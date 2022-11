300 miljarder försvann när kryptovärldens flaggskepp sjönk

”Nästa Warren Buffet?”

Förstasidesrubriken på affärstidningen Fortunes augustinummer 2022 vad sedvanligt storvulen. Mannen på omslagsbilden var Sam Bankman-Fried, en 30-åring som oftast ses klädd i shorts och bylsig t-shirt. Ung, nördig. Gillar datorspel. Och mångmiljardär, med en egen förmögenhet på runt 166 miljarder kronor, grundare av en av världens största handelsplatser för kryptovalutor som bitcoin.

”Han kan komma att bygga ett imperium”, skrev Fortune. Men det är bara slutklämmen som i efterhand känns rimlig: ”or he can crash and burn” (eller så kan han krascha).

Bara några månader senare har hans företag gått i konkurs, han själv har förlorat i princip hela sin förmögenhet och han anklagas för att ha missbrukat kundernas pengar.

Men ända fram till slutet hade Sam Bankman-Fried, eller SBF som han ofta kallas, en svårslagen förmåga att imponera på människor runt sig. Inte minst investerare. Historien om SBF är också historien om den största kraschen inom företag som handlar med kryptovalutor. Hittills, ska man kanske tillägga.

Sam Bankman-Fried vittnar i senaten i februari 2022. Ett drygt halvår senare går hans företag FTX i konkurs. Foto: Saul Loeb/AFP

Sommaren 2021 letade riskkapitalisterna på Sequoia Capital i Silicon Valley efter en kryptobörs att investera i. De var kräsna. Sequoia är inte vilka investerare som helst, bolaget har funnits i femtio år och är det närmaste en kunglighet man kommer inom tech- och riskkapitalvärlden. Från Apple och Atari på 1970-talet till Google, Instagram och Klarna – listan över techbolag som har växt fram med pengar från Sequoia i ryggen är enorm.

Med en sådan bakgrund kunde de inte gå in i vilket skumraskbolag som helst, och kryptovärlden lider inte direkt brist på skumrask. Men Sam Bankman-Frieds bolag, kryptobörsen FTX, såg ut att vara perfekt. Inga tveksamheter enligt lagen, inga vilda experiment. Dessutom, noterade de på Sequoia, var båda hans föräldrar advokater. Inget kunde väl gå fel.

De bokade ett videokonferensmöte via Zoom. Medan de pratade, och SBF beskrev sin vision om en app där man kan göra allt från att skicka pengar utomlands, köpa bitcoin och betala för en banan, exploderade Sequoias interna chat. ”JAG ÄLSKAR DENNA GRUNDARE”, skrev någon. ”10 av 10 för mig”, utropade någon annan. De klickade perfekt, Sequoia hade hittat sitt investeringsobjekt och FTX sin stabila partner. Uppbackning av Sequoia Capital ger trovärdighet.

Fakta. Kryptovalutor ● Kryptovalutor är digitala tillgångar som ibland beskrivs som pengar. Den mest kända valutan är bitcoin. ● Kryptovalutor kan lagras på den egna datorn eller mobilen, men många använder olika tjänster och kryptobörser för att köpa, sälja och lagra dem. FTX var en sådan börs. Visa mer

Att Sam Bankman-Fried hade spelat datorspelet League of Legends under mötet, vilket de fick veta kort därefter, imponerade bara ännu mer.

– Det var ett av de där mötena som fick håret att blåsas bakåt, sade en av Sequoias representanter efteråt.

Var det exakt så här det gick till när i dag ökända FTX bjöds in i finrummet? Svårt att veta. Men det är i alla fall så det beskrevs av Sequoia själva, i ett översvallande porträtt av Sam Bankman-Fried och hans satsning som riskkapitalbolaget publicerade på sin sajt. Där lyftes han fram som en hjälte och FTX som finansvärldens framtid.

Klart är att han fick pengarna. Inte bara från Sequoia, utan från en lång rad av de mest prestigefyllda riskkapitalbolagen. Hundratals miljoner dollar pumpades in, vilket till slut ledde till att FTX var värderat till mer än 300 miljarder kronor. Över 100 miljarder kronor mer än Ericsson, för att ta ett exempel.

Företaget FTX logotyp. När handelsplatsen var som störst var den tre gånger högre värderad än Ericsson. Foto: Stefani Reynolds/AFP

Med sin slafsiga klädstil och stora burriga kalufs såg inte Sam Bankman-Fried ut som den traditionella bilden av en finanskille. Man skulle kunna tro att det låg honom i fatet, men det bidrog snarare till att bygga myten. På samma sätt som att ett it-snille under den första boomen på 1990-talet förväntades åka skateboard till jobbet och klä sig i huvtröja så förväntades kryptovalutornas stjärnor se ut som allt annat än bankirer.

Bankerna var ju fienden, de skulle nedkämpas och en ny värld skulle byggas med ny teknik och nya finansiella instrument. SBF cementerade den bilden med bylsiga t-shirts och publicerade bilder på Twitter på en sittsäck bredvid sitt skrivbord där han påstås sova. (Vad bilden inte visade var lyxhuset, värt runt hundratals miljoner, som han rapporteras ha ägt.)

https://twitter.com/SBF_FTX/status/1569685937411751937

Även om bitcoin och kryptovalutor har fått stor uppmärksamhet i Sverige är det svårt att jämföra med hur massivt det har marknadsförts i USA. Där finns en sportarena döpt till crypto.com arena och en till just FTX Arena. FTX fick en rad superkändisar att fronta reklamfilmer. Tom Brady, en av den amerikanska fotbollens största namn, NBA-stjärnan Steph Curry och Larry David, skaparen av tv-serierna ”Seinfeld” och ”Curb your enthusiasm”, har alla gjort reklam för FTX.

I våras flög FTX in Tony Blair och Bill Clinton för att tala på en kryptokonferens på Bahamas, där FTX är baserat.

Sam Bankman-Fried hade stjärnorna, de seriösa finansiärerna. Folk såg reklamen för FTX på de största kanalerna och budskapet gick hem: Det gäller att hoppa på nu.

FTX tros ha haft omkring 1,2 miljoner kunder. Miljarder dollar strömmade genom systemet. Sedan gick allt väldigt snabbt.

Den 2 november rapporterade Coindesk, en nyhetssajt om kryptovalutor, att ett annat av Sam Bankman-Frieds bolag hade byggt sitt kapital delvis på en kryptotillgång som FTX hade skapat. Krångligt? Okej, med enklare ord: 30-åringen i shorts som bodde på Bahamas hade hittat på egna pengar och använde dem som grund för ett mångmiljardföretag.

På några dagar försvann i princip Sam Bankman-Frieds förmögenhet på 160 miljarder kronor. Foto: Saul Loeb/AFP

Strax därefter skrev Wall Street Journal att FTX inte alls hade kundernas pengar i tryggt förvar, utan använde dem för riskabla investeringar. Oron började spridas. Konkurrenten Binance, en annan kryptobörs, sålde sitt innehav krypto kopplad till FTX. Nu fick kunderna panik – mängder av dem försökte ta ut sina pengar på en gång, vilket skapade en bankrusning. FTX stoppade uttag och Sam Bankman-Fried försökte desperat få in pengar för att klara krisen, där ett alternativ var att Binance helt enkelt skulle köpa FTX.

Binance fick titta på de interna siffrorna. Och backade direkt. Orsaken var hur kundernas pengar hade hanteras fel, meddelande Binance.

En dag senare försattes FTX i konkurs. På några dagar hade bolaget gått från att vara värderat till drygt 300 miljarder kronor blivit värt noll. Sam Bankman-Frieds förmögenhet på över 160 miljarder kronor var i princip utraderad.

Hur mycket av kundernas pengar som är borta finns det olika bud om, men av allt att döma rör det sig om tiotals miljarder kronor.

Sequoia Capital skrev ner sin investering till noll. I tysthet raderades det positiva porträttet av Sam Bankman-Fried från sajten.