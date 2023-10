Academedia: Stockholms stad bryter mot lagen

Logga in

DN har tidigare rapporterat om Academedias krav på Sundbyberg om retroaktiv kompensation för gymnasiet. Men det är inte den enda processen som koncernen driver mot kommuner i regionen. Academedia ligger också i tvist med Stockholms stad, som de anser bryter mot skollagen. Bolaget har överklagat stadens verksamhetsplan, som reglerar hur mycket pengar friskolorna får i ersättning, till förvaltningsrätten. Dom väntas inom några veckor.

Båda fallen hänger ihop. Kommunerna i Stockholms län beslutar sedan 2015 gemensamt hur mycket elever i de nationella programmen på gymnasieskolarna får kosta. Eftersom Stockholmselever ofta går på gymnasier i andra kommuner än sin hemkommun ska lika villkor gälla alla, för att undgå problemet med att olika kommuner har olika skolpeng.

Storstockholms prislista gäller både för kommunala gymnasieskolor och friskolor. Men friskolekoncernen Academedia hävdar att Stockholms stad inte följer överenskommelsen och betalar ut mer pengar till de egna gymnasieskolorna än till de övriga. Det skulle i så fall strida mot skollagen eftersom alla elever, oavsett vilken skola de går i, ska få samma skolpeng

Enligt verksamhetsplanen för 2023 höjde Stockholms stad ersättningen till sina kommunala gymnasieskolor med 4,1 procent i år, medan ersättningen till friskolor endast räknades upp med 1,8 procent i den regionala prislistan.

– Stockholm stad har valt att bestämma ersättningen till friskolorna utan att ta hänsyn till sin egen budget. Det strider mot skollagen, säger Gustav Blomberg, ekonom på Academedia med särskilt ansvar för att se till att kommuner följer principen om lika villkor.

Stockholms stad håller inte med. De anser att de följer regelverket och att Academedia har gjort en felaktig tolkning av hur ersättningarna beräknats i verksamhetsplanen.

– Vi anser att vi följer lika villkor och har redovisat hur resursfördelningssystemet hänger ihop med Storstockholms prislista. Det viktigaste är att vi på totalen inte lägger mer pengar på våra egna skolor än vad vi gör till de fristående, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Även om Academedia nu har riktat in sig mot Stockholms stad och Sundbyberg är roten till problemet hur ersättningarna sätts i den regionala prislistan, menar Gustav Blomberg. Uppräkningen av programpengen har under flera år konsekvent varit lägre än kostnadsökningarna för exempelvis lärarlöner, lokaler och skolmat. Storstockholm betalar också mindre per elev än övriga landet.

– Problemet är att man år efter år underkompenserar gymnasieskolorna. Det drabbar små kommuner som Sundbyberg som har svårt att klara sig på de låga uppräkningarna. Det är klart att de då gör underskott, vilket leder till krav på kompensation. Det är omöjligt om man inte heter Stockholms stad och kan centralisera väldigt mycket kostnader, säger Gustav Blomberg.

Fakta. Stockholm betalar mindre per gymnasieelev Riksprislistan / Storstockholms prislista för gymnasiet. Kronor per elev och år inklusive måltider. Urval av program. Barn- och fritidsprogrammet: 112 400 kr / 88 412 kr Bygg- och anläggningsprogrammet: 143 200 kr / 119 817 kr Ekonomiprogrammet: 93 300 kr / 81 692 kr Naturvetenskapsprogrammet: 102 100 kr / 90 333 kr Samhällsvetenskapsprogrammet: 94 700 kr / 81 513 kr Teknikprogrammet: 109 300 kr / 94 645 kr Källa: Skolverket/Storstockholm Visa mer Visa mindre

Politikerna i gymnasieregionens styrgrupp har också varnat för konsekvenserna om ersättningarna inte höjs tillräckligt för att täcka kostnaderna. ”Om programpriserna inte räcker för att få ekonomin att gå ihop så kan gymnasieregionens framtid ifrågasättas”, står det i en tjänsteskrivelse som skickades till Storstockholms styrelse i september.

Stockholms stads skolborgarråd Emilia Bjuggren (S) är kritisk till att friskolekoncerner ”letar efter kryphål för att mjölka ut ännu mer pengar”.

– Den juridiska frågan är en sak, men jag blir förbannad på att de kan lägga de här resurserna på att försöka få ut ännu mer pengar från kommunerna, säger hon.

Vad gäller gymnasieprislistan håller Emilia Bjuggren med om att årets uppräkning med 1,8 procent är för låg i förhållande till kostnadsökningarna i skolorna. Nästa år höjs programpengen med 3,4 procent, vilket dock fortfarande är lägre än den beräknade kostnadsökningen på knappt 4,5 procent.

– Förhoppningsvis ger det lite bättre förutsättningar än årets prislista. Men det är klart att det blir tufft i de kommunala skolor som står med hela ansvaret att ta emot elever som inte kommer in någon annanstans, säger hon.

Gustav Blomberg menar att han som tjänsteman inte tar ställning i debatten om friskolornas ersättningar.

– Ytterst är det en politisk fråga hur man vill ändra systemet. Men det är uppenbart att friskolor inte heller är nöjda med bidragssystemet så som det ser ut nu. Det finns en bred konsensus kring att det här inte är ett rimligt sätt att bedriva resursfördelning på, säger han.