste åren och som inom kort ska presenteras i den 14:e femårsplanen.

Kina har importerat halvledare för cirka 3.000 miljarder kronor om året. En stor del av dem behövs i den kinesiska exportindustrin.

Landet har kraftsamlat på området under hela året, men under den senaste tiden har ansträngningarna ökat ytterligare, sedan USA:s president Donald Trump inte bara infört sanktioner mot telekomjätten Huawei, utan också mot SMIC, Kinas största tillverkare av halvledare.

I september sattes SMIC upp på en lista av USA:s handelsdepartement, som innebär att bolaget behöver specialtillstånd för att arbeta med amerikanska företag.

Beslutet hindrar SMIC från att importera känsligt material och utrustning från amerikanska leverantörer som det kinesiska bolaget behöver för att tillverka halvledare.

Det slår direkt mot Huawei som är SMIC:s största kund.

Över 13.000 kinesiska företag registrerade sig under årets första nio månader som halvledarföretag, enligt statistik från det kinesiska företagsinformationsbolaget Qichacha, som nyligen publicerades i Financial Times. Det är dubbelt så många företag per månad, jämfört med dem som sökte sig till branschen i fjol. Många av dem saknar tidigare erfarenhet.

En av Huaweis butiker i Peking. Foto: Greg Baker/AFP

I Peking ses USA:s bojkott av Huawei, SMIC och andra kinesiska teknikföretag som ett försök att hindra kinesiska bolag från att bli världsledande i framtiden.

Den kinesiska mobiliseringen ska ytterst ses som ett försök att göra landet oberoende av amerikanska och andra utländska leverantörer.

I statskontrollerade kinesiska tidningar kallas satsningen ibland för ”Stora halvledarsprånget” med en syftning till Stora språnget, kampanjen som iscensattes av den dåvarande kinesiske ledaren Mao Zedong 1958-62 i förvissningen att det skulle skapa ett stort språng framåt för Kina.

Statliga kollektivtjordbruk, så kallade folkkommuner, infördes då för att höja livsmedelsproduktionen. Invånare uppmanades att bygga hemmagjorda masugnar för att smälta metallskrot. Målet var att Kina i framtiden skulle producera mer stål än Storbritannien.

I stället slutade Stora språnget i ekonomiskt kaos, hungersnöd och utbredd svält, som ofta beräknas ha kostat tiotals miljoner invånare livet.

