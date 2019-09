137 Ving-kunder fortfarande fast utomlands

Resebolaget Vings moderbolag Thomas Cook gick natten till måndag i konkurs. Det drabbade tusentals kunder, både dem som skulle resa hem och dem som skulle resa iväg.

Ungefär 1.500 svenskar blev fast utomlands under måndagen. Sent på kvällen kom beskedet att flygplanen skulle gå som vanligt under tisdagen. Ving har försökt boka om sina kunder under dagen, så att de slipper bli kvar utomlands.

– Nu är det 137 kvar av de 1.500 som var drabbade från början, säger Charlotte Hallencreutz på Vings kommunikationsavdelning och tillägger att övriga kommer att få komma hem under onsdagen.

De kunder som skulle resa i väg på sin semester i måndags, har inte fått möjlighet att resa en dag senare. De kommer att få pengarna tillbaka.

Flera kunder har krävts på extra betalning av hotellen som de tvingats vara kvar på på grund av inställda flyg.

Charlotte Hallencreutz beklagar detta och säger att Ving under dagen varit i kontakt med de aktuella hotellen och att problemet nu ska vara löst.

– Vi måste ju leverera den resan som vi har sålt. Och blir det långvariga förseningar så står vi för mat och logi, säger hon och tillägger att kunder inte behöver ligga ute med pengar, betalningen hanteras av Ving.

