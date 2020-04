8.000 erbjuds jobb inom lantbruket

För de gröna näringarna i Sverige närmar sig en tid där man behöver många säsongsanställda. Lantbrukarnas riksförbund har på näringsdepartementets begäran räknat ut att det handlar om 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och 3 000 inom skogsplantering.

Samtidigt har rörligheten inom EU minskat till följd av corona smittan vilket innebär minskad tillgång på arbetskraft.

– Många brukar annars komma från Ukraina, Polen, Baltikum och Ungern för att jobba inom lantbruket. Nu kan de inte ta sig till Sverige. Vi är därför i akut behov av arbetskraft, säger Anna Karin Hatt.

Grönsaksodlingar och vårbruk ska igång liksom förberedelser för plantering av skog. För att hålla uppe nivåerna inom livsmedelsproduktionen behöver lantbruket nu hitta människor som är redo att göra en insats.

– Vi måste fortsätta producera livsmedel även i den här krissituationen. Vi gör stora ansträngningar för att snabba upp processen med arbetsförmedlingen och för att skala upp projektet ”mer mat mer jobb” som vi redan sedan tidigare har med dem , förklarar hon.

Men än så länge har man inte sett ett ökat antal jobbansökningar trots alla svenskar som förlorat sitt jobb i sviterna av coronakrisen.

– Det är fortfarande en ny situation. Men ska vi kunna lösa situationen så vill det till att de som går utan jobb söker snabbt till lantbruket, så att de hinner få den handledning som krävs för att komma igång med produktionen snabbt, säger Anna Karin Hatt.

Inom vissa yrken, likt arbetet på mjölkgårdar, behöver man tidigare yrkeskunskap för att få jobb. Men i flera delar av den gröna näringen finns det jobb som man kan klara med hjälp av en kort utbildning.

– Det finns säkert många som kan komma och göra en insats.

Foto: Tomas Ohlsson

Glenn Eriksson driver Hoffrekullens handelsträdgård och berättar att det redan saknas flera trädgårdsarbetare. På gården odlar man främst tomater, och säsongen är redan igång sedan februari.

Flera utbytesstudenter från Ukraina skulle ha arbetat på gården under hela säsongen, men på grund av det nya coronaviruset är det omöjligt för dem att resa till Sverige.

– Jag skulle haft hit två ukrainare och en från polen under förra veckan. Även om de skulle kunna komma senare under säsongen så är det redan för sent. Vi har inte tid att lära upp dem när vi är igång med arbetet, säger han.

Han förklarar att någon utbildning inte behövs för att få arbeta i Hoffrekullens handelsträdgård och att det är fritt fram för vem som helst att söka.

– Jag har inga större krav, men många svenskar vill inte arbeta inom trädgårdsnäringen på grund av lönerna. Man vet inte vilken fot man ska stå på snart, säger han.