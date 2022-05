700 kan få lämna Klarna – tuffare tider väntar techsektorn

Uppdaterad 2022-05-23 kl 17.37: Artikeln har tillförts en rättelse.

Sommaren har kommit till ända och hösten knackar på dörren i den tyska huvudstaden Berlin. Ett specialchartrat tåg anländer från Stockholm med ”klarnauter” under ledning av Klarnas grundare Sebastian Siemiatkowski som dagen till ära klätt ut sig till konduktör.

Det är ”Smoooth week” och den svenska betaljätten tänker inte hålla tillbaka när 1 700 anställda från olika delar av världen samlas för konferens.

Dagarna kretsar kring ett stort evenemang där de delar erfarenheter och inspireras – och aktiviteterna fortsätter inte sällan in på natten.

En av kvällarna bussas personalen ut till en gigantisk byggnad.

Nu väntar en stor fest där alla är utklädda, vilket är vanligt på Klaras personalfester, och ledningen har fått specialsydda outfits som påminner om superhjältar.

Trerättersmiddagen varvas med artistuppträdanden och avslutas med dans på flera våningsplan i den stora lokalen.

Sebastian Siemiatkowski, grundare av Klarna. Foto: Anette Nantell

Den påkostade konferensen har fått namn i enlighet med Klarnas marknadsföring om att allt ska vara ”smoooth”, smidigt.

I dag, tre år efter Berlinresan, har Klarna runt 7 000 anställda och intäkterna landade på 13,7 miljarder kronor under 2021. Bolaget har tagit in mångmiljarder i riskkapital och värderades till 45,6 miljarder dollar, närmare 400 miljarder kronor, under förra året.

Samtidigt bränner Klarna, likhet med många andra snabbväxande bolag, stora mängder kapital i jakten på tillväxt. Minus 7,1 miljarder kronor står det att läsa på resultatraden för 2021.

Och nu väntar betydligt tuffare tider.

Under måndagen kallade Klarna till stormöte.

Vd:n Sebastian Siemiatkowski uppger att omvärldsläget lett till att ledningen måste fatta tuffa beslut – några av de svåraste hittills.

Personal kommer att få lämna bolaget.

”Det gör mig ledsen att som resultat av detta kan runt 10 procent av våra kollegor och vänner över alla delar av företaget påverkas”, uppgav Sebastian Siemiatkowski.

Det kan röra sig om upp till 700 medarbetare.

De som påverkas kommer att kallas till möten inom de kommande dagarna och alla uppmanas arbeta hemma under veckan av respekt till dem som får beskedet.

Klarna är inte ensamma. Det osäkra omvärldsläget, med stigande räntor och ökad inflation, ger kännbara effekter i såväl tekniksektorn som ekonomin i stort.

Under förra veckan rapporterade Wall Street Journal att Klarna kan vara på väg att ta in 1 miljard dollar till en värdering som minskat med 20–30 procent.

”Spekulationer”, svarade Klarna.

Säkert är att förutsättningarna förändrats för många bolag.

Under förra veckan avslöjade Breakit att såväl nätläkaren Kry som e-handlaren Nakd drar i handbromsen med nedskärningar som följd. Runt 100 personer varslas från Kry som uppger att världsläget lett till att bolaget behöver nå lönsamhet snabbare. I USA har flera stora techbolag varslat eller pausat nyanställningar.

Under de senast åren har kapitalet flödat in i nya heta techbolag. Mångmiljarder har pumpats in i elsparkcyklar, färgglada cykelbud som levererar mat och nätläkare som bryter mark inom det offentliga vårdsystemet.

Bolagen växer snabbt, men tar också ofta stora förluster, vilket är ett recept som är mindre attraktivt för investerare i det osäkra omvärldsläget.

– Festen är över. Den kommer i alla fall inte vara lika vild på länge. Jag tror det dröjer flera år innan vi ser samma värderingsnivåer, om någonsin igen, säger Staffan Mörndal som är partner på riskkapitalbolaget Verdane.

Han spår konsolidering och utslagningar inom flera branscher, speciellt inom de områden där tillgången på kapital varit hög och bolagen ännu inte bevisat sina affärsmodeller.

– Jag kan tänka mig att det blir så inom nätläkare, 10-minuters leveranser och elparkcykelbolagen.

Bolag som växer med en lönsam affärsmodell i botten, och gärna redan tjänar pengar, blir attraktivare för investerare, enligt Staffan Mörndal.

De som inte bevisat sig lönsamma kan få svårare att ta in pengar, och utsikterna är osäkra på många marknader där tillväxten riskerar att bromsa in. Då hamnar fokuset av naturliga skäl på att skära i kostnader och minska riskerna.

– Många anställda får gå eftersom det ofta är den högsta kostnadsposten. 10–20 procent i minskad kostnadskostym kanske inte låter så mycket men det berör ofta många människor. Vi ser redan effekter av detta, säger Staffan Mörndal.

Konsumenter kommer också märka skillnader.

– Priserna kommer bli högre. Om man inte redan märkt det så kommer man märka det väldigt snart på alla möjliga produkter.

Staffan Mörndal är partner på riskkapitalboalget Verdane som investerar i techbolag. Foto: Verdane.

Börsen skakar och teknikaktierna är inget undantag.

Mattias Sundling, aktiestrateg på Handelsbanken, konstaterar att det sker en kraftig omvärdering av flera techbolag på börsen, vilket yttrat sig i sjunkande kurser.

– Det beror delvis på att deras verksamhet går sämre, som Netflix och Amazon, men till övervägande del handlar det om en större riskpremie, säger Mattias Sundling.

Under de senaste åren har tekniksektorn vuxit snabbt och när pandemin slog till fick utvecklingen ytterligare skjuts och digitaliseringen ökade i raketfart.

– Det ledde till att folks förhoppningar på bolagen ökade. Samtidigt blev den ekonomiska politiken extremt expansiv, man sänkte räntan och kastade pengar ut i samhället. Idén var att skydda oss från en kraftig konjunkturnedgång, men det blev som att kasta bensin på en redan överhettad börs, säger Mattias Sundling.

Mattias Sundling bjuder samtidigt på lite optimism inför framtiden.

– Det är inte nattsvart. Vid någon punkt kommer bolagen vara köpvärda igen. I många fall har det inte hänt så mycket med den underliggande verksamheten.

Tiden får utvisa hur börserna utvecklar sig.

– Volatiliteten vi ser nu grundar sig i att marknaden försöker få ett grepp om hur stor risken är och hur illa konjunkturscenariot blir.

Rättelse: I en tidigare version av texten angavs en felaktig siffra för hur många anställda som kan beröras.

