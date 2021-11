AI-robot möter den som söker vård för psykisk ohälsa

Fakta. Sex olika psykologappar

Doktor24:

Start: 2018

Kontakt: Via app eller hemsida. Chat eller videomöten i max 30 minuter.

Antal psykologer: Cirka 12

Väntetid: Max en-två arbetsdagar.

Triagering (sortering): Av en chat-bot.

Antal besök: Ingen uppgift. Många är kvinnor 25-45 år gamla. Flest söker för depression och ångest i oktober-november, samt för ångest och sömnbesvär i april-maj.

Kostnad: 100 kronor upp till 1150 kronor. Därefter frikort.

Doktor.se:

Start: 2018

Kontakt: Via app. Bedömningssamtal via video. Därefter görs en behandlingsplan. Alla samtal är 30 minuter och sker via video.

Antal psykologer: Cirka 30

Väntetid. Öppen dygnet runt för en första kontakt.

Triagering: Av en chat-bot. Därefter vidare till en sjuksköterska som gör en första bedömning och sedan skickar vidare till psykolog eller läkare, alternativt psykiatrin vid svåra besvär.

Antal besök: Cirka 3000 digitala ärenden i månaden. Lite färre på sommaren. Flest besök eftermiddag och kväll.

Kostnad: 100 kronor upp till 1150 kronor. Därefter frikort.

Min doktor:

Start: 2018

Kontakt: Alltid en öppen chat med patienten där videomöten också kan bokas in. Plan för behandling görs ofta med kbt-utgångspunkt där patienten jobbar på egen hand med material och övningar. Alla videosamtal är 20 minuter.

Antal psykologer: Cirka 15.

Väntetid: De flesta får kontakt med en psykolog inom några timmar. Bemannade kontorstid.

Triagering: En chat-bot ställer frågor för att ge vård på rätt nivå.

Antal besök: Cirka 20-60 patienter per dag. Cirka 10 000 per år. Flest på måndagar, efter semestern och efter julledigheten.

Kostnad: 100 kronor upp till 1150 kronor. Därefter frikort.

Mindler:

Start: 2018

Kontakt: Via app. Videosamtal i 25 minuter.

Antal psykologer: Vet ej.

Väntetid: Öppen dygnet runt för en första kontakt. Flest besök måndag-torsdag kl 7-15

Triagering: Psykologen gör en bedömning efter videomötena.

Antal besök: I våras hade Mindler haft 41 940 patienter sedan de startade. Största åldersgruppen 25-35 år. Över 70 procent är kvinnor.

Kostnad: 100 kronor upp till 1150 kronor. Därefter frikort.

Mendly:

Start: 2019

Kontakt: Via app, via chatt. Patienten kan skriva när hen vill och får svar från sin terapeut flera gånger i veckan. Chattrum öppet dygnet runt men chatten sker inte live. En behandling pågår vanligen mellan 6-10 veckor.

Antal psykologer: Cirka 80.

Väntetid: 1-2 dagar.

Triagering: Via en chatbot och en chat med psykolog.

Antal besök: 17 000 unika patienter sedan starten i december 2019.

Kostnad: Gratis.

Kry:

Start: 2018

Kontakt: Via app. Kontakt med Bank-ID. Kan prata direkt med en psykolog. Man kan även avgöra om man vill ha videomöten eller fysiska möten.

Antal psykologer: Cirka 150.

Väntetid: Går att boka samma dag.

Triagering: En bot ställer frågor men sorterar inte patienterna. Det görs av psykologen.

Antal besök: 250 000 psykologmöten sedan starten 2018.

Kostnad: 100 kronor upp till 1150 kronor. Därefter frikort.

Källor: De ansvariga psykologerna på app-företagen, utom när det gäller Mindler som uppgett att de inte har tid att svara. Där är informationen hämtad från IVO:s granskning.