2020 dyrt år för fotbollstittare

Medieföretaget Nent, som äger Viasat och Viaplay, har köpt nya rättigheter till den engelska fotbollsligan Premier League. Köpet ger bolaget ensamrätt att visa ligans matcher i Sverige, Finland, Danmark och Norge fram till 2028 och börjar gälla 2022.

Den stora affären ska, enligt vd Anders Jensen, inte påverka priset mot slutkonsumenterna.

– Det är två och ett halvt år kvar till de här nya rättigheterna och de nya kostnaderna kickar in, så i närtid sker det ingenting, säger han.

I Sverige har bolaget haft de här rättigheterna de senaste tio åren, så för svenska fotbollsfantaster innebär affären inte någon förändring.

Däremot har streamingtjänsten Cmore – som tidigare visat italienska Serie A, spanska La Liga och allsvenskan – i år tvingats släppa ifrån sig rättigheterna kring den svenska högstaligan till Dplay-ägaren Discovery Networks.

Det innebär att den som vill följa de allra populäraste ligorna under 2020 kan behöva betala omkring 1.000 kronor i månaden för tre olika abonnemang. Ett hos Dplay, ett hos Cmore och ett hos Viaplay.

Så mycket kostar fotbollen 2020 Dplay: allsvenskan, Europa League och svenska cupen – 3.588 kronor för årsabonnemang eller 349 kronor per månad. Cmore: La Liga, Serie A, fotbolls-EM 2020* och amerikanska MLS – 199 kronor per månad. Viaplay: Premier League, Champions League och Bundesliga – 399 kronor per månad. *Om fotbolls-EM kommer att ingå i Cmores rena fotbollspaket (199 kronor) eller om det ingår i det stora sportpaketet (349 kronor) är inte bestämt än. Visa mer

– Det är klart att är man väldigt fotbollsintresserad och vill se allt så blir det en dyr peng att betala. Jag kan ställa mig frågande till om det är den bästa vägen framåt eller om man måste hitta olika typer av paketeringssamarbeten över konkurrensgränserna för att skapa tillgänglighet, säger Jensen.

Han nämner Danmark som ett exempel där man samarbetar med tv-leverantören You See. Nent har hundraprocentiga rättigheter och visar alla matcher online på danska Viaplay, men på traditionell tv får You See visa hälften av matcherna och Viasat visar den andra hälften.

– Det är ett sätt att sprida kostnaderna och på så sätt undvika allt för galen prisinflation. Det måste vara en del av framtiden annars tror jag konsumenternas dom kommer att vara hård, säger Anders Jensen.