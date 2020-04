39 miljarder kronor i omställningsstöd till företag

Stödet, som ska hjälpa företag som drabbats av coronakrisen, bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mer specifikt rör det sig om ett direktstöd som kan gå till företag med en omsättning på över 250.000 kronor per år och som har haft ett omsättningstapp på 30 procent.

– Vi har de senaste veckorna tagit del av företagare som ser sina livsverk gå i kras. Vi ser hur människor känner otrygghet om de kommer ha kvar sitt jobb på företag med stora omsättningstapp, säger Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson.

Finansminister Magdalena Andersson höll pressträff tillsammans med finansmarknadsminister Per Bolund (MP), Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström och Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson. Foto: Roger Turesson

Omsättningstappet beräknas utifrån siffrorna för mars och april 2020 jämfört med samma månader 2019. Företag som har hemvist i skatteparadis kan inte ta del av stödet.

Subventionsgraden är beroende på omsättningstappet, och maxbeloppet föreslås uppgå till 150 miljoner kronor per företag.

– Det är ett mycket kraftfullt stöd och det hittills största som vi har presenterat för att rädda jobb, säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström under en pressträff.

”Vi behöver inte skilja ut olika branscher utan det handlar helt enkelt om hur drabbat företaget är”, säger finansminister Magdalena Andersson. Foto: Roger Turesson

Finansdepartements beräkningar visar att 180.000 företag kan komma att ha rätt till det nya stödet, som väntas kosta 39 miljarder kronor. Stödet kommer kunna ges även till ideella organisationer och föreningar.

Utbetalningarna kommer att ske via Skatteverket som har rätt att kräva tillbaka pengarna om företag tagit del av stödet på felaktiga grunder.

– Den som lämnar osanna uppgifter kan dömas för osann försäkran till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man dömas till två års fängelse, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är positiv till beskedet.

– Det är bra att det kom, vi har krävt det här under en månads tid och det har funnits majoritet för det i riksdagen, säger han till TT.

Svenskt Näringsliv ser positivt på regeringens åtgärder, men anser att stöden kan komma att behövas under en längre tidsperiod.

– Svenskt Näringsliv har länge varnat för risken för en massiv utslagning av jobb och företag om regeringen inte går in med kraftfullare åtgärder än vad som hittills presenterats. Det är därför väldigt bra att regeringen nu sjösätter den krisåtgärd som vi föreslagit. Troligen behöver räddningsersättning göras tillgänglig under en längre tidsperiod. Det viktigaste nu är att detta kommer på plats snarast, och att det inte blir för krångligt. För många företags fortsatta överlevnad handlar det om dagar nu, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, in en kommentar till DN.

Regeringens förhoppning är att det nya stödet, som kommer att lämnas i en extra ändringsbudget, ska träda i kraft den 1 juli 2020. Stödet kan eventuellt komma att behöva godkännas av EU-kommissionen.