A-kassor spår värre höst än vid finanskrisen

A-kassor

Det finns 25 arbetslöshetskassor i Sverige. De är fristående från staten, men finansieras med både statliga pengar och egenavgifter från medlemmarna.

Det går att vara medlem i en a-kassa utan att vara med i det fackförbund som företräder anställda i samma bransch.

Det finns en kassa som personer kan gå med i oavsett bransch och yrke, det är Alfa-kassan.

För att kunna få ersättning måste man ha varit medlem i en a-kassa en viss tid och ha arbetat stadigt under en längre period. Reglerna och ersättningsnivåerna har tillfälligt, under coronakrisen, blivit mer generösa för att fler ska kunna kvala in för ersättning.