Mellan 2015 och 2017 ökade andelen som inom tre månader efter avslutad subventionerad anställning – till exempel nystartsjobb – lyckats hitta ett osubventionerat jobb.

Från 26 procent 2015 till 29 procent av alla dem som 2017 haft ett jobb där Arbetsförmedlingen betalade delar av lönen. Det innebär att 20.000 personer i fjol lyckades ta sig vidare från lönestöd till en osubventionerad anställning.

Allra bäst gick det, inte oväntat, för dem som haft ett så kallat nystartsjobb. Nystartsjobben riktar sig mindre till funktionshindrade, väldigt långtidsarbetslösa eller till helt nyanlända. I stället är de avsedda för flyktingar som kommit steget längre i sin etableringsprocess och till personer som exempelvis haft sjukpenning eller varit arbetssökande i minst ett år men ändå står närmare arbetsmarknaden.

Av alla som under 2017 lämnat en period av just nystartsjobb bakom sig hade 37 procent efter 90 dagar hittat någon form av reguljär anställning. Vilket kan jämföras med enbart 7 procent för deltagare med andra former av lönestödsjobb.

I sammanhanget är det förstås relevant att nämna att arbetsmarknaden över lag de senaste åren vuxit sig allt starkare.

Är det ökade utflödet till den reguljära arbetsmarknaden helt och hållet en effekt av den starkare arbetsmarknaden? Och borde det inte i så fall ha kunnat vara ännu större?

– Den ökade efterfrågan på arbetskraft inom många branscher är naturligtvis en förklaring, men vi har inte analyserat hur stor del som beror på den goda arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén tror på en kedja av lönestödsjobb för att slussa de arbetssökande till reguljära anställningar. Foto: Arbetsförmedlingen

– Däremot kan vi se att nystartsjobb ofta följer på någon annan typ av subventionerat arbete, vilket i sin tur ofta har föregåtts av andra stödinsatser. Det krävs alltså ofta en hel kedja av insatser för att långtidsarbetslösa och nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Och i den kedjan är subventionerade anställningar en viktig del.

Inrikes födda med lönestödsjobb har betydligt lättare att inom tre månader ta sig vidare till den reguljära arbetsmarknaden. 37 procent, mot 23 procent av de utrikes födda deltagarna. Likaså går det också här bättre för gruppen med gymnasium eller eftergymnasial utbildning än för de kortutbildade.

Vet Arbetsförmedlingen vilka branscher som varit bäst på att slussa sina anställda vidare till reguljära anställningar? Och har de som gått vidare gjort det inom just den bransch där de först haft sitt lönestödsjobb? Och vilka grupper och yrken har lyckats bäst?

– Det där är mer fördjupade analyser som vore intressanta att göra, men just i den här rapporten har vi bara tittat på det aggregerade resultatet, svarar analyschef Annika Sundén.