Åhrman och Eklund: Högre inflation och räntor det nya normala

Klas Eklund och Shoka Åhrman slog sig ihop och skrev en ekonomisk självhjälpsbok med samhällsperspektiv tillsammans.

– Många har bra koll på kilopriserna på grönsaker i butiken, men inte på kopplingen till de stora ekonomiska frågorna. Det vi ville göra var att bryta ner makroperspektivet ända ner till plånboksnivå, säger Shoka Åhrman.

Klas Eklund, 70 år, är författare till storsäljaren ”Vår ekonomi”. Under en lång period var han chefsekonom på SEB och dessförinnan arbetade han för flera S-regeringar. Shoka Åhrman, 42, är sparekonom på SPP och flitigt tillfrågad i medierna inte minst i frågor om placeringar och privatekonomi.

Klas Eklund uppmanar Riksbanken att inte för enögt fokusera på inflationsmålet framöver. Foto: Jonas Lindkvist

– Vi visste när vi började skriva att vi var olika personer, med olika bakgrund och erfarenheter, från olika generationer. Men det vi inte visste var att våra olikheter har gjort att vi har fattat så olika beslut i vår egen privatekonomi, säger Klas Eklund.

Det gör dem också försiktiga med att ge kategoriska råd. Hur man ska hantera ekonomisk oro och en tunnare plånbok beror så mycket på personliga förutsättningar och böjelser.

– Men det är extra viktigt att tänka på sina utgifter nu. Människor tappar köpkraft, förmögenheter och har ökade räntor. Då behöver man gå igenom allt extra noga, och man underskattar alltid hur många små utgifter blir stora summor, säger Klas Eklund.

– Folk behöver också vara lika noggranna och smarta när de förhandlar sin boränta som när de letar billiga varor i matbutiken, säger Shoka Åhrman.

Hon förespråkar samtidigt ett slags beteendeekonomisk självkännedom. Vi människor kan vara kortsiktiga, benägna att dras med i flockbeteende och är ofta rädda att gå miste om det vi har trott att vi har haft.

Sådant kan lägga krokben för kloka beslut.

– Många tenderar att ha samma grundproblem och oro, oavsett inkomst. Det är svårt att hålla i pengarna, och jobbigt att tänka på pensionen. Samtidigt har det aldrig varit så enkelt att hålla koll på sin privatekonomi som i dag. Vi kan sammanställa exakt vad vi lägger pengar på genom banken eller appar, säger hon.

Det har aldrig varit enklare att håll koll på sin ekonomi, säger Shoka Åhrman. Foto: Jonas Lindkvist

Att svenska hushåll trots allt står inför ett kärvare läge slår de båda fast utan omsvep. Klas Eklund använder ordet strupgrepp: Hushållsbudgeten gröps ur av stigande energikostnader och skenande matpriser – kort sagt hög inflation – samtidigt som räntorna fortsätter uppåt.

– Inflationen biter sig fast, och det betyder att räntorna stiger ännu mer. Vi har inte sett den fulla kraften av räntehöjningarna än, säger Klas Eklund.

– Många har nog levt i tron att det här kan bli som under pandemin och vara övergående. Då var det en kort oro, men börsen och bostadspriserna tickade snabbt upp. Men det är först nu som vi på riktigt börjar förstå att det kommer bli tuffa tider, säger Shoka Åhrman.

Även om den värsta kostnads- och räntechocken är övergående ser de båda dystert på fortsättningen. Det är inte givet att vi återgår till de senaste decenniernas bekväma värld, med låg inflation, sjunkande räntor och allmän stabilitet.

– Jag tror att vi står inför ett nytt läge. Det är naivt att tro att det nya normala blir det vi har upplevt de senaste 20 åren. Vi får helt enkelt vänja oss vid andra priser och räntenivåer, säger Shoka Åhrman.

– Många av de krafter som gav oss låg inflation från 90-talet och framåt har försvagats. Kina exporterar inte prissänkningar längre, samtidigt som industrin går från ”just in time” till ”just in case”. Ur ett inflationsperspektiv kan det innebära att priserna stiger mer än under de senaste decennierna, säger Klas Eklund.

Om det globala inflationstrycket ökar mer varaktigt betyder det också att räntorna kan hamna på en högre nivå. Men här utfärdar Klas Eklund en förmaning till centralbankerna.

– Jag förespråkar att de ska bli mer flexibla. De borde inte ha försökt trycka upp den globala inflationen med extremt låga räntor som de gjorde. De bör inte heller stenhårt hålla fast vid inflationsmålet om den underliggande globala inflationen blir något högre, säger han.

Ekonomerna Klas Eklund och Shoka Åhrman har hanterat sin privatekonomi väldigt olika, säger de. Foto: Jonas Lindkvist

Klas Eklund Ålder: 70 år Utbildning: Ekonomie licentiat vid Handelshögskolan, 1985 Karriär: Olika befattningar på finansdepartementet och statsrådsberedningen 1982–1990. Därefter bland annat chefsekonom för Posten. Mellan 1994–2007 chefsekonom för SEB och därefter seniorekonom vid samma bank. Seniorekonom vid Mannerheim Swartling sedan 2018. Familj: Fru och två vuxna söner Bor: Stockholm Visa mer

Shoka Åhrman Ålder: 42 år Utbildning: Har läst vid Handelshögskolan i Göteborg Karriär: Privatekonom på Nordea i 15 år, men har även arbetat på SEB, IBM och det amerikanska försäkringsbolaget Cigna Life. Tidigare pensionsspecialist men numera sparekonom och strateg på SPP-Storebrand. Familj: Man och två barn Bor: Göteborg Visa mer