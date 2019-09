Airbnb vill börsnoteras 2020

Under årets första tre månader bokades totalt 91 miljoner nätter via företaget, det var en uppgång med 31 procent jämfört med samma period förra året. Tidigare i veckan redovisade Airbnb intäkter på en miljard dollar under andra kvartalet i år.

Flera profilerade företag som taxitjänsterna Uber och Lyft har klivit in på aktiemarknaden i år, men sedan fallit på börsen då deras plan för att utvecklas som lönsamt företag inte lyckats övertyga investerare.