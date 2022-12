ABB betalar miljardböter för korruption i Sydafrika

Nyheten toppade morgonsändningarna på radio då uppgörelsen anses vara ett stort steg framåt i arbetet mot korruption under den tidigare presidenten Jacob Zumas ledarskap. Zuma sålde ut beslutsfattandet på högsta nivå till den mäktiga näringslivsfamiljen Gupta och andra aktörer. Härvan går i Sydafrika under namnet ”State Capture” och en statlig kommission har under flera år utrett vad som hände i och kring presidentpalatset samt i en rad statliga bolag.

Det är här verkstadsjätten ABB kommer in i bilden. Bolaget var leverantör av teknik till bygget av Kusile, som när det står klart kommer att bli ett av världens största kolkraftverk. Hela byggprocessen har kantats av förseningar och korruptionsanklagelser och kostnaden har kraftigt överstigit budget. ABB:s order var värd 2 miljarder rand, enligt sydafrikanska Engineering News.

Under åren som gått har elförsörjningen i landet försvagats kraftigt och rullande strömavbrott, som avlastar nätet, är i dag en del av vardagen för 60 miljoner sydafrikaner. Just rötan i och kring Eskom har blivit den yttersta symbolen över regeringspartiet ANC:s moraliska förfall och korruptionen i den offentliga sektorn.

ABB har nu nått en överenskommelse med Sydafrikas åklagarmyndighet som innebär att bolaget inom 60 dagar ska betala motsvarande 1,4 miljarder kronor i böter, utöver de drygt 900 miljoner man betalade tillbaka 2020.

– Den här uppgörelsen innebär ett modigt och innovativt steg mot ansvarsutkrävande och rättsskipning, säger åklagarmyndigheten i ett uttalande.

ABB:s presschef Caroline Karlsson. Foto: ABB

Enligt myndigheten har ABB samarbetat väl under hela processen och bolaget har åtagit sig att även framöver bistå med hjälp i det fortsatta utredningsarbetet.

– ABB har erkänt skuld och har tagit ansvar för det påstådda kriminella beteendet hos deras anställda när det gäller kontrakt med Eskom, skriver myndigheten.

ABB:s presschef Caroline Karlsson hänvisar till ett uttalande som bolaget släppt på torsdagen. I detta konstaterar bolaget att det är en slutlig uppgörelse. Dock kan individer framöver komma att åtalas.

”Uppgörelsen är inkluderad i den uppskattade totalkostnaden på 325 miljoner dollar som redan räknats in i ABB:s resultat för det tredje kvartalet 2022. ABB hoppas nå en slutlig lösning på återstående delar snart”, heter det i kommentaren från ABB.